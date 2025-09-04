Teleshow

Evangelina Anderson, a pleno con su soltería y muy cerca de un hombre más joven: “Estoy recuperando el tiempo que perdí”

Pepe Ochoa dio detalles de la vida íntima de la modelo, tras el final de su matrimonio con Martín Demichelis después de 18 años juntos

Evangelina Anderson, separada y muy cerca de un hombre más joven: “Estoy recuperando el tiempo que perdí” (Video: LAM/ América)

La reciente vida sentimental de Evangelina Anderson viene despertado interés. El equipo de LAM (América), aseguró que la modelo mantiene una relación con un hombre más joven, luego de separarse de Martín Demichelis. Pepe Ochoa fue quien aportó detalles sobre este nuevo vínculo, señalando que la figura de Los 8 escalones se encuentra en una etapa de disfrute personal luego de una extensa relación anterior.

Durante la emisión del miércoles, una de las panelistas relató que una amiga cercana a Evangelina Anderson comentó que la modelo “está a full con los tipos, después de estar como 15 años casada”, luego de su separación del director técnico. A partir de este comentario, el panelista confirmó en vivo la identidad de la protagonista, afirmando: “Ella es Evangelina Anderson”.

La información no se limitó a la revelación del nombre. Ochoa en el ciclo, compartió parte de una conversación que mantuvo con la propia Anderson. Según relató, la modelo le confesó que está saliendo con un joven llamado Franco y que disfruta plenamente de esta nueva etapa. Evangelina le expresó: “Estoy recuperando el tiempo que perdí”, reflejando su entusiasmo por la experiencia actual.

El entorno de Evangelina Anderson también viene siendo noticia, especialmente por los lazos que se han formado entre los hijos de Wanda Nara. La relación entre Bastian Demichelis y Valentino López se fortaleció cuando ambos comenzaron a jugar juntos en las divisiones inferiores de River Plate, lo que propició una amistad cercana y encuentros frecuentes en los pasillos del Chateau Libertador.

La integración familiar se extiende a las hijas de Anderson, Lola y Emma Demichelis, quienes han entablado una amistad con Francesca e Isabella Icardi. Un ejemplo de esta cercanía se evidenció el último viernes, cuando Evangelina Anderson compartió en redes sociales una captura de pantalla de una videollamada entre las niñas. En la publicación, la exvedette escribió: “Pidiéndome por favor si se pueden quedar a dormir todo el día juntas”. Al etiquetar a Wanda Nara en la publicación, esta última la replicó y añadió: “Las amo tanto… tan tiernas, inseparables”.

Hace dos semanas Evangelina Anderson se refirió públicamente al estado de la relación y al avance de los trámites de divorcio del padre de sus hijos. En diálogo con A la tarde (América), la modelo afirmó que, aunque están separados, el proceso legal aún no ha comenzado formalmente debido a su reciente regreso a Argentina. “No, no, no. Estamos separados, pero estamos en proceso de... Todavía ni lo empezamos porque llegamos hace poquito a Argentina”, explicó. Anderson insistió en que la comunicación con Demichelis transcurre en buenos términos y sin la intervención de abogados en el plano personal: “Está todo superbién, en buenos términos”, reiteró, evitando entrar en detalles sobre la división de bienes.

La protección de sus hijos menores es la principal preocupación de Evangelina durante este proceso. Consultada sobre las versiones de infidelidad que involucran a Tania González Ledesma, una azafata que asegura haber mantenido un romance con el exdirector técnico de River, la modelo fue tajante: “Nadie piensa en mis hijos y yo, sí. Si yo no protejo a mis hijos, ni ustedes ni los periodistas van a pensar en ellos. Yo no hablo de nada que les pueda hacer daño a ellos”. Ante la insistencia de los cronistas, Anderson remarcó: “Yo protejo a mis hijos. No voy a hablar de nada ni de nadie que a mis hijos les pueda llegar a hacer daño”.

La aparición de rumores sobre una supuesta relación paralela entre Demichelis y la humorista Fátima Florez también fue abordada durante la entrevista. Anderson respondió con ironía: “Y yo con Milei. ¿No les contaron?”, mientras se retiraba del lugar, dando por finalizada la conversación.

