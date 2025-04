Sergio Lapegüe recibió el alta médica: cómo sigue su recuperación y cuándo podría volver a trabajar

Sergio Lapegüe recibió el alta

Volvió a casa. Con la voz aún tomada pero el corazón pleno, Sergio Lapegüe recibió el alta médica tras haber estado internado por una neumonía bilateral que lo obligó a detener su marcha. El conductor de Lape Club Social, el ciclo de América TV, ya se encuentra en su domicilio, donde continuará con un tratamiento ambulatorio que incluye medicación por vía oral. Pero no fue solo una salida del hospital: fue una despedida simbólica de sus fantasmas, una nueva escena en su novela de resiliencia.

La enfermedad se le insinuó lentamente, disfrazada de una tos persistente que lo acompañó durante tres semanas. A pesar del malestar, no interrumpió su agenda: shows, eventos, presentaciones públicas... hasta que el cuerpo dijo basta. Volvía de Paso de la Patria, en Chaco, cuando el agotamiento se hizo insoportable. Al llegar a Buenos Aires, fue directamente del aeropuerto al Sanatorio Juncal de Temperley. Tenía fiebre y problemas respiratorios, agravados por su condición asmática.

El diagnóstico cayó como un balde helado: neumonía bilateral. Una palabra conocida. Un síntoma temido. En redes sociales, su esposa Silvia, conocida como Bochi, compartió un video en el que se lo veía realizándose una nebulización. Con ternura, narró: “Acá está, con medicación. Mejorando un poco. Ya se va a recuperar y va a volver a trabajar”. Él, fiel a su estilo, puso una cuota de humor: “A mí me gusta venir al hospital todos los años, una neumonía está bien. Todo bien. Y quiero ir a casa a comer tu comida”.

El emotivo reencuentro de Sergio Lapegüe y Delia, la enfermera que lo atendió durante el COVID

Pero lo que parecía una anécdota más en su trayectoria tuvo giros inesperados. En los pasillos del sanatorio lo esperaban dos figuras que el tiempo no borró: Delia Kronemberger, la enfermera que lo asistió en su lucha contra el COVID-19 en 2021, y Cinthya, la profesional que lo encontró desmayado entonces, vestida como “un astronauta”, como él mismo recordó. “A partir de ahí me ponen esa máscara y me mandan a terapia intensiva. Ella es la que me salva, de alguna manera”.

Y como en un acto final escrito por el destino, también volvió a ver al doctor Pablo Gómez, aquel que asumió su caso durante la pandemia. Esta internación, entonces, no fue solo un episodio de salud: fue una peregrinación hacia sus memorias más duras. Una despedida, quizás. Una especie de círculo que, cuatro años después, se cierra con gratitud y alivio.

Lapegüe regresó a su casa, sí. Pero también regresó de un lugar oscuro, donde la fragilidad humana se encuentra cara a cara con su límite. Hoy, respira mejor. Y recuerda.

En 2021, el periodista quedó en terapia intensiva luego de agravavarse su estado de salud (IG: @sergiolapegue)

Incluso, en charla con Teleshow, se tomó el tiempo para anticipar su retorno: “Tengo ganas de volver el viernes, pero no me dejan. Así que me parece que voy a volver el lunes”. Y aunque eso se verá con el devenir de los días, con la frontalidad que lo caracteriza, el presentador afirmó: “El lunes estoy al aire, cueste lo que cueste”.

Respecto de lo vivido en 2021, en aquella oportunidad recibió tratamiento con plasma, necesitó oxígeno constante y debió usar un Helmet, un casco especializado para ayudarlo a respirar. Pasó 21 días hospitalizado y, según relató luego, estuvo al borde de la muerte.

En una entrevista posterior, Lapegüe contó: “La pasé muy mal, con mucha angustia. Fue tocar fondo. Mi familia me tiraba buena onda, pero cuando volví me confesó que pensaron en la muerte”. Y detalló lo que vivieron sus seres queridos: “Recibían mensajes del médico que decían ‘estamos levantando el nivel de oxígeno’, ‘estamos tratando de sacarlo’… Yo en un momento creí que volvía a casa con oxígeno, que nunca iba a volver a respirar como siempre”.

Con información de Pablo Montagna