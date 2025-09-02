La Voz Argentina estrenó Los Rounds: cómo es la dinámica que debutó en nuestro país

La Voz Argentina estrenó Todos contra todos: cómo es la dinámica que debutó por primera vez en nuestro país (Video: La Voz Argentina/ Telefe)

Nico Occhiato, en su rol de conductor de La Voz Argentina 2025, presentó los detalles del voto secreto de los coaches en la nueva etapa denominada Los Rounds, también llamada Todos contra todos. Durante el comienzo de la gala del lunes, el animador detalló el mecanismo de esta fase, que comienza con un primer round para cada uno de los equipos. Esta dinámica es inédita en el mundo dentro del formato y se incorporó por primera vez en la versión de nuestro país.

El ejemplo utilizado de Occhiato fue el Team Lali, el responsable de inaugurar Los Rounds en la emisión del primero de septiembre. Según explicó, el sistema consiste en que cada participante se presente ante el jurado, y todos los coaches, excepto el líder de su equipo, otorgan una calificación secreta del 1 al 10. El público no conoce estos puntajes durante la emisión. “Todos votan excepto el coach del equipo que está cantando”, remarcó, al explicar el procedimiento.

Al finalizar las interpretaciones de los ocho integrantes del equipo, el coach tiene la posibilidad de salvar a tres participantes, sin acceso a los puntajes otorgados por sus colegas. Los otros cinco concursantes quedan expuestos, y se revelan los mejores puntajes entre ellos. El participante que haya recibido la calificación más baja queda eliminado del certamen. Este nuevo ingrediente en el formato busca mantener el suspenso, preservando la confidencialidad en el proceso de evaluación y dejando la decisión del coach bajo incertidumbre hasta último momento.

En Los Rounds los coaches de La Voz Argentina tendrán que votar con un puntaje a los concursantes y el que obtenga la menor calificación será eliminado (Telefe)

La composición de los equipos para el primer round de Los Rounds quedó configurada del siguiente modo. El lunes se presentó el Team Lali integrado por Valentino Rossi, Jaime Muñoz, Lola Kajt, Alan Lez, Rafael Morcillo, Nicolás Armayor, Giuliana Piccioni e Iara Lombardi.

Luego llegará el turno del Team Luck Ra que cuenta con Thomas Dantas, Nathalie Aponte, Lucas Barros, Emma Roach, Federico Mestre, Nicolás Behringer, el dúo Enrique & Tomás Olmos y Eduardo Desimone. El Team Miranda! está conformado por Joaquín Martínez Urrutia, Thomas Guzmán, Josué Cordero, Sofía Verna, Pablo Cuello, Emiliano Villagra, Eugenia Rodríguez, Aimel Sali y Leandro Colman. Finalmente, cerrará la flamante dinámica el Team Soledad integrado por Milagros Amud, Violeta Lemo, Milena Salamanca, Mía Frankel, Luis González, Mauricio Tarantola & Agustín Carletti, Valntina Otero y Gustavo Rosales.

Lali Espósito, Soledad, Luck Ra y Miranda! cantaron juntos “La isla del sol” en La Voz Argentina

La noche anterior en La Voz Argentina (Telefe) estuvo marcada por la energía de Lali Espósito, quien, junto a la alegría de Soledad Pastorutti, la buena onda de Luck Ra y el talento del dúo Miranda!, desató la ovación del público al interpretar el tema “La isla del sol”. Esta presentación conjunta de los coaches de La Voz Argentina 2025 se convirtió en el centro de atención del último programa de los Playoffs, antes de seguir con una nueva etapa, llamada Todos contra todos.

La puesta en escena incluyó un sol de luces como fondo, mientras los artistas ocuparon el espacio habitual de los participantes. El público respondió con entusiasmo, acompañando con aplausos y gritos. La versión de “La isla del sol”, tema de “El Santo”, como se hacía llamar Leo García, lanzado en 1998, sorprendió a los televidentes, quienes no esperaban ver a los coaches juntos en el escenario.

El jurado comenzó la noche a puro volumen. Usando outfits distintos a los que se vieron en las últimas galas y por primera vez en vivo, los líderes de los equipos se lucieron y abrieron el programa de una manera diferente.

Después de la actuación, se conocieron los nombres de los integrantes de los equipos finales. Cabe recordar que cada coach había definido una parte de su team y el resto quedó sujeto a la votación de la audiencia, que definió la continuidad de los participantes en la competencia.