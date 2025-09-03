Teleshow

Evelyn Botto le respondió a Sofía Aldrey, la exnovia de Fede Bal, tras acusarla de que “siempre lo persiguió”

La actriz habló en SQP de las versiones que la vinculaban sentimentalmente con el conductor y salió al cruce de la expareja de él. Su palabra

Sol de María

Por Sol de María

Evelyn Botto negó un romance con Fede Bal y desmientió las versiones de Sofía Aldrey (Video: SQP, América TV)

Evelyn Botto se refirió alrevuelo mediático que se desató en torno a su relación con Fede Bal los últimos días. En sus más recientes declaraciones en el programa Sálvese quien pueda (América TV), la influencer y actriz negó con contundencia los rumores de un romance y desmintió las versiones presentadas por Sofía Aldrey, exnovia de Bal, que la señalaban como responsable de una supuesta insistencia hacia el conductor. “Lo que pasaba al aire era lo del aire y ahí moría”, aseguró.

La historia se potenció hace algunos días, cuando Yanina Latorre afirmó que Evelyn Botto y Fede Bal mantenían un vínculo sentimental fuera de cámaras, lo que reavivó viejos rumores sobre la relación entre ambos. Tras estos dichos, las cámaras de televisión comenzaron a seguir cada paso de la actriz en busca de una confirmación o posible desmentida.

Durante su participación en Tapados de laburo (OLGA), la actriz también se encargó de explicar el origen de la salida que compartió con el hijo de Carmen Barbieri. La salida se trató de una invitación a ver una obra de teatro porque ambos tenían interés en la función y compartían una amistad de largo tiempo. “Me pasó a buscar, fuimos al teatro, comimos en un restaurante, después me dejó en mi casa y no bajó”, detalló en el ciclo de streaming, despejando dudas en torno al encuentro y subrayando la naturaleza amistosa de la velada.

La actriz aclaró que su vínculo con Fede Bal es solo una amistad y rechazó rumores de amorío (Video: Tapados de laburo, OLGA)

La actriz también buscó poner paños fríos en redes sociales tras el crecimiento de la versión mediática, al dirigirse directamente a sus seguidoras: “Por favor les pido que se calmen. Están todas muy alteradas. Está todo bien”, dijo a través de la emisión, en un intento por cerrar el tema ante su círculo más cercano.

La visión de Sofía Aldrey, empresaria y expareja de Fede Bal, fue muy distinta. Aldrey afirmó que Botto “siempre lo persiguió” y que mantuvo actitudes que evidenciaban un interés previo mientras ella aún estaba en pareja con el actor. “Cada vez que iba a lo de Andy (Kusnetzoff), le mandaba mensajes”, sostuvo, aportando además un episodio donde Bal le preguntó si sentía celos respecto de Evelyn.

Al respecto, la actriz de La Sirenita fue categórica en SQP: “No, ni en pedo. No, no. Lo que pasaba al aire era lo del aire y ahí moría”. Además, explicó que el vínculo con Bal se gestó principalmente en el contexto radial, como parte de la dinámica en Perros de la Calle, ciclo conocido por sus intercambios humorísticos. Según la panelista, cualquier interacción que pudiera haber sido interpretada con una connotación de coqueteo pertenecía estrictamente al juego del programa y no trascendía al ámbito privado.

Yanina Latorre reavivó los rumores sobre la relación entre Evelyn Botto y Fede Bal (Video: Los Profesionales de Siempre, El Nueve)

Respecto a la supuesta insistencia posterior a las emisiones radiales, negó haberse comunicado en esos términos fuera del aire. Además, se refirió a un episodio mencionado por Aldrey, donde Bal, bajo el efecto de medicamentos tras un accidente, habría realizado comentarios que escapaban a la realidad cotidiana: “Él tuvo un accidente fatal allá en Río y lo sacamos al aire internado y él estaba bajo el efecto de la morfina. Entonces, dijo cualquier barbaridad. Yo me acuerdo de eso”. De este modo, la actriz sugirió que muchas versiones nacieron de situaciones aisladas o descontextualizadas.

Por su parte, Fede Bal también reafirmó su estado sentimental actual en una nota a Los profesionales de siempre (El Nueve): “Estoy solo, estoy solo, estoy solo, pasando un buen momento. Estoy con muchos amigos, saliendo un poco con amigos y disfrutando de Buenos Aires que está más linda que nunca. Estoy bien”.

Durante su intervención en SQP, Evelyn Botto remarcó la existencia de “grises” a la hora de definir etiquetas como “romance”, invitando a la moderación de los análisis en medios de comunicación. De todos modos, llamó la atención por su falta de negación rotunda ante los rumores: "Están hablando de romance y hay tantos grises en el medio“, reflexionó. Y añadió a modo de cierre: “Yanina (Latorre) es la que mejor lee todo. Realmente no hay mucho más. Fue una salida. Nada más. Estamos los dos solteros. Él está soltero, yo estoy soltera. No hay ningún tipo de obligación y exclusividad, como que cada uno puede hacer lo que quiere, es como salir un rato, nada más. Chicos, por favor, bajen, cálmense”.

