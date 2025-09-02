La gran felicidad de Lizardo Ponce al presentar su primera casa: “Uno de los sueños más grandes de mi vida”

La felicidad de Lizardo Ponce: "Les presento a mi propia casa" (Video: Instagram)

Para su comunidad de más de un 1 millón de seguidores en Instagram, cuenta con 3 millones en todas las redes sociales, Lizardo Ponce compartió su alegría por haberse comprado su primer departamento. El influencer le mostró a sus seguidores cómo es su flamante hogar y todo su orgullo al poder disfrutar del sueño de la casa propia.

“Este año cumplí uno de los sueños más grandes de mi vida y no entienden la felicidad que manejo al compartir esto con ustedes”, expresó, a través de una publicación de Instagram en el que fue mostrando detalles de la propiedad que se encuentra en la etapa final de su construcción.

Lizardo Ponce les mostró a sus seguidores imágenes del departamento que adquirió y toda su felicidad por la concreción de un gran sueño (Instagram)

Las imágenes del departamento de Lizardo Ponce, que permanece todavía en construcción

Lizardo Ponce celebró de su hogar junto a sus padres y sus sobrinos

“Después de mucho esfuerzo y trabajo, les presento mi propia casa y no puedo hacer otra cosa más que agradecerles a todos los que me acompañan hace tanto tiempo y se ponen contentos con estos logros que voy viviendo”, aseguró, extasiado junto a imágenes en las que recorre el departamento.

“No hay nada mejor que compartirlo con la gente que quiero. ¡Ahora empieza una nueva etapa y estoy muy, muy feliz!“, concluyó el panelista de Sálvese quien pueda (América), que estuvo acompañado por sus padres, su hermana, sus sobrinos y su novio, Franco Poggio, en la visita que tuvo a su hogar.

Lizardo Ponce y el momento de la firma de su primer departamento

Las imágenes de la cocina, todavía en construcción, del departamento de Lizardo Ponce

"Este año cumplí uno de los sueños más grandes de mi vida y no entienden la felicidad que manejo al compartir esto con ustedes", afirmó el influencer

Entre los mensajes que recibió de sus amigos, uno muy especial le dedicó su pareja. “Estoy tan orgulloso de vos. Te amo mucho, te mereces todo lo lindo del mundo”, manifestó Franco, que es modelo y estudia psicología, de novio desde hace más de un año y medio con el animador.

En las imágenes mostró cómo se encuentra el proceso de instalación de interiores y los detalles que le faltan para que que pueda mudarse: la cocina presenta un diseño moderno, caracterizado por muebles negros mate sin tiradores visibles. La encimera continúa pendiente de colocación, mientras que los espacios para electrodomésticos ya están dispuestos. El techo mantiene el cemento a la vista y el piso está conformado por grandes baldosas de color gris oscuro. La iluminación natural ingresa a través de una abertura lateral, resaltando las líneas minimalistas del ambiente.

"Después de mucho esfuerzo y trabajo, les presento mi propia casa", escribió Lizardo

La sonrisa de Lizardo Ponce, rodeado de cajas con muebles

Lizardo Ponce acompañado por Milagros, su hermana, y su novio Franco Poggio (Instagram)

Distintos sectores del interior de la vivienda también muestran el desarrollo de la construcción. Aparecen varias cajas grandes embaladas y una pared sostiene diversas herramientas, incluyendo una pala y una escoba, además de baldes de pintura. Mientras que otro ambiente amplio exhibe el piso de madera en proceso de instalación y un extenso ventanal al fondo que aporta luz natural. Las paredes muestran marcas propias de trabajos recientes y el área aún no cuenta con mobiliario, reflejando el estado avanzado de la obra.

En una entrevista con Infobae, Lizardo resaltó cómo fueron sus comienzos en los medios y el salto que dio a las redes sociales. “Yo soñé toda mi vida con la televisión. De hecho, hoy formo parte de la tele y para mí es un flash, porque yo vengo de Córdoba y no tengo ningún conocido, ningún familiar que me haya dicho ‘Che, mirá, esto es así’. Lo fui descubriendo por mi cuenta. Por suerte fue todo un paso a paso del cual hoy estoy muy orgulloso”, contó en diálogo con Mai Pistiner.

“Nunca dudé de donde iba a llegar. Estaba muy convencido de que era mi lugar; era lo que yo quería hacer y no me imaginaba haciendo otra cosa. Obviamente estudié y me preparé, pero en un momento hablé con mis papás y les dije ‘me quiero ir a vivir a Buenos Aires”', por eso siempre agradezco el apoyo de mis padres", señaló, para luego recordar que durante la pandemia comenzó su popularidad en las redes.