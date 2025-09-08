Teleshow

Sofía Calzetti, la pareja del Kun Agüero, habló sobre su relación con Giannina Maradona

La mujer del exjugador desmintió rumores, y contó cómo se lleva tanto con Gianinna como como Benjamín, el hijo mayor del Kun

Sofía Calzetti, influencer y mujer del Kun Agüero (y padres de Olivia), más de una vez estuvo implicada en polémicas y cruces con Giannina Maradona, la ex del Kun (padres a la vez de Benjamín).

Sin embargo, entrevistada por Puro Show (Eltrece), la influencer quiso dejar bien en claro por dónde transita hoy la relación con la hija de Diego Armando Maradona.

Pero primero, habló sobre el lugar donde les gustaría establecerse para vivir, dados los emprendimientos comerciales del Kun. “Estamos yendo y viniendo con Sergio. No tenemos en claro todavía. A mí me encanta Argentina, yo soy muy de los míos. Soy muy social, me encanta estar con gente”, explicó Sofía.

Sofía Calzetti habló sobre su relación con Giannina Maradona (Captura TV)

Luego la charla llegaría a cómo maneja su relación con Benjamín, el nieto de Diego, de 16 años. “¡Ay, lo amo mal", fue la reacción espontánea de Sofía. “Benja es mi debilidad. Es un nene de otro planeta, siempre lo digo: se lo digo a él, se lo digo a Sergio y se lo digo a su mamá, también”.

Y luego, como para alejar especulaciones sobre su relación con Giannina, Calzetti admitió: “Nos llevamos bien, no es que seamos amigas, pero tengo una relación súper cercana. Benja es el hermano de mi hija y las veces que compartimos está todo más que bien".

Luego de dejar claro, entonces, que la relación con su ex no atraviesa momentos de tensión, Sofía contó cómo vive la pareja actualmente. Poniendo un foco especial en la dinámica de la pareja a partir de la llegada a sus vidas de la pequeña Olivia.

Las vacaciones del Kun Agüero junto a su pareja, Sofia, y sus hijos, Olivia y Benjamín, en Disney

“No creo que su llegada haya marcado el cambio, sino que fueron muchos años de terapia, trabajar el tema, y de construir la relación. No creo que un hijo vaya a cambiar de un día para otro la relación. De hecho muchas veces la moviliza más porque cambia el panorama. Pero sí es cierto que a nosotros Olivia nos trajo mucha unión, tranquilidad y estamos muy felices”.

Unos meses atrás, Calzetti reaccionaba contra una seguidora que metía en la polémica a Karina La Princesita. El incidente ocurrió cuando una usuaria en Instagram mencionó a la cantante de cumbia, exnovia del Kun, quien estuvo en pareja con el futbolista entre 2012 y 2017. El comentario de la seguidora decía: “Me gustaba más Karina para él”, acompañado de un emoji riéndose. Este tipo de comparaciones no es algo nuevo para Sofía, pero en esta ocasión, su respuesta fue clara y sin filtros.

Calzetti, cansada de los continuos paralelismos con la cantante tropical, decidió replicar el comentario de la usuaria con un tono irónico: “Uyy ¿entonces qué hacemos Vero?”. De esta manera, Sofía no solo rechazó la comparación, sino que también dejó en evidencia su descontento de forma directa y mordaz.

Aunque la influencer siempre ha preferido mantenerse alejada de las polémicas, eligió esta vez hacerle frente a las críticas y comentarios malintencionados que surgen inevitablemente al ganar reconocimiento.

A comienzos de este año, Sofía y el Kun elegían Punta del Este, Uruguay, para disfrutar de unas vacaciones familiares junto a su hija Olivia, quien en ese entonces tenía casi cuatro meses. Este viaje marcó un hito en la vida de la pequeña, ya que fue su primer paseo en yate, una actividad que suele ser común entre las celebridades que frecuentan la zona.

En las redes sociales, la modelo compartió varias imágenes de este momento especial. Entre ellas, destacan algunas en las que la influencer aparece acompañada por su hija, así como una serie de postales familiares en las que el atardecer uruguayo se convierte en el telón de fondo perfecto para retratar instantes de alegría y complicidad. En una de las imágenes más comentadas, se ve a Agüero sosteniendo a Olivia mientras ambos sonríen, disfrutando del mar y la tranquilidad de la jornada.

