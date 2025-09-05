Teleshow

La reacción de Wanda Nara al anunciar a Maxi López como participante de Masterchef: “¿Qué va a hacer en mi trabajo?”

La conductora anunció a las figuras que serán parte del programa, sin embargo, no pudo ocultar su sorpresa al comunicar la presencia del padre de sus hijas

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Después de muchas idas y vueltas, y todo tipo de rumores, este jueves Masterchef (Telefe) dio a conocer la lista de sus participantes. En medio de un clima de expectativa y suspenso, Wanda Nara y Vero Lozano fueron develando los nombres mientras sacaban números de un bolillero. Uno de los mejores momentos llegó cuando la mediática reveló que Maxi López sería de la partida.

“¿Será él? ¿Será ella? Participante número 24, otro número que me encanta, el 24. Este entró al final, significa. Él o ella. A ver, ¿quién será, Vero? Acá lo tengo”, comenzó diciendo Nara mientras sacaba el número del bolillero y se disponía a abrir el sobre.

“Me gustaría adivinar. ¿Quién será?”, comentó Lozano sumando expectativa. Inmediatamente, Wanda exclamó: “Nah, yo no puedo creerlo. ¿Esto es verdad?”. En un intento por indagar un poco más, Verónica preguntó: “¿Salíó con vos? ¿Hubo intercambios de cosas?”.

Mientras aguantaba la risa, Wanda alcanzó a revelar una nueva pista: “Más que eso. No es que salió. Hubo intercambio de todo. Ya se los voy a develar, es un hombre. Este hombre vivió de congelados mucho tiempo. Yo estaba como en piquete, no le quería cocinar. Evidentemente, habrá aprendido a cocinar”.

Al escuchar a su compañera, Verónica reflexionó y agregó: “Vivió de congelados. ¿Tuvieron sexo?”. Conociendo la situación que se vendría, Nara afirmó y dijo: “Sí, y no nos cuidamos tres veces”. Totalmente sorprendida, Lozano se la jugó por pronunciar el nombre del participante: “No me digas que es Maxi López y yo soy tu Wanda Lara. Me vuelvo loca”.

Acto seguido, Wanda mostró el contenido del sobre y reveló: “Maxi López por Buenos Aires, o sea, es todo una bomba. Qué va a hacer un Masterchef, qué va a hacer en mi trabajo, en mi canal”. Ante tantas preguntas, Lozano sumó una más: “¿Va a vivir en tu departamento? ¿Va a vivir en el Chateau?”. Lejos de dar lugar a esta posibilidad, la conductora respondió: “No, él está muy bien. En pareja, va a ser papá, tiene una nena hermosa él y tiene a mis tres hijos, que está bárbaro que me venga a ayudar un poco en la paternidad”.

Actualmente, Maxi López está radicado en el exterior a la espera de su segundo hijo con la modelo sueca Daniela Christiansso (Instagram)

Con la sorpresa ya revelada, Verónica interrogó a su compañera: “¿Sabías esto? ¿Lo intuías, te consultó, te dijo algo?”. Sin embargo, sin dar lugar a dudas, Wanda expresó: “No, hasta donde yo me quede con él, era una persona muy cara, muy difícil de conseguir. El canal habrá hecho un esfuerzo enorme”.

En esa línea, la conductora de Cortá por Lozano dijo a modo de chiste: “¿Vos seguís cobrando de ese porcentaje algo? El 3%, ¿o algo así?”. A lo que Nara comentó: “No, las cuentas ya las arreglamos hace mucho”. Así las cosas, con la intención de conocer aún más los talentos del exfutbolista, Verónica disparó: “Para, pero, ¿cocina o no?, ¿o es un árbol que no cocina?. Me acuerdo de la niñera y de Mickey Mouse, eso no quiero acordarme”. Sin entrar en polémicas, la mediática cerró el tema revelando una intimidad de su familia: “Lo que sí, ahora que me estoy poniendo a pensar, mis hijos me cuentan que él les cocina. Y a mí me hacen quedar re mal, porque yo llego retarde de grabar y capaz les pido una pizza para hacerme la copada. Y me dicen: “No porque Maxi nos cocina””.

Previamente, la presencia de Maxi López en el reality se perfilaba como uno de los grandes atractivos de la temporada. Según informó Santiago Riva Roy en Bondi Live, fue la propia Wanda Nara quien logró convencer a su exmarido y padre de sus tres hijos varones para sumarse al programa. Actualmente, el exfutbolista está radicado en Europa y espera su segundo hijo con la modelo sueca Daniela Christiansson.

