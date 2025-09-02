Mauro Icardi mostró por primera vez la lujosa mansión que comparte con la China Suárez en Turquía: “Dulce hogar”

A semanas de haberse mudado a su nueva residencia, el futbolista mostró el exterior de su hogar(Instagram)

En pleno auge del Wandagate y mientras los titulares no dejan de hablar del escándalo, Mauro Icardi decidió enfocar su presente lejos de la Argentina y dar un giro en su vida personal junto a la China Suárez. Instalado en Estambul, el futbolista se muestra disfrutando de su nueva etapa en Turquía, marcada por el confort y el lujo que lo rodean. En paralelo a sus entrenamientos con el Galatasaray y la frecuente visita de los hijos de la actriz, Icardi abrió una ventanita a su intimidad al compartir imágenes inéditas de la imponente mansión que actualmente comparte con su mujer en tierras turcas.

A través de sus historias de Instagram, se pudo apreciar una mansión rodeada de árboles, con una piscina iluminada que aporta un aire de tranquilidad y lujo a la hora del anochecer. “Home Sweet Home”, escribió, traducido del inglés como “hogar, dulce hogar”, el futbolista junto a emojis de luna y estrellas, dejando entrever la nueva etapa que atraviesa, lejos de las cámaras pero con una vida llena de confort.

El lujoso inmueble había estado en boca de todos desde que se supo que la pareja estaba gestionando la mudanza. Algunos pequeños detalles del interior ya se habían conocido gracias a las publicaciones de la China, quien mostró fragmentos del hogar en su perfil: posó en el patio, exhibió su vestidor y compartió un vistazo a la habitación principal en distintos clips, junto a Icardi, en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, hasta ahora, las imágenes del exterior y del entorno de la casa eran un misterio para los fanáticos, que siguieron de cerca cada paso de la pareja.

La lujosa propiedad donde reside la pareja

La revelación fue celebrada por seguidores y observadores atentos al día a día de ambos. La propiedad es mucho más que un refugio: se trata de un verdadero palacete emplazado en una de las zonas más exclusivas de Estambul. Previamente, el equipo de Intrusos (América) ya había adelantado algunos detalles sobre la mansión. La panelista Karina Iavícoli brindó información exclusiva sobre la ubicación y las características de la nueva vivienda: “Tenemos en exclusiva dónde van a vivir porque entre hoy y mañana están haciendo la mudanza a esta súper mansión. Ya habíamos adelantado que es muy cerca del Bósforo. El barrio se llama Beşiktaş. Es un lugar increíble. Tiene toda la mezcla de la parte europea de Turquía con toda la modernidad. Hay bares, teatros y galerías. Es espectacular”.

La información brindada por la periodista fue completada con datos sobre la intimidad de la mudanza y la adaptación de la pareja en ese entonces. Según Iavícoli, “Eugenia está comprando los muebles. Me contó gente muy cercana, que estos son los pasos que ellos van dando, porque es una casa que la van a poner como nueva, con todas las comodidades y es un lugar realmente hermoso donde le va a permitir también a ella moverse sola si quiere”. Esta tarea, que parece una rutina doméstica más, es la carta de presentación de la nueva vida de la pareja en Turquía: comodidad de primer nivel, espacios para compartir y ambientes pensados para el disfrute y la libertad.

Previamente, la actriz había compartido algunos detalles de la propiedad (Instagram)

Los detalles de la mudanza también revelan el proceso de adaptación de Suárez a la ciudad y cómo ambos buscan equilibrar sus carreras con la vida familiar. Según arrojó el panel de Intrusos, la actriz recibió varias ofertas laborales en Turquía y actualmente evalúa cuál aceptar. La prioridad, aseguran desde su entorno, es congeniar la agenda con la actividad deportiva de Icardi, quien por el momento pasa largos períodos fuera del hogar por los entrenamientos y compromisos con el Galatasaray. Así, ambos comienzan a trazar rutinas paralelas, creciendo tanto a nivel personal como profesional.

La mansión en Beşiktaş no solo es una figura de status para la pareja, sino el escenario de un presente en el que el confort y la privacidad se vuelven aliados. Los ambientes amplios, el jardín generoso y la piscina climatizada se suman como testigos silenciosos de una etapa en la que el deportista y la actriz optaron por priorizar el bienestar y la tranquilidad. Lejos del barullo del escándalo, apuestan por buscar equilibrio y construir una cotidianidad alejada del escarnio mediático.