Con fotos juntos y corazones, Nicki Nicole y Lamine Yamal hicieron oficial su romance

Nicki Nicole y Lamine Yamal hicieron oficial su relación (Foto: Instagram)

Nicki Nicole y Lamine Yamal sorprendieron a sus seguidores al compartir su primera foto juntos en redes sociales. La artista rosarina y el joven futbolista del FC Barcelona posaron juntos en una selfie distendida y sonriendo, evidenciando la complicidad entre ambos. La imagen, que rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas, despertó la expectativa de los fans y le puso fin a los rumores sobre el vínculo entre la cantante argentina y la estrella emergente del fútbol internacional.

La flamante pareja subió dos fotos por separados. La primera llegó de la mano de Lamine y se la puede ver a ella en primer plano, con la cabeza recostada en el pecho del futbolista español, a quien tan solo se le ve la remera que eligió. Tan solo unos minutos más tarde, la rosarina hizo lo propio y esta vez los dos posaron para la cámara.

Ella con cara de seriedad y él con una sonrisa se mostraron felices en está nueva etapa de su vida. “Fans la que se avecina”, escribió Nicole en la ubicación de la fotografía, tal vez un indicativo de algo por venir. Las publicaciones marcan la primera vez que ambos deciden mostrarse juntos y dejar un registro explícito en redes, dando lugar a interpretaciones sobre la relación que los une.

Estas fotos las subieron luego de que ella hablará por primera vez

Estás postales llegan el día después de que la cantante hablar por primera vez del vínculo que tiene con el deportista. En el marco de un desfile organizado por la marca Desigual para presentar su nueva línea premium, Nicki Nicole fue abordada por periodistas que le consultaron directamente sobre su vínculo con Yamal. Ante la pregunta sobre su situación sentimental, la artista respondió con entusiasmo: “Estoy muy enamorada y muy feliz”. Estas palabras, pronunciadas con una sonrisa, confirmaron de manera oficial la relación que aún se ponía en duda y fue objeto de rumores de infidelidad en un corto lapso de tiempo.

La presencia de la rosarina en la ciudad de España responde tanto a compromisos profesionales como a su vida personal. “Estoy muy feliz, muy feliz en Barcelona, con mucho cariño de la gente y les quiero agradecer a todos”, manifestó la cantante, quien destacó el ambiente positivo que la rodea en la ciudad. Su participación en el evento de Desigual, donde compartió escenario con figuras como Becky G, reforzó la imagen de una artista en pleno auge tanto en lo personal como en lo profesional.

Recientemente, la celebración de la selección española tras su victoria por 6-0 frente a Turquía en la segunda fecha de las Eliminatorias Europeas dejó un episodio que llamó la atención en redes sociales y los fanáticos de la nueva pareja. Lamine Yamal fue el protagonista de un video grabado por su compañero Nico Williams en el vestuario, en el que desmintió públicamente los rumores sobre una supuesta ruptura con Nicki Nicole. La escena, difundida a través de la cuenta de Instagram del propio Williams, mostró al joven delantero con una foto junto a la artista como fondo de pantalla en su teléfono, un gesto que se interpretó como una confirmación de que la relación seguía.

El video, grabado minutos después del pitido final en el vestuario de la selección española, captó un momento distendido entre los dos futbolistas. Nico Williams, estrella del Athletic Club de Bilbao, enfocó a Lamine mientras este sonreía mirando su celular. En tono de broma, le preguntó: “¿Por qué sonríes, bro?, ¿por qué le sonríes al móvil?”. La respuesta de Yamal no fue verbal, pero sí elocuente: mostró la pantalla de su teléfono, donde se veía una imagen junto a Nicki Nicole, y envió un beso a la cámara. El propio Nico acompañó la publicación con el título “Mi chaval está in love”, es decir “mi chaval está enamorado”, reforzando el mensaje de complicidad y buen ambiente en el grupo.