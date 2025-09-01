Wanda Nara lanzó un provocador mensaje en medio de su enfrentamiento con la China Suárez

La empresaria aprovechó su último posteo para lanzar una fuerte frase contra la actriz (Instagram)

La novela del Wandagate suma un nuevo capítulo y confirma que el mundo del espectáculo sigue atento a cada movimiento de sus protagonistas. Desde las playas mexicanas de Puerto Escondido, Wanda Nara volvió a encender las redes sociales, mientras continúa la grabación de la nueva temporada de Love is Blind para Netflix. Con una dosis de ironía y provocación, la empresaria mediática desplegó mensajes dirigidos tanto a sus críticos como, sin mencionarla, a la China Suárez, su eterna rival.

Lejos de buscar bajo perfil, Wanda no dejó pasar la oportunidad de ponerle picante a su estadía en México. En las últimas horas, hizo ruido con un posteo en Instagram que rápidamente se viralizó. Posó sensual y segura con un vestido negro ajustado, acompañando las imágenes con una frase que hizo referencia directa a las acusaciones y rumores que la rodean: “Qué buena que estoy y #nosoybot”. De esta manera, la conductora respondió a dos frentes: por un lado, a quienes la acusan de editar demasiado sus fotos para lucir mejor, y por otro, a aquellos que la señalan como la supuesta jefa de una red de trolls dedicada a hostigar en redes a la actriz que supo ocupar el centro del Wandagate.

Las repercusiones llegaron inmediatamente. “La que puede y la que no, tiene que limitar los comentarios”; “Levanten la mano los bots de Wanda”; “Si fueras más natural, qué desastre”; “Sos carísima Wanda”, se leía entre los cientos de mensajes, entre los que también se destacó el comentario de su hermana, Zaira, no dudó en lanzar un elogio: “La jefa hot”. Así, una vez más, la mediática se adueñó del centro de la escena, marcando tendencia y reafirmando su papel de protagonista en su propia vida mediática.

Wanda lució su look playero en medio de las grabaciones y aprovechó para apuntar contra la China Suárez

La mediática demostró que, más allá de los rumores que rodean sus días, sabe disfrutar y mostrar una faceta de plenitud y relax. Sus redes sociales dejaron en segundo plano el escándalo, y pasaron a retratar las sesiones fotográficas y los momentos de desconexión en la playa. Natt Córdoba, Kennys y su estilista Hair Malambo, son quienes la acompañan en esta aventura mexicana. Juntos, intercambian bromas, se animan a paseos por el océano y comparten el detrás de escena de la grabación para Netflix.

Días atrás, cuando recién se acomodaba en Oaxaca, Nara había optado por mostrar imágenes del paradisíaco entorno y de algunos detalles del rodaje. Varias de esas postales retrataron un paseo en lancha por aguas cristalinas. Relajada y sonriente, la empresaria lucía un bikini negro y bermudas a tono, complementando el look con una gorra deportiva oscura y el cabello suelto al viento. Sentada en la proa, contemplaba el horizonte bajo la luz cálida del atardecer. A su lado, una bolsa multicolor completaba la postal vibrante, que transmitía el clima distendido y la sensación de libertad que vive lejos de los clásicos focos del mundo del espectáculo.

“Qué buena que estoy y #nosoybot”, escribió Nara ante las críticas recibidas en el último tiempo por parte de los seguidores de la actriz

La secuencia se completó con vistas panorámicas de acantilados cubiertos de vegetación, palmeras y el mar abierto, haciendo foco en los contrastes que definen el paisaje de Oaxaca. Lejos de ser solo el telón de fondo, estos escenarios acompañan las jornadas de grabación y recreación del equipo. Mientras que la empresaria alterna entre los compromisos laborales y los ratos libres, sus acompañantes también se animan a disfrutar del mar. Una de las historias más comentadas la mostró esperando divertida en la lancha, mientras los integrantes de su team flotaban en aguas profundas, alejados de la embarcación. “Dejando a mi team en el mar”, escribió con humor, dando cuenta de la complicidad y la sintonía construida a lo largo de varios viajes de trabajo.

Nara compartió una foto de su look en detalle

Desde las playas mexicanas, Wanda volvió a imponerse en las redes (Instagram)

A pesar de las polémicas, los comentarios ácidos y los rumores alrededor del escándalo del Wandagate, Nara muestra que mantiene el control de su relato mediático. Cada publicación parece estudiada para redefinir el eje de la conversación y, lejos de dejarse arrastrar por el escándalo, elige exhibir una postal de plenitud, trabajo y disfrute. Mientras alterna sesiones fotográficas, tardes de playa y jornadas de rodaje, la empresaria se reinventa y confirma que sigue siendo la protagonista indiscutida de la novela que el espectáculo argentino no deja de seguir con atención.