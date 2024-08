Antonela Roccuzzo compartió su playlist preferida para sus viajes en auto con sus canciones y artistas favoritos

Antonela Roccuzzo compartió sus canciones favoritas para viajar en auto

Más allá de acompañar a Lionel Messi en su paso a paso por el fútbol, y ocuparse de la crianza de los hijos que tiene con el jugador, Thiago, Mateo y Ciro, Antonela Roccuzzo resalta como una de las influencers más exitosas de Argentina. En ese sentido, en su rol como embajadora de una reconocida plataforma de streaming, la rosarina compartió sus canciones favoritas para viajar en auto. A través de su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 40 millones de seguidores, la esposa del 10 de la Scaloneta mostró cuáles son sus artistas preferidos.

A diferencia de su primera lista de temas, que había compartido a principios de junio y estaba integrada por sonidos latinos, en esta ocasión la mujer del capitán de la Selección Argentina se inclinó por el pop internacional. Con el objetivo de hacer sus trayectos más placenteros de la mano de sus canciones favoritas, la rosarina eligió una lista de 1 hora y 30 minutos, conformada por 28 canciones. La misma se titula: “EN EL AUTO x Antonela Roccuzzo”.

En el auto x Antonela Roccuzzo, el título con el que la rosarina presentó su segunda selección de temas

Las imágenes de Antonela Roccuzzo al anunciar su segunda playlist en una reconocida plataforma de música

En lo más alto de la lista figura “Nice to meet you” de Imagine Dragons, luego le sigue “Eyes Closed” de Ed Sheeran y por último “Apologize” de Timbaland feat One Republic, que cierra el top 3. Así, el resto de los casilleros están ocupados por “Treat You Better” de Shawn Mendes; “Enemy de la serie Arcane League of Legends” de Imagine Dragons, JID, Arcane, League of Legends; “Late Night Talking” de Harry Styles; “Flowers” de Miley Cyrus; “STAY” de The Kid LAROI, Justin Bieber; “Shape of You” de Ed Sheeran y “Symphony” de Imagine Dragons.

Fuera del top 10 también figuran artistas como Karol G, Coldplay, Avicii, Justin Timberlake, Dua Lipa, Benson Boone y Twenty One Pilots. Si bien en la mayoría de sus salidas Lionel Messi es quien se muestra al volante, en diversas ocasiones Antonela demostró su capacidad de manejo. Una de las últimas ocasiones fue tras la consagración de la Selección Argentina en el mundial de Qatar 2022. Después de una caravana que convocó a millones de argentinos en Rosario, el campeón del mundo recorrió su ciudad natal mientras saludaba a su gente. Mientras el 10 se asomaba del auto, Roccuzzo manejaba.

Antonela Roccuzzo había presentado su primera playlist de spotify para entrenar

Casi tres meses atrás, la rosarina había compartido su lista de temas para entrenar. En su primera asociación con la plataforma de música por streaming, la esposa de Messi había conformado una playlist de 2 horas y 15 minutos de duración con 45 canciones, la cual tituló “WORKOUT x Antonela Roccuzzo”.

¿El primer tema? “Corazón vacío”, de María Becerra, una de sus cantantes favoritas. Entre los artistas argentinos elegidos por la influencer también estaban Emilia (con “No_Se_Ve.mp3″ y “Exclusive.mp3″), Trueno (”Tranky Funky” y “Mamichula”), Luck Ra (con el flamante remix de “Hola perdida” al que se sumó Maluma), Duki (“Antes de perderte”), Bizarrap (con dos de sus music sessions, la de Young Miko y la de Milo J), Tini (“Miénteme”, junto a Becerra), Nicki Nicole, Khea (“Tú y yo” junto a Emilia), Tiago PZK (“Traductor” y “Piel”), MYA, Salastkbron y muchos más. También había figuras globales como Bad Bunny, Karol G, Feid, Rauw Alejandro, Los Ángeles Azules y Peso Pluma, entre otros.

La playlist de Antonela Roccuzzo sirve para hacer ejercicio y realizar actividades con mucha energía. (Spotify)

Roccuzzo acompañó la publicación con una serie de fotos que subió a su feed, la hizo con un outfit armado de un elegante top negro junto con un pantalón tiro alto verde oscuro y unas zapatillas negras con detalles blancos de una conocida tienda de moda. El detalle es que los tonos de su vestimenta eran los mismos colores de la marca con la que firmó esta alianza. ”Si no puedes ponerte en forma sin música, no estás solo. Antonela Roccuzzo, una de las figuras más icónicas de las redes sociales, comparte su lista de reproducción, WORKOUT X ANTONELA ROCCUZZO. Está lleno de música que le da energía y acompaña sus entrenamientos”, habían precisado desde la empresa a través de un comunicado de prensa.

En esa línea, la influencer habló de los artistas que integraban aquella primera lista de temas. “La música es parte de mí. Siempre he escuchado música de todas partes, pero hay algo en la música latina que me fascina. Tenemos artistas increíbles y me llena de orgullo que nos representen a nivel internacional. Las mujeres en particular están dando pasos más fuertes, aportando su importancia a la industria. El hecho de que hoy ocupen los primeros lugares en las listas musicales habla de su arduo y constante trabajo y, por supuesto, de su talento”, cerró la mujer del 10 de la Selección Argentina.