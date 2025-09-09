Susana Giménez confirmó que se viene la serie sobre su vida: “Ahora todo el mundo cuenta todo” (Video: Javi Ponzo/ Instagram)

Ídolos populares como Diego Maradona, Sandro, Cris Miró, Fito Páez y más tienen sus series biográficas que retratan sus comienzos, los momentos brillantes y los amargos de su consagración. Moria Casán está a pleno trabajando en su biopic y ahora, fue la propia Susana Giménez quien confirmó que se viene un proyecto que retratará su vida.

En la avant premiere de LOL, el programa de humor que la conductora presenta en la plataforma Prime Video, la diva compartió la noticia en diálogo con el periodista Javi Ponzo. “Me convencieron. Al principio decía que no, pero fue hace tanto. En ese momento yo dije ‘no quiero contar todo, no me gusta’. Pero ahora que todo el mundo cuenta todo, viste...”, afirmó la conductora.

“Lo que quiero es sentarme con los guionistas”, expresó, sobre cómo el material de la producción no sería una biografía escrita por alguien más, sino sus propias experiencias plasmadas ante el equipo de escritores que contarán el inicio de su carrera y su consagración.

Susana Giménez sobre su serie biográfica. “Me convencieron. Al principio decía que no, pero fue hace tanto. En ese momento yo dije ‘no quiero contar todo, no me gusta’. Pero ahora que todo el mundo cuenta todo, viste...” (RS Fotos)

“Si tuvieras que elegir tres momentos icónicos que tienen que estar, ¿cuáles serían?“, indagó el periodista. ”Cuando empiezo, en la mitad y cuando crezco, cuando ya te ponés... Madurás, por decir algo elegante", lanzó, risueña. También descartó que pueda aparecer en su propia biopic. “No creo. Bueno, no sé. Capaz. No sé, no se habló hasta ahora. Es todo contado y después los guionistas van a empezar a trabajar y yo tengo que empezar a contar”, afirmó la diva.

La China Suárez como Susana Giménez en la serie Sandro de América (Telefe)

Esta no será la primera vez que la diva es representada en una serie biográfica, pero sí será su debut en una producción que tenga su vida como protagonista. La China Suárez se puso en su piel para Sandro de América, sin embargo la diva no quedó contenta con su composición ni con la caracterización. En Monzón se contó el romance de Carlos Monzón con la, por entonces, actriz y modelo que en esta oportunidad fue encarnada por Celeste Cid. Su volvió a tener una breve participación en Coppola, el representante y esta vez, quien tuvo el desafío fue la actriz y cantante María Campos.

Celeste Cid interpretó a Susana Giménez en Monzón (Netflix)

En 2019 la diva había recibido el ofrecimiento de una serie, luego del éxito de la producción de Netflix sobre Luis Miguel. Gustavo Yankelevich iba a ser el encargado de llevarla adelante y uno de los requisitos de la conductora era que quien la interprete sea una actriz desconocida, a diferencia de las figuras con alta presencia mediática que la encarnaron.

La actriz y cantante María Campos en la piel de Susana para la serie Coppola, el representante (Prime Video)

El producto aquel año, en diálogo con Teleshow, confirmaba que ya se encontraban trabajando en la concreción del proyecto: “Susana está en Miami, en un par de días yo estoy por allá. Nos vamos a ver, no a trabajar, sino para charlar de todo y también de esto. Ella ya eligió el equipo de autores y yo estoy de acuerdo con esa elección. Ya nos encontramos varias veces para hablar de esto. Yo también me encontré con el equipo. Tenemos un acuerdo cerrado. Ya está la fecha confirmada para un encuentro con ella para empezar a escribir. Va a estar muy presente en la realización de su historia”.

Sin embargo, en 2020, fue la propia diva de los teléfonos quien confirmó la cancelación de la idea. ”No sé qué va a pasar porque no hemos tenidos reuniones de producción. Solo dos antes de la cuarentena en las que me ofrecieron algo que me gustó mucho", aseguró, a LAM. “El contrato con Amazon es para hacer algo como actriz, no mi autobiografía. Eso se cayó. Nunca me gustó eso de mostrar todo. Para hacerlo tenés que mostrar la verdad, y yo tengo lo mío y no quiero compartir todo”, expresó, hace cinco años.