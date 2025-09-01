Christian Sancho tuvo que ser internado y habló sobre su salud: “A veces el cuerpo avisa que hay que frenar”

Christian Sancho dado de alta, junto a su pareja Celeste y una de las enfermeras que lo cuidaron en el Sanatorio de la zona de Escobar (Instagram)

El mensaje de agradecimiento y alivio que compartió Christian Sancho en sus redes sociales marcó el tono de las últimas horas, luego de que su estado de salud generara inquietud entre sus seguidores. El actor y modelo fue internado recientemente, situación que se hizo pública a través de una imagen difundida por su pareja, Celeste Muriega, en la que se lo veía recostado en una camilla y recibiendo suero.

La publicación de Muriega incluyó la frase “Hubo parada técnica”, acompañada de la fotografía que rápidamente circuló en redes sociales y despertó mensajes de preocupación y apoyo. Horas después, la actriz informó que Sancho había recibido el alta médica y aprovechó para agradecer las muestras de cariño recibidas durante el episodio.

Celeste Muriega acompañó a Sancho durante su internación y compartió el episodio en redes sociales

En respuesta a la repercusión, Christian Sancho utilizó sus propias redes para transmitir tranquilidad y reconocer el acompañamiento recibido. En su mensaje expresó: “Muchas gracias a todas las personas, familia y amigos que se preocuparon y me enviaron su mensaje ayer y hoy. Solo quiero decirles ‘gracias por estar siempre’”. Además, reflexionó sobre la importancia de atender las señales del cuerpo: “A veces el cuerpo avisa que hay que frenar y escucharlo un poco más”.

El actor anticipó que brindará más detalles sobre su estado de salud en los próximos días

Aunque el actor no brindó detalles específicos sobre el motivo de su internación, anticipó que en los próximos días ofrecerá más información acerca de lo sucedido. En el cierre de su comunicado, Sancho dedicó palabras de reconocimiento a los profesionales de la salud y a su esposa: “Estuviste al lado mío en todo momento. Qué gran compañera que sos. Te amo hoy y siempre. Gracias, gracias, gracias”.

La historia de amor entre Celeste Muriega y Christian Sancho

El inicio de la relación entre Christian Sancho y Celeste Muriega se distingue por una anécdota poco convencional: ambos se conocieron prácticamente desnudos, antes de entablar cualquier vínculo personal. Esta particularidad, relatada por Sancho en una entrevista, revela que el primer encuentro entre ambos ocurrió en el marco de la obra Sex, donde compartieron escenario sin haberse visto previamente en persona. El actor recordó que, tras más de dos décadas en el medio, nunca había coincidido con Muriega, a pesar de que en el interior del país circulaba la idea de que ella era su versión femenina y él, la masculina de ella. “Llevaba como veintipico de años en el medio y nunca me la había cruzado”, expresó Sancho, subrayando la sorpresa que le generó finalmente conocerla en ese contexto.

Sancho y Muriega se conocieron en la obra Sex, donde compartieron escenario antes de entablar relación personal

Durante los ensayos de la obra se produjo una situación inesperada que propició el primer diálogo entre ambos. Mientras aguardaban en la puerta del estacionamiento porque la persona encargada de los autos se demoraba, Sancho y Muriega conversaron durante media hora. En ese intercambio, él le ofreció el contacto de un chapista, ya que el auto de la actriz estaba en mal estado. Sancho relató que en ese momento intercambiaron teléfonos, con la leyenda de fondo sobre sus supuestas similitudes.

La boda de Celeste Muriega y Christian Sancho a fines del año 2023

El actor describió a Muriega como “buena compañera, divina, macanuda y está buenísima”, y reconoció que desde ese primer contacto percibió una conexión especial. El acercamiento se consolidó tras el estreno de la obra, cuando Sancho la invitó a tomar un helado en la esquina, una propuesta sencilla que la sorprendió. “¿Me estás encarando?”, le preguntó ella, a lo que él respondió que solo se trataba de compartir un helado y luego cada uno seguiría su camino. Finalmente, Muriega aceptó la invitación, marcando así el inicio de su relación. “¿Qué le vas a ofrecer a Celeste Muriega? ¿Autos, casas, millones? Yo le ofrecí un heladito. ‘Vení a la esquina a tomar un heladito’, así arrancó”, relató Sancho sobre el origen de su vínculo.