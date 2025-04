Sergio Lapegüe continúa con su recuperación: “Primeras caminatas por el barrio”

Sergio Lapegüe continúa su recuperación: "Primeras caminatas por el barrio" (Video: Instagram)

Dos días después de haber sido dado de alta de alta, luego de permanecer internado por una neumonía bilateral, Sergio Lapegüe poco a poco va ganando fuerzas. Este viernes por la tarde compartió un video del paseo que dio como parte de su proceso de recuperación.

“Primeras caminatas. De a poquito por el barrio, despacito. Hago unos metros y paro hasta que, a poquito, los pulmones vuelvan a reaccionar. Tranquilo, con el oxígeno”, aseguró, de gorra y con un barbijo, para finalizar diciendo “bendiciones”, mientras apuntaba con el dedo hacia el cielo. Un gesto que muestra la fe con la que transita estos últimos días.

El conductor de Lape Club Social había regresado a su casa el miércoles para continuar con su tratamiento de forma ambulatoria que incluye medicación por vía oral después de haber estado hospitalizado durante dos días en el Sanatorio Juncal de Temperley.

"Bendiciones”, expresó Sergio Lapegüe, señalando al cielo, en su primera salida después de la internación (Instagram)

La enfermedad comenzó a manifestarse tres semanas antes de su internación, con una tos persistente que no le impidió mantener su agenda de presentaciones, shows y eventos. El agravamiento de los síntomas ocurrió al regresar de Paso de la Patria, en la provincia de Chaco, cuando el cansancio se volvió insoportable. Directamente desde el aeropuerto, Lapegüe se dirigió al centro de salud donde ingresó con fiebre alta y complicaciones respiratorias, exacerbadas por su condición asmática. El diagnóstico de neumonía bilateral significó una alerta inmediata.

Durante su internación, su esposa, Silvia, compartió a través de redes sociales un video en el que se mostraba al conductor realizando una nebulización. “Acá está, con medicación. Mejorando un poco. Ya se va a recuperar y va a volver a trabajar”, narró Bochi, como es conocida su esposa. El propio Lapegüe, manteniendo su estilo humorístico, expresó: “A mí me gusta venir al hospital todos los años, una neumonía está bien. Todo bien. Y quiero ir a casa a comer tu comida”.

El paso por el sanatorio estuvo cargado de emociones para Lapegüe, quien se reencontró con figuras muy importantes en su recuperación durante el COVID-19 en 2021. Allí se reencontró con Delia Kronemberger, la enfermera que lo asistió entonces, y con Cinthya, la profesional que lo encontró desmayado en aquella ocasión. “A partir de ahí me pusieron esa máscara y me mandaron a terapia intensiva. Ella es la que me salva, de alguna manera”, recordó el periodista.

El emotivo reencuentro de Sergio Lapegüe y Delia, la enfermera que lo atendió durante el COVID (Instagram)

También tuvo un reencuentro con el doctor Pablo Gómez, quien había asumido su caso en la pandemia. Esta internación significó para Lapegüe no solo la recuperación física sino también un recorrido emocional hacia uno de los momentos más difíciles de su vida.

En diálogo con Teleshow el conductor, que fue una de las figuras de TN durante 30 años y debutó en América TV a principios de marzo con su ciclo matutino, anticipó su deseo de retomar sus actividades laborales. “Tengo ganas de volver el viernes, pero no me dejan. Así que me parece que voy a volver el lunes”, afirmó. “El lunes estoy al aire, cueste lo que cueste”, expresó, con firmeza.

En 2021, Lapegüe había permanecido internado durante 21 días, recibiendo tratamiento con plasma y oxígeno a través de un Helmet, un casco especializado para asistencia respiratoria. En entrevistas posteriores relató que su estado de salud fue tan crítico que su familia temió por su vida. “La pasé muy mal, con mucha angustia. Fue tocar fondo”, dijo. Además, recordó los mensajes que recibían sus seres queridos: “‘Estamos levantando el nivel de oxígeno’, ‘estamos tratando de sacarlo’… Yo en un momento creí que volvía a casa con oxígeno, que nunca iba a volver a respirar como siempre”.

Con esperanzas, el periodista va tomando fuerzas para regresar a su trabajo y estar cerca de su público desde la TV.