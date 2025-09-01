Teleshow

Mica Viciconte se metió en el conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann: “No me sorprende nada”

La influencer habló sobre la denuncia judicial que entabló su pareja contra la modelo, y también se refirió al tema de Wanda Nara y Mauro Icardi por la pelea de sus hijas

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Guardar
Mica Viciconte habló de Nicole Neumann y Wanda Nara

El pacto de silencio que alguna vez existió entre Fabián Cubero y Nicole Neumann se rompió de forma definitiva. El exjugador de Vélez Sarsfield presentó, hace algunas semanas, una denuncia formal contra la modelo por lo que interpreta como un severo incumplimiento del acuerdo legal que regula no solo la comunicación, sino también el tiempo de convivencia con sus tres hijas.

Según se detalló, Cubero sintió que hubo un cambio de planes de parte de su expareja. Había pactado irse de vacaciones a Mar del Plata con las niñas, buscando que compartieran tiempo junto a su abuelo, quien finalmente luego de ello falleció. Aquella chance, según el relato del entorno del deportista, se frustró porque Nicole no entregó a tiempo a sus hijas. En medio del duelo por la muerte de su padre, el exfutbolista aseguró que ahora "irá con todo” contra la modelo.

Pero cuando el clima parece no poder tensarse más, una nueva voz se suma a la escena pública. Mica Viciconte, pareja actual de Fabián Cubero, eligió salir al cruce y explicar su lugar en el conflicto. Lo hizo en el marco de su reciente desembarco en el canal de streaming Luzu. “La verdad que me sentí súper cómoda, los compañeros un diez, el clima re bien. Una experiencia linda”, dijo al respecto de su participación.

Fabián Cubero explicó por qué denunció a Nicole Neumann

No tardaron en surgir los cuestionamientos. Uno en particular apuntó a una publicidad de yogurt para redes sociales en la que aparecen tanto Cubero como sus hijas. Con tono sereno pero firme, Viciconte aclaró: “Hay un padre que está ahí. Yo no soy la madre ni el padre, yo hago mi trabajo nada más”.

Ante las preguntas más incisivas sobre la situación legal y el trasfondo del enojo de Cubero con Neumann, la influencer evitó rodeos: “No sé en qué quedó todavía eso; yo soy partidaria de que las cosas están para cumplirlas. Si yo firmo algo, uno cree que tiene que confiar en la Justicia. Calculo que la Justicia hará lo que tenga que hacer”.

Sin perder el hilo del conflicto, agregó: “Solo se fue con Luca, uno tiene todo organizado, no podés depender todo de nadie, no tenemos la libertad, nosotros laburamos”. La organización y la rutina, para ella, son blindajes emocionales. Y en el balance de estos ocho años junto al exjugador en medio de la pelea constante con Neumann, aseguró con una indirecta hacia la modelo: “Ya sé todo lo que va a pasar, lo que pasa no me sorprende nada, y estoy enfocada realmente en mi trabajo, en cosas nuevas que vienen ahora que están buenísimas. Enfocada en trabajar, lo más importante es trabajar para mantener la cabeza ocupada. Cuando no laburás, tu cabeza rompe los huevos”.

Por primera vez, las hijas de Nicole Neumann y Fabian Cubero hablaron frente a las cámaras

El caso de los conflictos mediáticos no es exclusivo. Consultada sobre la situación de Wanda Nara y Mauro Icardi, y tras las declaraciones de la empresaria sobre episodios de violencia de género, la influencer opinó: “Son temas muy delicados, armaron un circo que no es necesario, para mí el día de mañana se van a arrepentir todos”.

Convertida en madre, Viciconte no evade el análisis personal. Suma una advertencia sobre la exposición de los menores en situaciones de disputa pública: “Ahora te puedo hablar como madre. Siento que hay que cuidar a los chicos de verdad, no decirlo. Si vos decís que no vas a exponer a tus hijos y después los vas a exponer, eso es lo raro. Me parece que es muy importante qué relación tengan los padres, estén separados o no, para que los chicos la lleven un poco mejor. Si no son como rehenes, paquetitos, y no está bueno”.

Temas Relacionados

Mica ViciconteNicole NeumannFabián CuberoDenuncia judicial

Últimas Noticias

Cami Homs renovó su look en pleno embarazo y arrasó con elogios en las redes

En medio de la espera de su bebé junto a José Sosa, la influencer optó por un nuevo estilo que conquistó a sus seguidores

Cami Homs renovó su look

La divertida reflexión de Sebastián Wainraich por el inicio de septiembre: “La fiesta del TOC”

El humorista celebró en redes el comienzo de un mes perfectamente ordenado en los días del calendario, y conquistó a seguidores obsesivos con su ocurrencia

La divertida reflexión de Sebastián

El mensaje de Mauro Icardi en turco que encendió las redes: ¿indirecta para Wanda Nara?

El futbolista del Galatasaray eligió una frase emblemática y dejó abierta la interpretación, que muchos apuntaron para su expareja y madre de sus hijas

El mensaje de Mauro Icardi

El entusiasmo de Chano Charpentier por su nuevo disco: “Me siento un compositor mucho mejor que antes”

El líder de Tan Biónica anticipó a sus seguidores que finalizó el proceso creativo de su próximo trabajo musical. “Pude crear universos fantásticos a los que no había podido entrar”, aseguró

El entusiasmo de Chano Charpentier

El inesperado blooper de Marley con Furia al intentar subirse a un búfalo en Vietnam

El conductor enfrentó una situación desopilante en su viaje por el país asiático que dejó una huella en la última emisión de su programa

El inesperado blooper de Marley
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno denunció una operación

El Gobierno denunció una operación de inteligencia para grabar conversaciones privadas de Karina Milei

Patricia Bullrich anunció un decomiso récord de cocaína en el primer semestre del 2025

La primavera en el AMBA podría ser más calurosa que lo habitual, según el informe trimestral del SMN

Cuánto cobran los cajeros de supermercado en septiembre 2025

¿La felicidad se puede entrenar?: las claves que da la ciencia para alcanzar el bienestar

INFOBAE AMÉRICA
Cómo una operación secreta permitió

Cómo una operación secreta permitió encontrar los restos del Titanic

Las acciones europeas se mantuvieron estables en el feriado de Wall Street

Por qué terremotos no tan potentes son tan letales en Afganistán

Tráfico aéreo en Estados Unidos aún funciona con Windows 95 y diskettes: la paradoja obsoleta

El secreto de la fotosíntesis inspira la próxima generación de energía limpia

TELESHOW
Cami Homs renovó su look

Cami Homs renovó su look en pleno embarazo y arrasó con elogios en las redes

La divertida reflexión de Sebastián Wainraich por el inicio de septiembre: “La fiesta del TOC”

El mensaje de Mauro Icardi en turco que encendió las redes: ¿indirecta para Wanda Nara?

El entusiasmo de Chano Charpentier por su nuevo disco: “Me siento un compositor mucho mejor que antes”

El inesperado blooper de Marley con Furia al intentar subirse a un búfalo en Vietnam