Sergio Lapegüe cumplió 61 años y lo celebró rodeado de sus seres queridos: “Soy feliz festejando la vida”

El festejo de los 61 años de Sergio Lapegüe (Video: Instagram)

La celebración del cumpleaños número 61 de Sergio Lapegüe se transformó en una velada marcada por la música, la alegría y la presencia de figuras reconocidas del espectáculo argentino. El conductor, quien recientemente debió ausentarse de su programa televisivo por motivos de salud, optó por compartir con sus seguidores en redes sociales los momentos más destacados de este encuentro íntimo, rodeado de familiares y amigos.

Epígrafes Sergio Lapegüe celebró su cumpleaños 61 rodeado de familiares, amigos y figuras del espectáculo

A través de su cuenta de Instagram, Lapegüe publicó una serie de fotografías y videos que documentan la atmósfera festiva de la noche. Entre los asistentes se encontraban personalidades como Sergio Goycochea, Paula Varela, Rodolfo Barilli, Mauro Szeta, Silvina Escudero, María Laura Santillán, Martín Salwe, Diego Poso y Baby Etchecopar, junto a otros artistas y colegas del medio.

Música, alegría y gratitud en el festejo de los 61 años de Sergio Lapegüe

La reunión, según se desprende de las imágenes, estuvo marcada por la cercanía y el afecto, elementos que el propio Lapegüe destacó en su mensaje de agradecimiento .En palabras del conductor: “Soy feliz festejando la vida. Son años bien vividos, un cumpleaños distinto no necesito: amigos, familia, risas y abrazos… eso es la felicidad. Gracias por ser parte de mi vida y gracias a todos por los deseos tan generosos siempre”. Esta declaración, compartida en sus redes, refleja el tono emotivo de la celebración y la importancia que el periodista otorga a los vínculos personales en esta etapa de su vida.

Sergio Lapegüe celebró su cumpleaños rodeado de figuras y emociones

La jornada festiva cobra un significado especial considerando que, en fechas recientes, Lapegüe atravesó episodios de salud que lo obligaron a alejarse temporalmente de la pantalla. No obstante, el conductor ha mantenido una actitud positiva, compartiendo tanto los momentos difíciles como los de disfrute con su audiencia. Prueba de ello son las imágenes de sus vacaciones en Turquía junto a su esposa Bochi, publicadas poco antes de su cumpleaños, que evidencian el valor que otorga al tiempo en familia y al descanso fuera del ámbito laboral.

Lapegüe destacó la importancia de los vínculos personales y la gratitud en esta etapa de su vida.

El festejo de los 61 años del periodista se inscribe así en una secuencia de episodios personales que Lapegüe ha decidido hacer públicos, consolidando su vínculo con los seguidores y mostrando una faceta cercana y transparente. La noche de celebración, rodeado de colegas y seres queridos, se convirtió en una muestra de gratitud y de celebración de la vida, en la que la música y la alegría fueron protagonistas.

El regreso de Sergio Lapegüe a la casa de su madre Elba, en medio de un año atravesado por desafíos profesionales y problemas de salud, marcó un punto de inflexión en su vida personal. El periodista, conocido por su apertura al compartir aspectos íntimos de su día a día, eligió documentar este reencuentro en sus redes sociales, donde publicó una imagen que rápidamente generó una profunda reacción entre sus seguidores. En la fotografía, ambos aparecen con las frentes unidas, los ojos cerrados y las manos entrelazadas, un gesto que sintetiza la conexión y el afecto que los une pese al avance del Alzheimer que afecta a Elba desde hace años.

Sergio Lapegüe y su mamá Elba

El periodista relató que, al ingresar a la habitación, su madre pronunció su nombre: “Justo cuando entraba a verla, como casi todos los días, ella dijo a su manera: ‘Sergio’. No sabía que estaba detrás. Tal vez lo intuyó”. Este instante, según describió, fue tan inesperado como revelador, y lo llevó a detenerse en el valor de los pequeños momentos de lucidez. El impacto de la publicación se reflejó en la cantidad de mensajes de apoyo y cariño que recibió. Entre los primeros en comentar se encontraron su esposa, Bochi, quien expresó: “La emoción de la felicidad en el alma”, y figuras del medio como Georgina Barbarossa, que escribió: “Amor del bueno, infinito”, y el periodista Mariano Yezze, quien alentó: “Abrazala, Sergio”. Estas reacciones evidencian el alcance emocional de la experiencia compartida por Lapegüe.