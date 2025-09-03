Teleshow

El lado íntimo de Wanda Nara tras su regreso de México: el nuevo integrante de la familia

La empresaria volvió a su departamento en el Chateau Libertador y sorprendió a los seguidores con las imágenes de un animalito caminando por el living

Por Sebastián Volterri

La nueva mascota de Wanda Nara que le regaló su padre Andrés a sus hijas (Video: Instagram)

El regreso de Wanda Nara a la Argentina fue distinto esta vez. La empresaria sorprendió a todos al compartir en sus redes sociales una imagen que se aleja del universo laboral y de los ya habituales enfrentamientos con Mauro Icardi. Lo que acaparó todas las miradas no fue un anuncio profesional ni una disputa sentimental, sino la presencia del nuevo integrante a la familia: un hámster de pelaje oscuro, manchas irregulares blancas y orejas diminutas.

La escena es doméstica y luminosa. En el centro, caminando sobre un sillón de cuero marrón claro, el pequeño roedor acapara el protagonismo. La cámara detalla su pelaje negro y blanco, el contorno rosado de sus orejas y la viveza de sus ojos. Al fondo, una mesa de comedor con sillas tapizadas en verde oscuro y más atrás, difusas, unas cortinas beige. “Adoptamos un nuevo integrante”, reza el texto que acompaña las imágenes compartidas en sus historias de Instagram, mientras la voz de Wanda apenas se cuela en el video: “Hola”, murmura, y enseguida suelta, casi como una confidencia, “para mí lo dejó Fran”, en referencia a su hija Francesca.

Cabe recordar que hace unos días, con motivo del festejo del Día del Niño, su padre Andrés Nara les había regalado este hamster junto a otro más clarito a sus nietas. Así, ellas se habían mostrado felices con los nuevos integrantes y les habían comprado todo lo necesario para su estadía en el hogar. Desde la jaulita, comida y juguetes para que interactúen adentro de su nueva casa. En esta oportunidad, la conductora grabó a uno de los animalitos sueltos por el sillón del living, ya adaptado a su nuevo hábitat.

El regreso de la empresaria tiene algo de rito familiar. El 28 de agosto, por cuarta vez ese mes, volvió a hacer las valijas. El destino: México. Motivo: continuar con las grabaciones de Love is Blind, el reality de parejas que conduce para Netflix junto a Darío Barassi. Cuatro días de agenda apretada, entre trabajo y breves momentos de esparcimiento, y después, el retorno. El lunes por la noche, Wanda pisó otra vez suelo argentino.

Así la esperaban a Wanda Nara sus hijas (Foto: Instagram)

Esta vez, el recibimiento fue distinto. Se mostró con un look cómodo y relajado, sonrisa fácil, tomándose fotos con las personas que aguardaban su llegada al aeropuerto. Nítidamente cansada pero feliz, se abrió paso hasta el automóvil que la aguardaba, pero evitando cualquier contacto con la prensa que buscaba declaraciones. ¿Por qué el silencio? ¿Pesaba más el cansancio de los viajes o el deseo de una intimidad urgente después del torbellino mediático y laboral?

En Núñez, la postal del reencuentro esperaba ansiosa. Wanda compartió en sus historias la imagen de la vuelta a casa: sus dos hijas, en la cocina, concentradas en la labor de preparar un pionono relleno. “Mis minis MasterChef”, las bautizó la empresaria, después de cinco días fuera de casa. El aire familiar tenía un aroma distinto. La madre, como tantas otras veces, no llegó con las manos vacías. Es que antes de tomar el vuelo de regreso a su departamento, hizo una parada técnica para comprar regalos. Las chicas recibieron chocolates; entre ellos, el codiciado chocolate Dubai.

Hubo retrato de felicidad: madre e hija menor, abrazadas, sonriendo, los chocolates todavía en sus manos. Y una frase que parece resumir el instante: “Solo así soy feliz”, publicó la cantante de Bad Bitch. No hubo grandes declaraciones, ni grandilocuencia. Solo el refugio de lo íntimo, la celebración de lo mínimo. Un hámster, una cocina, un aeropuerto que queda atrás y el radar de la familia encendido.

"Solo así soy feliz", Wanda volvió al país y se reencontró con sus hijas

¿Quién hubiera creído que el mayor revuelo no lo causarían las luces de Netflix ni el rumor de una nueva pelea, sino un pequeño animal, unas manos diminutas y la alegría discreta del regreso?

Este retorno fue apenas horas antes de lo que será el nuevo especial de Telefe, previsto para la noche de este jueves,luego de la transmisión del partido de la Selección pro las eliminatorias, en que se conocerán quiénes serán los integrantes de la nueva edición de Masterchef.

La visita de Lionel Messi a Nico Vázquez en fotos: el encuentro en camarines y la historia de una amistad

El futbolista asistió al teatro Lola Membrives para ver al actor en Rocky y generó una revolución a cada paso

La contundente respuesta de Emilia Attias a los rumores de embarazo

Mientras disfruta de sus planes junto a su hija Gina, la actriz abordó las especulaciones sobre su maternidad con una estrategia sorprendente

María Becerra se suma a La Voz España: cómo será su participación y el artista con el que trabajará

La cantante argentina participará en la nueva temporada del reality musical, aportando su experiencia internacional y sumándose a un panel renovado que busca sorprender a la audiencia con nuevas dinámicas

Se estrena Verano Trippin: Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna en un viaje iniciático y la pérdida de la inocencia

La película, que se verá desde el 11 de septiembre en los cines de todo el país, tiene la dirección de Morena Fernández Quinteros, la producción de OrcaFilms y la participación especial de Lali Espósito. La palabra de las protagonistas

Natalia Oreiro presentó su película La mujer de la fila: el deslumbrante look que eligió y la compañía de Ricardo Mollo

El film de Benjamín Avila tuvo su avant premiere en un cine de Recoleta. Todas las fotos

El club Villa Ángela contestó las críticas del gobierno bonaerense y garantizó el acto de Javier Milei en Moreno

Científicos descubrieron tres nuevas especies de anguilas eléctricas con descargas récord

La visita de Lionel Messi a Nico Vázquez en fotos: el encuentro en camarines y la historia de una amistad

