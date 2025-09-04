Teleshow

De los lujos al anonimato: Mariana Nannis niega su nueva realidad tras ser vista trabajando en Marbella

Rodeada de rumores sobre deudas, desalojos y nuevos empleos, Yanina Latorre relató los pormenores de lo que está viviendo la ex de Claudio Caniggia

Sebastián Volterri

La nueva vida de Mariana Nannis

El silencio de Mariana Nannis parece un escudo perfecto, pero pocos secretos sobreviven bajo la luz feroz de los reflectores. Ahora, tras un exilio mediático que apenas la preservó, salió a la superficie la noticia de que estaría trabajando en una parrilla argentina en Marbella, lejos de los lujos que alguna vez la rodearon.

¿Qué pasó con la mujer que desafiaba a la opinión pública, y que reinaba en fiestas hasta el amanecer? Hace apenas dos meses, el aire fue cortante: su nombre ardía en la boca de su hermano Gonzalo, de su hijo Alexander Caniggia y de su novia, Melody Luz. Mariana Nannis -apuntada, desplazada, desalojada de su propia casa en Marbella- enfrenta un giro amargo. ¿El esplendor queda atrás? Lo cierto es que hoy su vida se desdibuja entre nuevos trayectos y el rumor de una voz al teléfono de un asador.

El dato no es reciente, pero Yanina Latorre decidió reavivar la llama en las últimas horas: “Yo no miento. Cuando la encontramos en una parrilla de Marbella trabajando, la llamamos y se enojó. Dijo que era millonaria, que tenía un novio con avión privado... Tiene un problema en demostrar que su personaje de millonaria inventada se cayó”.

No tembló la panelista de LAM (América TV) al ponerlo sobre la mesa. Y no hubo escalas en la descripción: “De su casa la desalojaron, dejó todo roto... Como es querida en el lugar, un vecino venezolano la llevó a su casa. No está mal que te pase”.

Gonzalo, el hermano de Mariana Nannis, contó toda su verdad

El periodista Pepe Ochoa sumó otro ladrillo a la pared de los hechos: “Cuando Yanina contó la información, gente en Marbella la encaró en el lugar donde trabaja. Le sacaron una foto saliendo del lugar, está chequeado que trabaja ahí”. ¿Puede el pasado eliminarse con declaraciones? El intento de la protagonista, acaso, fue más escandaloso que el escándalo mismo. “Ahora vive con una familia venezolana y trabaja en una parrilla argentina, nosotros llamamos y nos la pasaron. Cuando vio que era de Buenos Aires, enloqueció”, relató Latorre. La escena resulta irresistible para la imaginación: el teléfono suena, la sospecha crece, una voz conocida explota: negación, furia, incredulidad.

Basta volver a julio para recordar el alarido de Mariana Nannis. “Empezó a gritar ‘son unos mentirosos, cómo voy a estar en unaparrilla,a si ni siquiera como carne. Yo jamás trabajé en mi vida, mirá si voy a trabajar en una parrilla’”. Una negación absoluta, como si la vieja narrativa bastara para espantar la realidad. Sin embargo, la trama no se detiene en el desmentido: a su alrededor, la panelista aseguraba que Mariana seguía sosteniendo un estilo glamouroso. “Puedo gastar mucha más plata que en los 90. Es que yo tengo que cobrar un juicio millonario. Y es más, estoy saliendo con un banquero suizo millonario. Puedo gastar más plata que nunca. Si quiero gasto 5.000, 10.000, 30.000 dólares por día”, sentenciaba la exmujer de Claudio Paul.

Entre la realidad y el papel brillante de la leyenda, en una entrevista agregó: “La casa de Marbella no está arruinada, es más, yo estoy viviendo ahí. Es mentira que yo vendí los departamentos de Miami. Yo nunca los vendí. Yo ahora estoy trabajando en la televisión italiana. Me pagan 38.000 euros por entrevista. Me pasan a buscar en avión y tengo un chofer en un Mercedes con guantes blancos esperando”, sentenció.

El video que compartió Melody Luz apuntando directamente contra Mariana Nannis: "El sueño de mi suegra"

El telón de fondo no ayuda. Yanina Latorre explicó que la mujer “está en medio de un divorcio y no puede dejar el país por distintas deudas y denuncias que tiene. Lo único que tiene e un departamento en el Faena, que están por rematar, y otro en Miami que tampoco puede mantener, está abandonado y sin pagar el alquiler”. El refugio se vuelve una trampa dorada, y la ciudad de Marbella, un laberinto donde ni la fama asegura la salida.

En algún rincón de esa trama, Mariana Nannis asumió la quietud y la espera. La madre de Alex decidió quedarse “pensando que iba a seguir facturando por su expareja”. Pero la realidad, siempre tozuda, le mostró una rutina menos ostentosa y un aire cargado de confidencias: “Fueron Alex y Melody de vacaciones y él estaba por entrar con unas zapatillas. Cuando Mariana se dio cuenta le habría dicho ‘cómo se te ocurre entrar con eso puesto a mi casa’, algo un tanto cómico”.

Quizá, el verdadero escándalo no está en el rumor de una parrilla o en la negación a los gritos. ¿Quién es Mariana Nannis ahora? ¿La señora poderosa que desmiente todo con furia, o la mujer que acepta ayuda en casa de un vecino, saboreando la tarde lejos del lujo? El final, por ahora, no está escrito.

