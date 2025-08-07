Fabián Cubero explicó por qué denunció a Nicole Neumann: “Hubo un grave incumplimiento”

Fabián Cubero explicó por qué denunció a Nicole Neumann

Cuando todo parecía estar en calma, y la guerra entre Fabián Cubero y Nicole Neumann parecía haber llegado a su fin, un nuevo capítulo del eterno conflicto estalló. Luego de que la modelo extendiera por unos días sus vacaciones a Suecia junto a sus hijas, el exfutbolista decidió denunciarla por incumplimiento en el régimen de comunicación de sus pequeñas. Así las cosas, la exfigura de Vélez Sarsfield explicó lo sucedido.

Luego de que se diera a conocer la nueva situación judicial que atraviesa, Cubero expresó: “El tema lo están llevando adelante los abogados porque hubo un grave incumplimiento y no se hizo lo que se tenía que hacer”. Fue entonces cuando el periodista le preguntó si él ya tenía planeado un viaje con las menores. “Sí, tal cual. Teníamos planificado un viaje. Ya tenemos dividido los días que cada uno iba a poder disfrutar de las vacaciones de invierno con las nenas. Y se decidió de parte de ella no traerlas el día que le correspondía y yo me perdí las vacaciones con mis hijas y todo lo que eso conlleva, la organización de la familia, gastos y un montón de situaciones que lamentablemente no se pudo dar por una decisión de ella, en el cual ya estaba todo acordado. Y dos días antes de las vacaciones me entero de esta situación”.

Fabian Cubero y Nicole Neumann sumaron un nuevo capítulo en su interminable guerra

Respecto a si había recibido alguna explicación por parte de Neumann, Fabián afirmó: “Si, se me avisó por mensaje que hubo un error en los pasajes y la verdad que el tema no fue así porque ya estaba todo acordado de antemano, de que cada uno iba a tener la posibilidad de disfrutar sus vacaciones con las nenas. Incluso me pedí una semana en el trabajo para poder viajar. Mi familia en Mar del Plata esperando y demás. Y hubo una situación muy incómoda y muy fea en la cual la verdad es que hay que ver cómo se resuelve ahora”.

A su vez, los cronistas quisieron preguntarle por los rumores de que el exfutbolista iba a revocarle a Neumann los permisos de viaje. Lejos de dar una respuesta concreta, Cubero comentó: “Eso lo manejan los abogados. Ya esa parte es de ellos. Yo hice lo que tenía que hacer porque tengo los mismos derechos que la madre. Y cuando uno acuerda algo entre abogados y entre las partes, la verdad que me parece una falta de respeto incluso no poder cumplir con lo que uno ya pactó, porque eso me trajo bastantes inconvenientes”.

Aún así, segundos después, la expareja de Neumann se mostró más tranquilo y se refirió al diálogo que mantiene con la modelo: “No voy a revocar nada, simplemente es un pedido que hicieron los abogados en el juzgado y el juzgado va a resolver. Es imposible tener diálogo en esta circunstancia. Va por los abogados y mucho más ahora. Si están todos los abogados y en el chat parental todos nos ponemos de acuerdo en algo, incluso por escrito, donde todos firmábamos, de todos nos ponemos acuerdo, después pasan estas cosas y es muy difícil. Porque esta no es la primera vez que pasa y puede volver a pasar y hay que encontrar las soluciones. Espero que los abogados puedan hacer su trabajo, que muy bien lo están haciendo de mi parte, por lo menos”.

Con el objetivo de entender más su frustración, los periodistas le preguntaron si esto también lo afectaba económicamente. “El tiempo, yo como padre me pido vacaciones en el trabajo para poder estar con mis hijas, me gusta estar con mis hijas. Siempre peleo por los tiempos de poder compartir con ellas y eso es impagable. Yo me perdí la semana de vacaciones justamente porque lo había planificado de esa manera, porque hay un escrito, porque hay un acuerdo, porque se acordó entre abogados, se acordó entre las partes y de pronto enterarme dos días antes que esto no se va a cumplir... Y bueno, esperamos que la justicia vea este caso y haga lo que tenga que hacer para que no vuelva a pasar, porque esto si no va a ser cada vez peor. Y como te repetía antes, esta no es la primera vez que me pasa”, fue la respuesta de Cubero.