Teleshow

La provocativa frase de Mauro Icardi con una foto de la China Suárez en bikini desde la piscina de su mansión

El futbolista comenzó el día con un comentario que encendió las redes sociales

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Guardar
Mauro Ucardi y la China
Mauro Ucardi y la China Suárez, en una jornada de pileta y sol en Turquía

En un escenario donde la paz se muestra imposible, la batalla entre Wanda Nara y Mauro Icardi recrudece y suma un nuevo capítulo de tensión en redes sociales. La guerra que envuelve a la expareja no da tregua. Por el contrario, cada jornada arroja nuevas llamas al fuego de una confrontación ya histórica, donde se amalgaman disputas legales —la división de bienes, las deudas, la custodia de sus hijas— y dardos lanzados en la arena digital.

En las primeras horas de este miércoles, Mauro Icardi decidió elevar la temperatura del conflicto. Desde sus historias de Instagram, compartió una imagen de la China Suárez. Allí se la ve a la actriz, saliendo del agua y apoyada sobre el borde de la piscina de su nuevo hogar con una bikini verde oliva y una mirada firme, sin concesiones a la sonrisa. Sobre esa imagen, la leyenda que escribió Icardi no deja dudas sobre su destinatario ni sobre la intención: “Good Morning. ¡Wake up Haters!” (“Buen día. Despiértense odiadores“)

La imagen de la China
La imagen de la China Suárez compartida por Mauro Icardi (Instagram)

Minutos después, la propia intérprete replicó la historia en su cuenta, una señal de circulación y complicidad, acaso otro giro en el laberinto de mensajes cifrados entre las partes. Acostumbrado a las críticas que recibe su novia, el futbolista apuntó directamente a los usuarios de las redes que suelen dejarle sus comentarios negativos en cada posteo que comparte.

Pero no sólo de indirectas vive el enfrentamiento. A esa fotografía le sumó otra de la actriz. Consciente del revuelo que ella produce, subió una imagen donde se la ve recostada, entregada al sol, los ojos cerrados, sobre una toalla de rayas blancas y negras. El mismo bikini verde oliva y los tatuajes en su brazo izquierdo sobresalen bajo el sol tibio, y un piercing en el ombligo completa la postal.

China Suárez disfrutando de una
China Suárez disfrutando de una jornada de sol en Turquía

La atención de los medios permanece fija en sus movimientos virtuales. Sus seguidores esperan, como si de una telenovela se tratara, el nuevo giro. Las interacciones entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez mantienen la pólvora encendida. El conflicto no se apaga. Crece. ¿Hasta dónde llegará esta batalla pública en la era de las redes? Solo los protagonistas tienen la respuesta. El público, atento, no aparta la mirada.

La lujosa propiedad donde reside
La lujosa propiedad donde reside la pareja

Instalado en Estambul, el futbolista se muestra disfrutando de su nueva etapa en Turquía, marcada por el confort y el lujo que lo rodean. En paralelo a sus entrenamientos con el Galatasaray y la frecuente visita de los hijos de la actriz, Icardi abrió en las últimas horas una ventana a su intimidad al compartir imágenes inéditas de la imponente mansión que actualmente comparte con su mujer en Estambul.

A través de sus historias de Instagram, se pudo apreciar una imponente casa rodeada de árboles, con una piscina iluminada que aporta un aire de tranquilidad y lujo a la hora del anochecer. “Home Sweet Home”, escribió, traducido del inglés como “hogar, dulce hogar”, el futbolista junto a emojis de luna y estrellas, dejó entrever la nueva etapa que atraviesa, lejos de las cámaras pero con una vida llena de confort.

El lujoso inmueble había estado en boca de todos desde que se supo que la pareja estaba gestionando la mudanza. Algunos pequeños detalles del interior ya se habían conocido gracias a las publicaciones de la China, quien mostró fragmentos del hogar en su perfil: posó en la galería, exhibió su vestidor y compartió un vistazo a la habitación principal en distintos clips, junto a Icardi, en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, hasta ahora, las imágenes del exterior y del entorno de la casa eran un misterio para los fanáticos, que siguieron de cerca cada paso de la pareja.

Temas Relacionados

Mauro IcardiChina SuárezWanda NaraRedes socialesHaters

Últimas Noticias

Viaje al corazón de Malevo, el grupo que llevó el malambo por el mundo y sueña con conquistar al público argentino

En diez años de carrera, la compañía brilló en escenarios tan diversos como Dubai, Nueva York y Montecarlo, entre tantos otros. A su regreso de China, el director Matías Jaime le cuenta a Teleshow los secretos de un espectáculo con ADN gauchesco y alcance internacional

Viaje al corazón de Malevo,

La profunda emoción de Coco Carreño al recordar a su papá que murió hace 5 años por Covid: “No merecía irse así”

Con dolor y nostalgia, el cocinero evocó la figura de su padre, quien falleció durante la pandemia

La profunda emoción de Coco

El lado íntimo de Wanda Nara tras su regreso de México: el nuevo integrante de la familia

La empresaria volvió a su departamento en el Chateau Libertador y sorprendió a los seguidores con las imágenes de un animalito caminando por el living

El lado íntimo de Wanda

La visita de Lionel Messi a Nico Vázquez en fotos: el encuentro en camarines y la historia de una amistad

El futbolista asistió al teatro Lola Membrives para ver al actor en Rocky y generó una revolución a cada paso

La visita de Lionel Messi

La contundente respuesta de Emilia Attias a los rumores de embarazo

Mientras disfruta de sus planes junto a su hija Gina, la actriz abordó las especulaciones sobre su maternidad con una estrategia sorprendente

La contundente respuesta de Emilia
ÚLTIMAS NOTICIAS
Identificaron un agujero negro supermasivo

Identificaron un agujero negro supermasivo que desafía las teorías sobre el origen del cosmos

Javier Timerman analizó las últimas medidas económicas: “Después de las elecciones va a haber que hacer un cambio”

Terrenos anegados por la lluvia y luminaria deficiente: una por una las advertencias del gobierno de Kicillof a la Casa Militar por la visita de Milei a Moreno

Condenaron a prisión perpetua al acusado por el homicidio del rapero Lautaro Leandro

Dólar hoy: a qué precios se operan las distintas cotizaciones este miércoles 3 de septiembre

INFOBAE AMÉRICA
La Unión Europea advirtió sobre

La Unión Europea advirtió sobre una “alianza autocrática” tras la cumbre de Xi Jinping, Putin y Kim Jong-un

La defensa del ex edecán de Jair Bolsonaro afirmó que dio pistas sólidas sobre la trama golpista

Sofia Coppola presentó en Venecia su documental sobre el proceso creativo de Marc Jacobs

Un atentado suicida en Pakistán dejó 13 muertos y al menos 30 heridos: el gobierno apunta a “terroristas apoyados por India”

Científicos descubrieron tres nuevas especies de anguilas eléctricas con descargas récord

TELESHOW
Viaje al corazón de Malevo,

Viaje al corazón de Malevo, el grupo que llevó el malambo por el mundo y sueña con conquistar al público argentino

La profunda emoción de Coco Carreño al recordar a su papá que murió hace 5 años por Covid: “No merecía irse así”

El lado íntimo de Wanda Nara tras su regreso de México: el nuevo integrante de la familia

La visita de Lionel Messi a Nico Vázquez en fotos: el encuentro en camarines y la historia de una amistad

La contundente respuesta de Emilia Attias a los rumores de embarazo