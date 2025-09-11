Teleshow

Jimena Buttigliengo se reencontró con sus hijos después de la denuncia a su exmarido: “Reconexión”

La modelo logró ver nuevamente a sus mellizos después de semanas de conflicto judicial y mediático con su ex, quien había sido denunciado por impedirle el contacto con los menores en París

Luego de semanas de conflicto judicial y mediático, Jimena Buttigliengo logró reencontrarse con sus hijos tras denunciar públicamente a su exmarido, Willy Rizzo, por impedirle el contacto con los menores. La modelo, que suele llevar un bajo perfil, había hecho visible la disputa familiar a través de las redes sociales, reclamando la imposibilidad de ver o comunicarse con los mellizos de siete años.

El encuentro se centró en la residencia y custodia de los niños, quienes están bajo el cuidado de Willy Rizzo en París. El caso tomó notoriedad cuando la modelo utilizó sus historias de Instagram para expresar el dolor que le causaba la situación. Ella manifestó: “Mis hijos están secuestrados en París por su padre y la familia, no me dejan hablarles y le cambiaron el look”. Esto generó repercusión y un intenso debate.

El entorno de Rizzo aportó documentos judiciales en respuesta a la denuncia, incluyendo una sentencia de marzo de 2024. Según la resolución de la magistrada francesa Caroline Branly-Coustillas, la residencia habitual de los niños fue fijada en el domicilio del padre en París, mientras que Buttigliengo mantenía derecho de visita y comunicación, disponibilidad que debía respetar condiciones de mutuo acuerdo y notificaciones previas entre los progenitores.

Durante el desarrollo del proceso legal, Rizzo alegó ante la prensa problemas de salud en su expareja, argumentando inestabilidad emocional y dificultades derivadas del entorno en Ibiza. No obstante, la sentencia subrayó que la autoridad parental corresponde a ambos padres, quienes deben garantizar la protección, seguridad y derecho al vínculo de los menores.

El reencuentro finalmente se concretó en las últimas horas. En fotos compartidas por la propia Buttigliengo en sus redes sociales muestran momentos íntimos y afectivos con sus hijos: un abrazo cerrado con uno de los mellizos, una escena tranquila junto a su hija y un beso simultáneo de ambos niños bajo el título “Reconexión”. Estas postales ilustran el desenlace del episodio más reciente de una disputa familiar.

Según aportaron fuentes cercanas al padre, el encuentro se habría realizado en su vivienda ubicada en París, sobre la avenida Montaigne. Además, reveló que estuvo presente un agente de seguridad, ya que él cree que ella podría llevarse a los menores a Argentina sin aviso previo y lo habría amenazado con irse con ellos y no volver nunca a suelo europeo.

Además, recientemente, en diálogo con el programa Intrusos (América TV), Jimena relató: “Lo único que quiero es volver a sentir a mis hijos”, en referencia a la imposibilidad de verlos tras un viaje que, según su testimonio, iba a ser temporal, pero terminó extendiéndose sin fecha de retorno. Remarcó que “el mentiroso reúne pruebas de sus mentiras, que es la excusa que pondrá para quedarse con los chicos, que fueron de vacaciones y nunca más volvieron”. Ante los señalamientos que circularon sobre su persona, la modelo fue tajante: “No tengo nada que esconder. En Argentina me conocen todos”.

La modelo defendió su integridad ante acusaciones de su exmarido y explicó el acuerdo previo de custodia compartida (Video: Intrusos, América TV)

Rizzo, empresario inmobiliario y diseñador ítalo-francés, respondió desde su entorno con documentos judiciales y versiones contrapuestas. La acusó de consumir drogas y de no contar con los recursos económicos para criar a los niños, a lo que Buttigliengo replicó: “Soy una persona de bien. Mis hijos tienen que volver a casa, que diga lo que quiera, que lo compruebe. Sé lo que hago y lo que no”. Remarcó que “viviendo en Europa combinábamos que yo los criaba y él trabajaba”, explicando que existía un acuerdo, avalado legalmente, por el que ella se hacía cargo del día a día de los chicos, mientras él sostenía la economía familiar.

Karina Ivícoli, panelista a quien Jimena brindó detalles exclusivos, aclaró que la modelo residía en Ibiza con los hijos, mientras que el padre permanecía en Francia, y que la modalidad acordada de custodia era compartida tras la separación, formalizada un año y medio atrás. “La demanda se hace en España porque allí es donde viven”, detallaron en el programa, añadiendo que existían acuerdos firmados en ese país sobre el cuidado compartido de los menores, aunque después la exesposa denunció que su ex decidió, de manera unilateral y sorpresiva, no devolver a los niños tras una visita.

