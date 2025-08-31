Julieta Poggio adelantó cómo será el regreso de Patito Feo al teatro: “Es una historia reversionada y más actual”

En medio de los preparativos de la obra de Buscando a Patito Feo, Julieta Poggio dio a conocer cómo se prepara para el proyecto y los cambios que trae esta nueva historia (Almorzando con Juana – El Trece)

El universo de la televisión argentina se sacude ante el inminente regreso de Patito Feo, la tira juvenil que marcó a toda una generación desde su estreno hace casi 18 años, con Laura Esquivel y Brenda Asnicar al frente de aquel fenómeno de los años 2000. Ahora, el regreso tiene escenario propio: el Teatro Broadway, y la elección de las nuevas protagonistas ya tiene nombre y apellido. La noticia generó fervor y reacciones en los fans históricos. A menos de veinticuatro horas de hacerse oficial el anuncio de las nuevas protagonistas, Julieta Poggio hizo una aparición especial en Almorzando con Juana (El Trece), donde anticipó detalles y sensaciones de un proyecto que promete combinar nostalgia y renovación.

“Ya estoy a full con Buscando a Patito Feo, una nueva historia, si quieren les spoileo un poquito de qué se va a tratar”, lanzó la actriz, dejando en claro su entusiasmo frente a la expectativa que despierta el desembarco de la obra. El hilo conductor, según adelantó Poggio, es una mezcla de presente con pasado. “Mediante todas las canciones conocidas, que a todos nos marcaron la infancia, se juega mucho con la nostalgia pero con una historia totalmente nueva. Es de dos mejores amigas que eran muy fans de Patito Feo y que de chiquitas juraron la promesa de ser amigas del corazón para siempre”, explicó, rescatando el valor emocional que tiene la música y el recuerdo para los seguidores históricos.

La trama, lejos de forzar paralelos con la original, se vale de elementos universales. “Pero algo pasa, un triángulo amoroso… Es una historia muy común que a todos les puede pasar. La amistad, la traición… Algo con lo que todos se pueden identificar. Y ahora, en la actualidad, son dos celebridades, dos popstars, que se enfrentan en un duelo de canciones para ver quién se queda con todo el legado de Patito Feo y todos los fans”, contó Julieta. La apuesta es aggiornada y apunta al público de hoy, reconociendo que las problemáticas de la juventud cambiaron: ahora se juegan en el terreno del reconocimiento instantáneo y el valor de la popularidad.

El anuncio de la nueva dupla protagónica (Instagram)

De hecho, la actriz remarcó las diferencias entre esta nueva versión y la recordada tira de los años 2000. “Lo que tiene muy bueno es que es una historia reversionada. Ya no habla de las lindas ni las feas, sino mucho de la actualidad, los seguidores, la importancia que tiene hoy en día ser popular, el peso que le damos a las redes sociales, por qué se considera más talentosa a una persona que tiene más seguidores. Me parece que les va a llegar mucho a todos”, detalló, subrayando el giro contemporáneo de la obra.

La vuelta de la historia juvenil no solo significa revivir el furor de una época: también implica un gran desafío interpretativo y físico. “Estoy trabajando muchísimo porque tiene canciones muy potentes, mucha coreografía, puesta en escena y una banda en vivo”, reconoció Poggio. Además, destacó la presencia de su coestrella: “Es un amor, una chica muy talentosa. Ha protagonizado un montón de musicales y estoy muy feliz de compartir el escenario con ella”, resaltó, al hablar de Guadalupe Devoto.

La tira juvenil, protagonizada por Brenda Asnicar y Laura Esquivel en ese entonces, vuelve en un nuevo formato

El despliegue está a la vista. El estreno está previsto para el 25, 26 y 27 de septiembre y la ansiedad se hace sentir en las redes sociales y en la legión de seguidores que esperan ansiosos el debut. “Es un proyecto que, la verdad, es un sueño para mí y que me haya tocado esta oportunidad. Lo bueno es que mucha gente pensaba que veníamos a reemplazar a las protagonistas y no es así. Por lo cual, nos quitó un peso enorme a nosotros y también es una nueva oportunidad para que la gente reviva todos esos recuerdos, pero de una manera distinta”, compartió la actriz, agradecida.

Así, el fenómeno de Patito Feo se renueva con rostros jóvenes y una apuesta artística donde la nostalgia, la música y las tramas actuales se entrelazan. Faltan pocos días para el esperado reestreno, pero el entusiasmo de una generación entera ya comenzó a vibrar con fuerza en cada rincón del espectáculo argentino.