Sofía Aldrey habló de la relación de Fede Bal y Evelyn Botto: “Ella siempre lo persiguió”

Sofia Aldrey habló sobre su ex Fede Bal y su relación con Evelyn Botto (LAM. América)

En medio de la ola de reacciones generadas por el reciente vínculo sentimental entre Fede Bal y Evelyn Botto, el testimonio de Sofía Aldrey, expareja del conductor, aportó una perspectiva inesperada al señalar que la panelista “siempre lo persiguió”. En una entrevista con el programa LAM, la empresaria relató detalles sobre la dinámica previa entre ambos, sugiriendo que el interés de Botto por Bal se remonta a mucho antes de que se hiciera público el romance.

Al ser consultada por el cronista sobre la relación entre el conductor de Resto del mundo y la panelista, Aldrey respondió sin titubeos: “Siempre lo persiguió ella, porque cada vez que iba a lo de Andy (Kusnetzoff), le mandaba mensajes”. Esta afirmación no solo apunta a una insistencia previa por parte de Botto, sino que también revela que el acercamiento entre ambos era conocido en el entorno mediático.

Aldrey recordó un episodio específico que, según su relato, marcó el inicio de las sospechas sobre la relación. “De hecho, una vez él me dijo ‘¿a vos te pones celosa, Evelyn?’ Así que esto viene de largo”, explicó la empresaria marplatense.

Un encuentro organizado por Andy Kusnetzoff en 2021 marcó un hito en la relación entre Botto y Bal

Este recuerdo sitúa el origen de la tensión en una etapa anterior, cuando Bal participó en un ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, donde coincidió con Botto. La empresaria también dejó clara su postura respecto a las relaciones sentimentales y la fidelidad. “Yo jamás estaría con alguien que está en pareja. No se me cruza por la cabeza”, afirmó, aunque matizó que la responsabilidad de la lealtad recaía en su entonces pareja y no en la tercera persona involucrada.

Fede Bal y Sofía Aldrey cuando eran pareja

Durante la conversación, el cronista hizo una comparación en tono humorístico al sugerir que Botto podría ser vista como “Tatiana”, a lo que Aldrey respondió con ironía: “Tampoco para compararla con la China Suárez. No sé, no las conozco a ninguna de las dos. Y yo no era amiga de Evelyn. Además, él tampoco necesita que lo busquen tanto. Viste que la encuentra abajo de las piedras”, ironizó.

Al regresar al piso, Pepe Ochoa recordó un episodio de mediados de 2021, cuando Andy Kusnetzoff organizó en su ciclo de Urbana Play un encuentro entre Evelyn Botto y Fede Bal. En esa ocasión, el hijo de Carmen asistió con barbijo, en plena época de restricciones sanitarias, para cumplir el deseo de la panelista de compartir un espacio con él. La exposición pública de estos detalles reavivó el interés sobre la cronología y la naturaleza del vínculo entre ambos, mientras la opinión de Sofía Aldrey suma un nuevo matiz a la historia.

Evelyn Botto habló de los rumores que la relacionan con Fede Bal

Durante la emisión de Tapados de laburo, el interés por conocer detalles de la relación llevó a Nacho Elizalde a interrogar a Evelyn sobre el encuentro con el actor. Elizalde mostró una imagen de Fede Bal y desde la producción musicalizaron el momento con la cortina de la telenovela Dulce Amor. Tras un intercambio humorístico con Elizalde, la involucrada decidió relatar cómo se desarrolló la salida: “Me pasó a buscar, fuimos al teatro, comimos en un restaurante, después me dejó en mi casa y no bajó”, despejando así las dudas sobre la continuidad de la velada.

La actriz destacó la colaboración de Fede Bal en la construcción de su personaje en La Sirenita

Evelyn Botto profundizó en la génesis del encuentro, explicando que consiguió dos buenas ubicaciones para la función y propuso a Fede Bal asistir juntos, ya que ambos compartían el interés por la obra y mantenían una amistad de larga data. La actriz subrayó: “Charlamos porque lo conozco hace un montón de tiempo”, y reiteró que la salida no tuvo implicancias románticas.

El revuelo en redes sociales no tardó en manifestarse, y Botto se dirigió a sus seguidoras para calmar los ánimos: “Primero le quiero decir a todas las girls del chat, que me mandaron mensajes el fin de semana, por favor les pido que se calmen. Están todas muy alteradas. Está todo bien. Tranquilas, las quiero. Gracias”.

Fede Bal y Evelyn Botto comparten una amistad de larga data y afinidad por el teatro, según la actriz

En el plano profesional, la actriz destacó el aporte de Federico Bal en la construcción de su personaje en La Sirenita. Según relató, recurrió a él como referencia por su experiencia como Lola en Kinky Boots: “Esto es en serio, cuando yo estuve en la construcción de Úrsula, quería que fuera una drag queen, hablé con todas las drag queens y él fue Lola en Kinky Boots, entonces fue una de las fuentes que yo visité. Y hablamos mucho de teatro”.

Al referirse a la personalidad de Fede Bal, la actriz no escatimó elogios: “Me cae bárbaro, él es muy piola, es muy interesante para hablar, hay mucho tema de conversación. Fue una gran salida y quizás lo vuelva a invitar a ir al teatro porque es un gran partner para ir al teatro. ¿Viste esa gente que sabe comentar?”, remarcó Botto, destacando un aspecto de la personalidad de su amigo. ¿O hay algo más?