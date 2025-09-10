Pampita bailó con ballenas en el océano: el espectacular video y un agradecimiento especial

Entre el calor del sol, la suavidad de la arena y la brisa del mar, la playa se convirtió en uno de los ambientes favoritos de Pampita. Pero más allá de las comodidades del paisaje, la modelo muestra una gran fascinación por la fauna de estas zonas. Fue así como, desde hace tiempo, la conductora de Los 8 escalones (eltrece) comenzó anhelar la posibilidad acercarse a los animales de estas áreas sobre todo a las ballenas. Así las cosas, este jueves, la figura de la televisión hizo realidad su sueño.

En los primeros segundos de video se ve a la modelo flotando en la superficie, vestida con un traje de neoprene, mientras se acomoda el visor instantes antes de comenzar a bucear. Luego, el clip muestra la corta distancia que había entre la influencer y los gigantes del océano. Se trataba de una ballena Yubarta, o jorobada, que se encontraba nadando con su bebé.

Luego de permanecer cerca de los animales por un tiempo, la modelo volvió a la superficie. Mirando a cámara, sujetó su cabeza, como una clara señal de que no podía creer lo que estaba viviendo. “¡Nadie duerme! ¡Nadie duerme! Tú también, o princesa, en tu cuarto frio mira las estrellas que tiemblan de amor, y de esperanza”, escribió Pampita en la descripción del video, junto a emojis de ballenas y olas, citando un fragmento de “Nessun Dorma” de la ópera “Turandot”.

El sueño cumplido de Pampita en el océano: bailar con ballenas (Instagram)

Además, en la misma dedicatoria, la figura de la tele le agradeció la oportunidad a su novio, junto a un emoji con lágrimas de emoción en sus ojos: “Gracias Martín Pepa por cumplirme este sueño de bailar con Ballenas”.

Después de una semanas distanciados, luego de su ruptura, la pareja anunció su reconciliación. Fue Pampita, en diálogo con LAM (América), quien contó los detalles de su nueva apuesta al amor. El proceso de reencuentro, según sus palabras, estuvo marcado por una pausa extensa en la comunicación y un proceso de redescubrimiento mutuo. “No hablamos durante un mes y un día hablamos. Por otra cosa que no era nosotros. Y la conversación terminó siendo sobre nosotros. No sabíamos qué le pasaba al otro porque no habíamos estado comunicándonos. Y el sentimiento era parecido. Nos extrañábamos. Nos parecía que no había terminado todo ahí. Inclusive hasta nos habíamos valorado más desde otro lugar. Nos habíamos dado cuenta de muchas cosas”, relató la modelo, confirmando así que la iniciativa de volver surgió del diálogo.

La distancia física y la vida en diferentes países fueron factores clave en el desgaste de la relación inicial. Pampita detalló: “Nos costaba imaginarnos un futuro juntos, con los viajes, con las carreras de los dos, que cada uno disfruta mucho hacer lo que hace y países distintos, tener que criar a los chicos en países distintos”. Ese escenario llevó a un alejamiento, pero también permitió el desarrollo de una mirada más madura: “Crecimos un montón como pareja con esta distancia de este mes y medio. Empezando de cero, con mucha ilusión”.

“El amor hizo que volviéramos. Nos extrañábamos mucho. Teníamos muchas ganas de intentarlo desde otro lugar”, expresó la presentadora en una de las frases más destacadas de la entrevista con LAM. Según la modelo, la profundización del vínculo responde a un aprendizaje sobre la valoración de la pareja: “Había algo profundo, algo en serio y no nos queríamos perder la oportunidad de intentarlo”.

Tras su reconciliación, la pareja tuvo su primera salida pública, aunque el polista eligió escapar de las cámaras presentes en el lugar, evitando dar declaraciones y siendo fiel al perfil bajo que tuvo durante toda la relación con Carolina.

El escenario para esto fue la gala benéfica para la Fundación Margarita Barrientos. La pareja posó en la alfombra roja y los medios presentes no tardaron en llenarlos de preguntas mientras ellos se enfrentaban a los flashes. Todas las consultas fueron acerca de esta segunda apuesta al amor, que fue una gran sorpresa, pero ninguna recibió respuesta por parte de los protagonistas.