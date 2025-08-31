Teleshow

Julieta Poggio adelantó cómo será el regreso de Patito Feo al teatro: “Es una historia reversionada y más actual”

En su paso por la mesa de Juana Viale, la exparticipante de Gran Hermano dio a conocer los detalles del proyecto del que formará parte en uno de los roles protagónicos

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Guardar
En medio de los preparativos de la obra de Buscando a Patito Feo, Julieta Poggio dio a conocer cómo se prepara para el proyecto y los cambios que trae esta nueva historia (Almorzando con Juana – El Trece)

El universo de la televisión argentina se sacude ante el inminente regreso de Patito Feo, la tira juvenil que marcó a toda una generación desde su estreno hace casi 18 años, con Laura Esquivel y Brenda Asnicar al frente de aquel fenómeno de los años 2000. Ahora, el regreso tiene escenario propio: el Teatro Broadway, y la elección de las nuevas protagonistas ya tiene nombre y apellido. La noticia generó fervor y reacciones en los fans históricos. A menos de veinticuatro horas de hacerse oficial el anuncio de las nuevas protagonistas, Julieta Poggio hizo una aparición especial en Almorzando con Juana (El Trece), donde anticipó detalles y sensaciones de un proyecto que promete combinar nostalgia y renovación.

“Ya estoy a full con Buscando a Patito Feo, una nueva historia, si quieren les spoileo un poquito de qué se va a tratar”, lanzó la actriz, dejando en claro su entusiasmo frente a la expectativa que despierta el desembarco de la obra. El hilo conductor, según adelantó Poggio, es una mezcla de presente con pasado. “Mediante todas las canciones conocidas, que a todos nos marcaron la infancia, se juega mucho con la nostalgia pero con una historia totalmente nueva. Es de dos mejores amigas que eran muy fans de Patito Feo y que de chiquitas juraron la promesa de ser amigas del corazón para siempre”, explicó, rescatando el valor emocional que tiene la música y el recuerdo para los seguidores históricos.

La trama, lejos de forzar paralelos con la original, se vale de elementos universales. “Pero algo pasa, un triángulo amoroso… Es una historia muy común que a todos les puede pasar. La amistad, la traición… Algo con lo que todos se pueden identificar. Y ahora, en la actualidad, son dos celebridades, dos popstars, que se enfrentan en un duelo de canciones para ver quién se queda con todo el legado de Patito Feo y todos los fans”, contó Julieta. La apuesta es aggiornada y apunta al público de hoy, reconociendo que las problemáticas de la juventud cambiaron: ahora se juegan en el terreno del reconocimiento instantáneo y el valor de la popularidad.

El anuncio de la nueva
El anuncio de la nueva dupla protagónica (Instagram)

De hecho, la actriz remarcó las diferencias entre esta nueva versión y la recordada tira de los años 2000. “Lo que tiene muy bueno es que es una historia reversionada. Ya no habla de las lindas ni las feas, sino mucho de la actualidad, los seguidores, la importancia que tiene hoy en día ser popular, el peso que le damos a las redes sociales, por qué se considera más talentosa a una persona que tiene más seguidores. Me parece que les va a llegar mucho a todos”, detalló, subrayando el giro contemporáneo de la obra.

La vuelta de la historia juvenil no solo significa revivir el furor de una época: también implica un gran desafío interpretativo y físico. “Estoy trabajando muchísimo porque tiene canciones muy potentes, mucha coreografía, puesta en escena y una banda en vivo”, reconoció Poggio. Además, destacó la presencia de su coestrella: “Es un amor, una chica muy talentosa. Ha protagonizado un montón de musicales y estoy muy feliz de compartir el escenario con ella”, resaltó, al hablar de Guadalupe Devoto.

La tira juvenil, protagonizada por
La tira juvenil, protagonizada por Brenda Asnicar y Laura Esquivel en ese entonces, vuelve en un nuevo formato

El despliegue está a la vista. El estreno está previsto para el 25, 26 y 27 de septiembre y la ansiedad se hace sentir en las redes sociales y en la legión de seguidores que esperan ansiosos el debut. “Es un proyecto que, la verdad, es un sueño para mí y que me haya tocado esta oportunidad. Lo bueno es que mucha gente pensaba que veníamos a reemplazar a las protagonistas y no es así. Por lo cual, nos quitó un peso enorme a nosotros y también es una nueva oportunidad para que la gente reviva todos esos recuerdos, pero de una manera distinta”, compartió la actriz, agradecida.

Así, el fenómeno de Patito Feo se renueva con rostros jóvenes y una apuesta artística donde la nostalgia, la música y las tramas actuales se entrelazan. Faltan pocos días para el esperado reestreno, pero el entusiasmo de una generación entera ya comenzó a vibrar con fuerza en cada rincón del espectáculo argentino.

Temas Relacionados

Juli PoggioPatito FeoJuana VialeAlmorzando con JuanaTeatro BroadwayBrenda AsnicarLaura Esquivel

Últimas Noticias

Juana Viale apostó por un look colorido en medio de la tormenta de Santa Rosa: “Nos acercamos a la primavera”

La conductora eligió un top de encaje y pantalón en tonos amarillos diseñado por Gino Bogani, y marcó tendencia ante las cámaras en un domingo marcado por el mal clima en muchas zonas del país

Juana Viale apostó por un

El sensual video de La Tora Villar en la cama a poco tiempo de su separación de Maxi Kilates

A horas de haberse conocido el fin de su relación con el líder de 18 Kilates, la exparticipante de Gran Hermano compartió un clip que captó la atención en las redes

El sensual video de La

El provocativo comentario de Charlotte Caniggia sobre Wanda Nara: “No laburó nunca”

En pleno streaming, la mediática opinó sobre la carrera y la vida amorosa de la empresaria, desatando el debate entre sus seguidores

El provocativo comentario de Charlotte

Emanuel Ortega habló del calvario que vivió Julieta Prandi con su exmarido: “Yo no terminaba de salir de mi asombro”

Invitado a la mesa de Juana Viale, este domingo el músico se refirió al duro trance que atravesó su pareja, y al desenlace del juicio a Claudio Contardi

Emanuel Ortega habló del calvario

El llamativo tatuaje de Thiago Medina después de su polémica separación de Daniela Celis

A días de causar revuelo su affaire con Katia La Tana que angustió a la madre de sus hijas, el exparticipante de Gran hermano compartió el diseño en tinta que plasmó en su piel

El llamativo tatuaje de Thiago
ÚLTIMAS NOTICIAS
Desde golpes de calor hasta

Desde golpes de calor hasta la propagación de enfermedades, cómo impacta el cambio climático en la salud

Qué se podía comprar hace 10 años con el salario promedio y para qué alcanza hoy

Por la caída de las ventas, en los últimos 18 meses cerraron 14.000 panaderías

Una mujer creyó que tenía el oído tapado y le detectaron una grave enfermedad: su compleja recuperación

‘Marvin’ versus ‘Carita’: la guerra extrema de bandas narco que en menos de un año dejó 11 muertos

INFOBAE AMÉRICA
La ONU confirmó que los

La ONU confirmó que los rebeldes hutíes secuestraron a 11 empleados del organismo tras asaltar sus oficinas en Yemen

Hallazgo: una estatuilla vikinga reescribe la percepción histórica de los guerreros escandinavos

Ucrania intensificó su ofensiva contra la infraestructura militar rusa y destruyó varios “objetivos de valor” en Crimea

El régimen de Irán reconoció que debe modernizar sus sistemas de defensa aérea tras la guerra de los 12 días con Israel

El preso político nicaragüense Carlos Cárdenas murió bajo custodia de la dictadura de Ortega: es el segundo en menos de una semana

TELESHOW
Tiago PZK debutó en La

Tiago PZK debutó en La Peña de Morfi: “Tenía el sueño de poder vivir de mi música”

Juana Viale apostó por un look colorido en medio de la tormenta de Santa Rosa: “Nos acercamos a la primavera”

El sensual video de La Tora Villar en la cama a poco tiempo de su separación de Maxi Kilates

El provocativo comentario de Charlotte Caniggia sobre Wanda Nara: “No laburó nunca”

Emanuel Ortega habló del calvario que vivió Julieta Prandi con su exmarido: “Yo no terminaba de salir de mi asombro”