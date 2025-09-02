Quién fue el primer eliminado del equipo de Lali Espósito en La Voz Argentina en Los Rounds

Quién fue el primer eliminado en Los Rounds de La Voz Argentina (Video: Telefe)

“Es todo muy intenso, entonces realmente me voy a guiar por lo más puro, lo que sentí esta noche, voy a hacer lo que mi corazón me dice después de presentaciones espectaculares”, explicó Lali Espósito al tomar la decisión sobre quiénes continuarían en su equipo durante el primer round de La Voz Argentina (Telefe). La otra cara fue la eliminación de un concursante a través de la dinámica que se inauguró este lunes.

La cantante eligió a Alan Lez como el primer salvado, justificando: “Voy a nombrar como el primer salvado al artista que me atravesó con su voz esta noche, que es Alan Lez”. La selección de los siguientes miembros del Team Lali se alternó con los resultados de la votación del resto de los coaches.

Mientras Lali destacaba a Iara Lombardi por su interpretación de Un’estate italiana, la canción popularizada en el Mundial de Italia 1990, afirmando: “Es merecedora de pasar después de lo que hizo esta noche Iara Lombardi”. Por su parte, el conductor Nico Occhiato anunciaba: “El más votado por los coaches, quien sigue y se mete en la próxima instancia en el Team Lali es Jaime Muñoz”.

En medio de la tensión, la intérprete de “Fanático” y “Diva” completó su trío de elegidos con una declaración sobre su afinidad artística: “No puedo evitar decir su nombre porque me fascina el cantante que es... Valentino Rossi”. Poco después, Occhiato sumó a Lola Kajt y Giuliana Piccioni a la lista de clasificados, estos elegidos por decisión de los coaches.

Alan Lez, Iara Lombardi, Jaime Muñoz, Valentino Rossi, Lola Kajt, Giuliana Piccioni y Rafael Morcillo siguen en el Team Lali tras la nueva dinámica

El desenlace del programa llegó con la definición del último cupo y la eliminación de un participante. El conductor del ciclo reveló: “Uno de ellos dos sigue en el Team Lali, el otro lamentablemente hasta acá llegó... Quien sigue en el Team Lali es Rafael Morcillo y lamentablemente Nicolás Armayor se queda en esta instancia”.

Tras la eliminación, Lali se acercó a Nicolás y le dedicó unas palabras: “Tremendo cantante, te felicito... Ha sido muy difícil esto porque estuvieron todos increíbles. Vamos a abrazar a nuestro compañero que hoy nos deja”. Al ver al participante hundido entre lágrimas después de salir del abrazo grupal con el resto del team, la artista lo alentó: “¡Vamos, Nico! Todo el país te escuchó cantar, Nico, sos un tremendo cantante. Lo mejor para vos después de este gran paso. Y la peleó. Pasó por equipos y cantó mejor, mejor y mejor", cerró.

Nicolás Armayor del equipo de Lali Espósito quedó eliminado de La Voz en Los Rounds (Telefe)

Esta es la primera vez que se incluye esta dinámica en el formato. Al inicio del programa, Nico Occhiato, en su rol de conductor, presentó los detalles del voto secreto de los coaches en la nueva etapa. Durante el comienzo de la gala del lunes, detalló el mecanismo de esta fase, que comienza con un primer round para cada uno de los equipos.

El ejemplo utilizado de Occhiato fue el Team Lali, el responsable de inaugurar Los Rounds en la emisión del primero de septiembre. Según explicó, el sistema consiste en que cada participante se presente ante el jurado, y todos los coaches, excepto el líder de su equipo, otorgan una calificación secreta del 1 al 10. El público no conoce estos puntajes durante la emisión. “Todos votan excepto el coach del equipo que está cantando”, remarcó, al explicar el procedimiento.

Al finalizar las interpretaciones de los ocho integrantes del equipo, el coach tiene la posibilidad de salvar a tres participantes, sin acceso a los puntajes otorgados por sus colegas. Los otros cinco concursantes quedan expuestos, y se revelan los mejores puntajes entre ellos. El participante que haya recibido la calificación más baja queda eliminado del certamen. Este nuevo ingrediente en el formato busca mantener el suspenso, preservando la confidencialidad en el proceso de evaluación y dejando la decisión del coach bajo incertidumbre hasta último momento.