El abogado de la China Suárez habló de las agresiones que recibe la actriz en redes sociales

Desde que la China Suárez confirmó su relación con Mauro Icardi allá por el mes de enero, cada posteo que hace en las redes sociales recibe una catarata de mensajes negativos. Tanto es así que hace cosa de dos meses denunció en sus redes sociales que recibió amenazas de muerte y su abogado, Agustín Rodríguez, tomó cartas en el asunto, recibiendo un botón de pánico tan solo unos días después.

Al aire de Puro Show (El Trece), Fernanda Iglesias sostuvo que Wanda Nara es el cerebro en una operación de trolls que estaría controlada por una mujer cuyas iniciales son L.C., cuya única función es hostigar a Suárez en cada posteo que realiza en sus redes. A raíz de esto, las cámaras del programa conducido por Matías Vázquez y Pampito fueron a buscar al hombre encargado de la defensa de la actriz de El hilo rojo.

El cronista fue directamente al hueso y le consultó por lo que Iglesias había contado el día anterior y el abogado eligió la cautela: “Estamos al tanto de la situación. No puedo de ninguna manera aseverar que está Wanda Nara tras esto, lo que sí, que se ha identificado un grupo de personas con discurso de odio, de violencia hacia Eugenia Suárez”.

Y siguió: “Ya hicimos algunas investigaciones, más allá de las que hizo el periodismo, que realmente han ayudado mucho en esto y estamos haciendo las presentaciones. Nosotros ya teníamos presentada una denuncia por hostigamiento contra Eugenia Suárez, con lo cual estamos ampliando para que se investigue todo esto y se investigue a las personas. Algunas son personas que residen en el país y otras fuera del país. Es muy grave porque son varias personas que tenían como objetivo exclusivamente dañar, perjudicar a Eugenia Suárez”.

Eugenia se encuentra instalada en Estambul junto a Icardi y, por ahora, está acompañada de sus tres hijos (Foto: Instagram)

Con la intención de no entorpecer el trabajo que está llevando adelante la Justicia decidió no dar muchos detalles internos de la causa, a pesar de las preguntas que hizo el enviado por el ciclo de espectáculos. "No quiero adelantarme a dar información para no entorpecer la investigación futura. Así que… pero hay gente que no está en el país y hay otras que sí. Yo prefiero no dar nombres porque tenemos que dejar que la justicia actúe. Pero hay varias personas, hay varias personas", dijo de manera categórica el abogado.

En cuanto a las pruebas, detalló: “Hay tweets, hay audios, hay presunciones de que hay varias personas atrás de este, yo no lo llamaría ejército, sino inadaptados que se dedican a esto. Evidentemente, tienen muy poco que hacer o no sé qué beneficios reciben por hacer esto".

Esto de los comentarios negativos se puede ver en la última publicación que hizo la cantante junto al delantero del Galatasary. Durante la tarde del jueves, Mauro volvió a poner a la pareja en el centro de escena al dedicarle unas palabras románticas a su compañera en Instagram. Acompañado por una serie de fotos en blanco y negro, el exfutbolista del Inter de Milán se mostró abrazando a la actriz en una salida a un restaurante, donde las miradas y los gestos de complicidad ocuparon el primer plano. “No fue casualidad, el destino nos eligió”, escribió, marcando un tono de declaración pública sobre la historia de amor que eligieron vivir en tierras turcas.

Las imágenes no tardaron en hacerse virales y la reacción de los usuarios llegó en cuestión de minutos. Los comentarios colmaron la publicación, pero mientras algunos esperaban halagos y corazoncitos, las críticas y la ironía se apoderaron de la sección de mensajes. “Tremendo amarre”; “El destino pide que no lo metan”; “No fue el destino, sino la cuernada que le hiciste a tu ex”; “¿El destino eligió que arruinen familias?”; “Son re falsos”; “El destino se les ríe en la cara”: estas frases reflejaron el clima virtual que rodea a la pareja, siempre bajo la lupa y a meses de oficializar su relación.