Mica Viciconte se metió en el conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann: “No me sorprende nada”

Mica Viciconte habló de Nicole Neumann y Wanda Nara

El pacto de silencio que alguna vez existió entre Fabián Cubero y Nicole Neumann se rompió de forma definitiva. El exjugador de Vélez Sarsfield presentó, hace algunas semanas, una denuncia formal contra la modelo por lo que interpreta como un severo incumplimiento del acuerdo legal que regula no solo la comunicación, sino también el tiempo de convivencia con sus tres hijas.

Según se detalló, Cubero sintió que hubo un cambio de planes de parte de su expareja. Había pactado irse de vacaciones a Mar del Plata con las niñas, buscando que compartieran tiempo junto a su abuelo, quien finalmente luego de ello falleció. Aquella chance, según el relato del entorno del deportista, se frustró porque Nicole no entregó a tiempo a sus hijas. En medio del duelo por la muerte de su padre, el exfutbolista aseguró que ahora "irá con todo” contra la modelo.

Pero cuando el clima parece no poder tensarse más, una nueva voz se suma a la escena pública. Mica Viciconte, pareja actual de Fabián Cubero, eligió salir al cruce y explicar su lugar en el conflicto. Lo hizo en el marco de su reciente desembarco en el canal de streaming Luzu. “La verdad que me sentí súper cómoda, los compañeros un diez, el clima re bien. Una experiencia linda”, dijo al respecto de su participación.

Fabián Cubero explicó por qué denunció a Nicole Neumann

No tardaron en surgir los cuestionamientos. Uno en particular apuntó a una publicidad de yogurt para redes sociales en la que aparecen tanto Cubero como sus hijas. Con tono sereno pero firme, Viciconte aclaró: “Hay un padre que está ahí. Yo no soy la madre ni el padre, yo hago mi trabajo nada más”.

Ante las preguntas más incisivas sobre la situación legal y el trasfondo del enojo de Cubero con Neumann, la influencer evitó rodeos: “No sé en qué quedó todavía eso; yo soy partidaria de que las cosas están para cumplirlas. Si yo firmo algo, uno cree que tiene que confiar en la Justicia. Calculo que la Justicia hará lo que tenga que hacer”.

Sin perder el hilo del conflicto, agregó: “Solo se fue con Luca, uno tiene todo organizado, no podés depender todo de nadie, no tenemos la libertad, nosotros laburamos”. La organización y la rutina, para ella, son blindajes emocionales. Y en el balance de estos ocho años junto al exjugador en medio de la pelea constante con Neumann, aseguró con una indirecta hacia la modelo: “Ya sé todo lo que va a pasar, lo que pasa no me sorprende nada, y estoy enfocada realmente en mi trabajo, en cosas nuevas que vienen ahora que están buenísimas. Enfocada en trabajar, lo más importante es trabajar para mantener la cabeza ocupada. Cuando no laburás, tu cabeza rompe los huevos”.

Por primera vez, las hijas de Nicole Neumann y Fabian Cubero hablaron frente a las cámaras

El caso de los conflictos mediáticos no es exclusivo. Consultada sobre la situación de Wanda Nara y Mauro Icardi, y tras las declaraciones de la empresaria sobre episodios de violencia de género, la influencer opinó: “Son temas muy delicados, armaron un circo que no es necesario, para mí el día de mañana se van a arrepentir todos”.

Convertida en madre, Viciconte no evade el análisis personal. Suma una advertencia sobre la exposición de los menores en situaciones de disputa pública: “Ahora te puedo hablar como madre. Siento que hay que cuidar a los chicos de verdad, no decirlo. Si vos decís que no vas a exponer a tus hijos y después los vas a exponer, eso es lo raro. Me parece que es muy importante qué relación tengan los padres, estén separados o no, para que los chicos la lleven un poco mejor. Si no son como rehenes, paquetitos, y no está bueno”.