Teleshow

Lali Espósito contó por qué no piensa en casarse con Pedro Rosemblat: “Ni loca, es un gastadero de plata”

La cantante se refirió en LAM a si tiene pensado dar el “Sí, quiero” con el conductor de Gelatina. El video

Iván Basso

Por Iván Basso

Guardar
Lali Espósito contó por qué no piensa en casarse con Pedro Rosemblat: "Ni loca, es un gastadero de plata"

“Me siento un poco mal. Hoy me levanté hecha concha. Bueno, fue un fin de semana intenso”, confesó Lali Espósito entre risas y honestidad brutal, apenas conectó en vivo con el móvil de LAM (América) durante la avant premiere de la película Verano Trippin. En el ciclo, se refirió a sus shows en el estadio Vélez y se refirió a si tiene planes de casamiento con Pedro Rosemblat. También se refirió a su enfrentamiento con el presidente Javier Milei.

A pesar del cansancio, la cantante no evitó hablar del gran momento profesional que atraviesa: “Estoy muy orgullosa del laburo que hice para poder llegar hasta acá. Te puede no salir... Tener la posibilidad de hacer estadios es algo que te regala la gente, pero es una construcción artística, es un deseo cumplido”. Refiriéndose al esfuerzo de su equipo, remarcó: “Es una cosa muy colectiva de todos los que hacemos el show, todos cumplen ese sueño, los bailarines, los músicos, mi director”.

Sobre su filosofía ante los desafíos, Lali es tajante: “Me abrazo mucho al concepto de la intuición. Cuando siento que quiero hacer algo y quiero decir algo, simplemente voy a por ello, ¿viste? Sigo la intuición. Eso casi siempre me da muy buenos resultados”.

Lali Espósito en el estadio
Lali Espósito en el estadio de Vélez (Crédito: Victoria Dragonetti)

“A mí me toca hacer la cara, ser la artista que convoca a que esa ceremonia suceda. Así que sí, muy orgullosos, muy contentos”, se sinceró, en la alfombra roja de la película protagonizada por Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna.

En medio del brillo y la intensidad de su presente artístico, le consultaron sobre un rumor sobre un eventual casamiento con su actual pareja, Pedro Rosemblat. “Ay, estás loca vos... Ni en pedo me caso. Ay, no, un gastadero de dinero, al pedo una noche”, lanzó entre risas, mostrando que no tiene ningún tipo de intenciones de pasar por el altar.

Amo ir a los casamientos de mis amigos que se casan, adoro. Yo estoy bárbara y Pedro también, así. No, no, no. Prefiero probar un traje de show, chicos”. Con simpatía y sin perder el humor, dejó claro que por el momento no hay planes de boda: “Hoy no, hoy no. Nunca digo nunca nada, pero hoy en día no es un deseo casarme”.

Lali Espósito junto a Pedro
Lali Espósito junto a Pedro Rosemblat (Instagram)

Luego de que en sus últimos shows su público realizó canticos contra Javier Milei, la artista fue consultada por Pepe Ochoa, quien se encuentra reemplazando a Ángel de Brito en el ciclo de América, sobre los guiños y la letra de “Payaso”, el último tema que presentó de su disco. “Está dedicada todos los payasos”, reaccionó con ironía sobre el significado de su canción.

“¿Se lo dedicaste al presidente?”, terminó consultándole el panelista, en su rol de conductor del programa, y Lali no esquivó la respuesta. “Por supuesto, él y toda esa gente, payasos totales. Un chiste son. Un beso”, afirmó, provocativa.

Luego, la cantante rescató el sentido colectivo de su mensaje: “A nivel letra, a nivel canción, la idea era un poco reírnos de ese concepto de la doma que se usa tanto”, explicó.

Una romántica postal de Lali
Una romántica postal de Lali Espósito y Pedro Rosemblat (Instagram)

En paralelo al anuncio, Lali presentó el videoclip de “Payaso”, que acompaña el tema con la figura principal de un payaso sin pelo y con gesto triste. Al presentar la canción en el escenario de Vélez, Lali afirmó: “Lo escribí hace dos años, antes que ‘Fanático’”, dejando abierta la interpretación sobre el destinatario de sus versos.

La letra de “Payaso” incluye la frase: “Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas”, aseveró. Aunque menos explícita que “Fanático”, cuyo videoclip se dirigió directamente al presidente, el nuevo tema suma críticas e ironías hacia el escenario político nacional, consolidando una tendencia dentro de las más recientes producciones de la cantante.

