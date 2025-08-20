Teleshow

Pampita se sinceró y contó los detalles de su reconciliación con Martín Pepa: “Es algo distinto que no había hecho antes”

La conductora compartió cómo fue el proceso de reencuentro con el polista, marcado por una pausa en la comunicación y un redescubrimiento mutuo

Sol de María

Por Sol de María

Pampita revela detalles de su reconciliación con Martín Pepa y destaca un nuevo enfoque en la relación (Video: LAM, América TV)

Pampita compartió su testimonio sobre la recomposición de su noviazgo con Martín Pepa, una etapa que describe como “algo distinto que no había hecho antes”. En diálogo con LAM (América TV), la conductora de Los 8 Escalones (Eltrece) se mostró transparente respecto a las razones, los tiempos, las tensiones y las expectativas en esta nueva oportunidad junto a su pareja.

El proceso de reencuentro, según sus palabras, estuvo marcado por una pausa extensa en la comunicación y un proceso de redescubrimiento mutuo. “No hablamos durante un mes y un día hablamos. Por otra cosa que no era nosotros. Y la conversación terminó siendo sobre nosotros. No sabíamos qué le pasaba al otro porque no habíamos estado comunicándonos. Y el sentimiento era parecido. Nos extrañábamos. Nos parecía que no había terminado todo ahí. Inclusive hasta nos habíamos valorado más desde otro lugar. Nos habíamos dado cuenta de muchas cosas”, relató la modelo, confirmando así que la iniciativa de volver surgió del diálogo.

La distancia física y la vida en diferentes países fueron factores clave en el desgaste de la relación inicial. Pampita detalló: “Nos costaba imaginarnos un futuro juntos, con los viajes, con las carreras de los dos, que cada uno disfruta mucho hacer lo que hace y países distintos, tener que criar a los chicos en países distintos”. Ese escenario llevó a un alejamiento, pero también permitió el desarrollo de una mirada más madura: “Crecimos un montón como pareja con esta distancia de este mes y medio. Empezando de cero, con mucha ilusión”.

La conductora explicó cómo la
“El amor hizo que volviéramos. Nos extrañábamos mucho. Teníamos muchas ganas de intentarlo desde otro lugar”, expresó la presentadora en una de las frases más destacadas de la entrevista con LAM. Según la modelo, la profundización del vínculo responde a un aprendizaje sobre la valoración de la pareja: “Había algo profundo, algo en serio y no nos queríamos perder la oportunidad de intentarlo”.

Uno de los puntos sobresalientes que Pampita enfatizó ante las cámaras fue el modo en que maneja su privacidad, ya que su pareja actual no es una figura pública ni busca exposición mediática. “Yo tengo que aprender a estar con una persona que no es del medio y que no quiere ser del medio. Por ejemplo, no es una relación donde publico cosas en mis redes sociales, ni cuento detalles íntimos, ni muestro los lugares donde estoy de viaje tampoco. Eso es algo distinto que no había hecho antes. Porque le tengo respeto a que a él no le interesa para nada que aparezca nada de eso”, señaló.

Pampita subrayó la importancia de
A la vez, reconoció que el interés del público por su vida personal es comprensible y forma parte de su carrera en los medios: “Hace tantos años que trabajo de esto que entiendo la opinión de los demás o el interés. La gente quiere saber si estoy bien, si estoy contenta, si me están queriendo bien, si me están amando bien. Entiendo todo eso y trato de darles algo. Pero lo otro tengo que cuidarlo porque es otro ambiente y porque lo respeto y porque siempre supe que iba a ser así desde el principio”.

Posteriormente, Carolina aportó detalles sobre por qué definió el final de la relación con una fecha precisa: “Porque no sabíamos a partir de ese día qué camino iba a tomar él o qué camino iba a tomar yo. Me parecía más prolijo decir desde qué día. Ya a partir de ahí cada uno era libre de hacer lo que quisiera”.

Respecto a la posibilidad de terceros en discordia, la modelo reiteró: “Es para darnos la libertad los dos de hacer lo que queramos, que nadie nos esté opinando, diciendo, nada de eso. Era para eso. Pero no porque hubiera pasado algo en especial”.

Temas Relacionados

PampitaMartín Pepa

