El encuentro del creador de Plim Plim y sus amigos con Lionel Messi: “Reflejamos los mismos valores”

Guillermo “Tita” Pino vivió un momento único junto al capitán de la selección. Un hito simbólico para un personaje que no para de crecer en el entretenimiento infantil de habla hispana

El creador de Plim Plim agradeció su encuentro con Lionel Messi

La emoción se apoderó de las redes y del mundo de las familias argentinas cuando dos universos entrañables se encontraron en una postal que quedará para el recuerdo. El creador del payaso Plim Plim, Guillermo “Tita” Pino, cumplió uno de sus grandes sueños: conocer cara a cara a Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina. Todo ocurrió en el predio del conjunto albiceleste, en el marco del último partido de eliminatorias en territorio local. Allí, rodeado de clima familiar, emoción y entusiasmo, se reunió el creador del personaje infantil con el futbolista que es inspiración para millones.

Lejos de los flashes publicitarios y ante la cercanía de un encuentro genuino, Guillermo pudo entregarle a Messi una camiseta de Plim Plim, su icónico personaje, y recibió a cambio un recuerdo imborrable: la firma del campeón mundial sobre la prenda, sello de una conexión que atraviesa generaciones. Palabras de admiración y sonrisas cómplices marcaron ese momento, en el que ambos compartieron el orgullo por transmitir valores como el esfuerzo, la empatía y el respeto. Todo quedó registrado en una imagen que no tardó en viralizarse y que pronto inundó las redes sociales con mensajes de agradecimiento y emoción, tanto por parte del público infantil como de quienes siguen de cerca la carrera de Messi.

“Hace pocos días tuvimos el honor de visitar el predio de la Selección Argentina de Fútbol y estar con nuestro héroe del corazón, con Leo Messi. Compartir un momento con él, con alguien que tiene los mismos valores que Plim Plim: el trabajo en equipo, la solidaridad, ser una gran persona, ser sensible, ser empático y, además, este privilegio: tener una remera de Plim Plim firmada por él. Gracias, Leo. Gracias, Selección Argentina. Lo queríamos compartir con todos ustedes”, expresó Pino aun con la emoción a flor de piel, mostrando la prenda autografiada por el ídolo.

El momento en que Lionel
El momento en que Lionel Messi le firmó a Guillermo Pino la camiseta de Plim Plim

El agradecimiento no tardó en trasladarse a las redes oficiales del conocido personaje. Allí, escribieron: "¡Gracias Messi por compartir un momento con nosotros! Nuestro presidente @guillermotitapino tuvo el honor de saludar a un ídolo que inspira no solo con su talento en la cancha, sino también con sus valores: constancia, respeto, lealtad y la fuerza de nunca darse por vencido, los mismos valores que Plim Plim transmite a los niños y familias de todo el mundo“.

Además, reflejaron la ofrenda a quien tantas alegrías nos dio a los argentinos: ”Pudimos entregarle un regalo como muestra de gratitud hacia quien nos enseñó que los verdaderos campeones inspiran dentro y fuera del juego“. Y como broche, volvieron a destacar el gesto con un simple pero contundente: ”¡Gracias!“.

Este cruce entre el mundo del fútbol y el de los contenidos infantiles sucede en uno de los momentos más exitosos para Plim Plim, la marca argentina que no deja de crecer y sumar reconocimiento internacional. Según datos de Tubular, Plim Plim en Español es el canal número uno en la categoría Kids Entertainment & Animation en español, además de ocupar el puesto número cinco a nivel global entre 48,2 millones de creadores. Durante el último año, la marca alcanzó más de 17.200 millones de visualizaciones y 41,9 millones de suscriptores en todos sus canales, cifras que muestran la magnitud de su llegada a las familias.

La firma del capitán de
La firma del capitán de la Selección Argentina plasmada sobre la imagen del icónico personaje infantil (Instagram)

El propio Pino, presidente de Smilehood y padre de la criatura, lo resume así: "Plim Plim es mucho más que un personaje: es un puente entre entretenimiento y valores. Estos logros son el reflejo del compromiso de todo el equipo y de la conexión genuina que construimos con niños y familias en cada rincón de habla hispana“. El fenómeno es innegable: la señal del Canal del Payaso Plim Plim ya llega a más de 23 millones de hogares en 16 territorios de Latinoamérica, y su presencia se extiende por televisión, plataformas digitales, música, teatro, aplicaciones y una importante estrategia de licensing.

El crecimiento se traduce en distintos escenarios. En el teatro, ¡Plim Plim en Vivo! Energía Musical fue éxito absoluto, con 22 funciones a sala llena en el Teatro Broadway y una gira internacional por 70 ciudades de 10 países, sumando más de 120.000 espectadores y recibiendo nada menos que el Martín Fierro de Teatro 2025 al Mejor Espectáculo Infantil. En Spotify, Plim Plim supera los 62,4 millones de escuchas y su aplicación ya cuenta con más de 435.000 descargas en Latinoamérica. La expansión sigue: junto a Bandai y Arbrex lanzaron juguetes y peluches en Chile, Perú, Ecuador y Argentina, y se preparan para desembarcar en México. Además, el trabajo conjunto con Penguin Random House fomenta la lectura, la creatividad y el aprendizaje a través de libros y propuestas educativas.

La marca creada por Pino es hoy un fenómeno 360°, con un liderazgo que atraviesa generaciones y fronteras, y que se sostiene en la transmisión de valores positivos y experiencias memorables. El encuentro con Messi, entonces, simboliza mucho más que una foto: es la unión de dos íconos argentinos capaces de emocionar y de dejar huella en millones de corazones.

Video: un joven filmó cómo le disparó un vecino en medio de una discusión en Rosario

Polonia solicitó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU tras la incursión de drones rusos en su territorio

Qué dijo Agus Franzoni de los rumores de romance con Gimena Accardi durante su separación de Nico Vázquez

