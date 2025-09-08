Teleshow

Katy Perry llegó a Argentina y sus fanáticos la sorprendieron con un cuadro de Eva Perón: el video

En el marco de sus dos shows en el país, la cantante estadounidense salió a saludar a sus seguidores en las afueras del hotel donde se hospeda y recibió un inesperado detalle que mostró ante las cámaras

Martina Cortés

Por Martina Cortés

En medio de su llegada al país, Katy Perry fue agasajada por sus fans y uno de ellos le otorgó un cuadro de Eva Perón (X)

Después de siete años, Katy Perry volvió a pisar suelo argentino y desató una auténtica fiesta entre sus seguidores. La artista estadounidense aterrizó en Buenos Aires para ofrecer dos shows en el Movistar Arena, en el marco de su gira internacional “The Lifetimes Tour”, y su llegada estuvo cargada de emoción, sorpresas y un gesto que quedó grabado en la memoria de sus fanáticos argentinos: un cuadro de Eva Perón como regalo de bienvenida.

La expectativa por el regreso de la estrella pop creció a cada hora. Desde temprano, una multitud de seguidores se agolpó en las inmediaciones del hotel de Recoleta donde se hospeda, ansiosos por entregarle su afecto y aprovechar cualquier oportunidad para una foto, un saludo o simplemente un instante de cercanía. Perry no decepcionó: dedicada y siempre atenta, salió a saludar, repartió sonrisas, firmó autógrafos y se tomó selfies con quienes esperaban bajo el cielo porteño.

Pero entre saludos y flashes, un momento sorprendió a todos. Katy recibió de manos de uno de sus fanáticos un cuadro de Eva Perón, símbolo ineludible de la cultura y la historia argentina. La artista tomó el obsequio con una sonrisa brillante, posó gustosamente para las cámaras y agradeció el gesto rodeada de aplausos y vítores. “Gracias madre”, exclamó uno de sus seguidores en medio de la emoción y la algarabía, mientras la cantante realizaba su ronda de saludos.

La artista mostró el regalo
La artista mostró el regalo que recibió por parte de sus fanáticos (X)

El episodio no terminó allí. Minutos después, cuando se preparaba para ingresar nuevamente al hotel, Perry alzó el cuadro de Eva Perón por encima de su cabeza y volvió a recibir un cálido aplauso de parte de los fanáticos, que celebraron el instante entre gritos de admiración y celulares en alto. Las imágenes y videos de la escena se multiplicaron en las redes sociales, inmortalizando el encuentro y generando intensa repercusión. “Me encanta este multiverso”; “Esto no estaba en mi bingo card”; “Una experiencia surreal”; “Katy, siempre serás icónica”; “Te amamos, Katy”, fueron algunos de los comentarios que circularon durante la noche y pusieron en evidencia la fascinación que la artista sigue despertando en distintas generaciones.

Además, cabe destacar que la escena tuvo lugar cuando en la provincia de Buenos Aires se conocían los resultados de las elecciones legislativas, que arrojaron una amplia victoria de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza. Mientras el país debatía los resultados políticos, La intérprete de “Teenage dream” regalaba un instante inolvidable a sus fans y reafirmaba la fuerte conexión que mantiene con su audiencia argentina. La espera ahora se centra en los esperados shows del 9 y 10 de septiembre, donde la cantante repasará sus grandes éxitos y, como ya es su costumbre, un espectacular despliegue de vestuario y escenografía.

En medio de un presente
En medio de un presente ocupado, la artista volvió a pisar el país ante sus inminentes conciertos (REUTERS/Mario Anzuoni)

En el plano personal, la cantante también atraviesa momentos de cambios y desafíos. En los últimos meses, trascendió que Katy y el actor Orlando Bloom finalizaron su relación tras varios años juntos. Ambos son padres de Daisy Bloom, la hija que tuvieron en común y que suma un nuevo capítulo en la historia personal de la artista. Pero las novedades no terminan ahí: hace solo unas semanas, Perry fue vinculada amorosamente con el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Según fuentes consultadas por la revista PEOPLE, entre Perry y Trudeau podría estar surgiendo algo más que una amistad. “Hay atracción, y ahora ambos están disponibles”, aseguró un informante canadiense, en referencia a la reciente separación de la cantante y al divorcio del político, quien estuvo casado durante dieciocho años con Sophie Grégoire y tiene tres hijos. Pero aunque la química existe, no todo sería sencillo. “Ambos están interesados el uno en el otro, pero tomará tiempo ver a dónde lleva esto”, confidenció la fuente. La artista se encuentra completamente abocada a su gira internacional, y Trudeau está en pleno proceso de reorganizar su vida tras dejar el cargo y separarse. Pero las coincidencias y el interés son reales: “Tienen mucho en común”, afirmaron desde el entorno de ambos.

Mientras los rumores crecen fuera del escenario, el público argentino solo mira hacia los próximos conciertos de Perry. La llegada de la cantante no solo renueva la pasión por su música, sino que ratifica, una vez más, la cercanía de la artista con quienes la siguen. El regalo de Eva Perón y los aplausos en la noche porteña quedan como testimonio de un vínculo que, a siete años de su última visita, está más vivo que nunca.

