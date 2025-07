Celeste Muriega: del beso de película a la pesadilla, la escena que avergonzó a Sancho y la historia jamás contada con Fort

Desencriptados - Celeste Muriega

Celeste Muriega es bailarina, modelo e influencer. Se formó en el estudio de danza de Reina Reech y saltó a la fama en 2015 al participar en Bailando por un sueño, concurso conducido por Marcelo Tinelli. Desde entonces, sus coreografías, participaciones en espectáculos televisivos y publicaciones en revistas como Playboy, consolidaron su perfil en el mundo artístico.

Se destacó en la obra Sex, viví tu experiencia de José María Muscari y ha incursionado tanto en la actuación tradicional como en proyectos innovadores. En las redes sociales, cuenta con una comunidad de más de un millón de seguidores y realiza campañas publicitarias y colaboraciones como embajadora de marcas de cosmética y moda.

En el ámbito personal, Celeste está casada con el actor Christian Sancho, a quien conoció en los ensayos de Sex. Actualmente, ambos protagonizan la obra ¡¿Cuántos querés que te amen?! junto a Melina González. Luego del éxito en 2024, la obra realiza una gira nacional hasta agosto. También la pareja es host en el programa El Juego Empezó, que emite por América TV.

Celeste Muriega: “Cuando estoy en el escenario me empodero”. (Diego Barbatto)

Rulo: — Nunca imaginé que ibas a estar sentada acá… ¡casada!

Celeste: — Es increíble. La verdad es que es algo que yo ya daba por perdido. Pensaba que ya no se iba a dar.

Rulo: — Pero sos joven.

Celeste: — Pero igual viste cuando uno se va enamorando y desenamorando porque pasan cosas, te decepcionan. Yo decía: “No creo que encuentre el amor de vuelta”. Había sufrido bastantes decepciones. Demasiado boludo dando vueltas (risas). Hasta que dejé de buscar y ahí fue cuando apareció. Creo que es cuando uno se relaja…

Rulo: — Cuando dejaste de buscar, apareció de golpe y donde menos lo imaginabas.

Celeste: — ¡En el trabajo! Al volverme adicta al trabajo, era el único lugar donde podía llegar a encontrarlo. Me pasó que arranqué una obra de teatro llamada Sex. Ya venía haciendo temporadas anteriores y me dicen: “Va a haber una nueva incorporación: se llama Christian Sancho”. Yo ya lo tenía medio junado (risas). Pero viste que uno a veces lo piensa como una aventura.

Rulo: — Me gusta porque ya lo habías pensado antes de conocerlo.

Celeste: — Pero la verdad es que cuando lo conocí dije: “Quiero todo y más con este hombre”. Y de hecho, la primera vez que charlamos fue rarísimo porque se tocaron todos los temas, o sea, el tener hijos… Me invitó a tomar el famoso heladito y después hubo un receso de un mes y dije: “A este pibe no le gusté”. Y ahí me agarró un poco la inseguridad.

Rulo: — ¿Sos insegura? Porque en Sex tenés que ser una persona muy decidida para mostrarte...

Celeste: — Yo creo que uno va ganando seguridad y cuando estoy en el escenario me empodero porque juego a ser alguien que quizás no soy. Se despierta una parte de mí que no tenía o que no sabía que existía. Eso está buenísimo porque solamente lo podés descubrir arriba del escenario. Sentía como que tenía licencia para matar, por así decirlo, porque como anfitriona podés hacer un poco lo que querés en ese lugar, recibís a la gente. Y eso lo apliqué en mi vida también y me dio seguridad. Pero la verdad es que soy una mina muy relajada en ese sentido. No soy insegura. No soy de probarme 80 cosas y decir: “No me gusta o no me queda bien”. No tengo mucho rollo con ese tema.

Rulo: — En una parte de la obra decís: “A mí me gusta calentar, me gusta gustar”. ¿Qué sentís cuando sos tan deseada? ¿Aprendiste a llevarte bien con eso?

Celeste: — Sí. Siempre hice trabajos que tienen que ver con mostrarme y la verdad que no reniego de eso. A mí me encanta, lo disfruto. Pero bueno, hoy en día trato también de dejar algo artístico y el mensaje de: me perfeccioné para esto y tengo ganas también de que la gente vea cómo canto, actúo, bailo, cómo conduzco. Me voy perfeccionando en todas las áreas, pero no reniego de lo otro. Me parece que el cuerpo me acompañó un montón para poder quedar en algún lugar o hacer una producción de fotos o lo que sea que que fui haciendo por el lomo. Pero la verdad es que no me causa ningún rollo, al contrario, me parece que está bueno sentirse deseado y es re lindo.

“El amor no es difícil y cuando aparece la persona correspondida todo fluye”, confesó Celeste. (Diego Barbatto)

Rulo: — En algún momento Christian dijo que era la primera vez que salía con alguien que trabajaba. ¿Cómo te sentís con eso? ¿Le suma a la pareja compartir profesión?

Celeste: — A mí me encanta laburar con él, lo disfruto un montón. Creo que nos potenciamos los dos en diferentes áreas porque cada uno tiene un recorrido distinto. Yo digo que soy su community manager porque lo metí más en el tema de las redes. Ahora estamos protagonizando ¡¿Cuántos querés que te amen?!, que es una comedia romántica. Yo nunca había hecho una comedia romántica y poder protagonizarla con él y que me vaya enseñando desde su sabiduría, es lindo. Además, me siento súper contenida porque estoy con un elenco hermoso, con Melina González, que es una actriz increíble y productora de la obra. Sebastián Pajoni hace un trabajo re lindo y nos dirige a los tres. La escena arranca en una cama, desnudos. O sea que imagínate que a partir de ahí, pasa todo. No es que nos desvestimos, sino que nos empezamos a vestir en escena. Ahí soy la amante de Christian.

Rulo: — Hay que estar desnudo frente a la audiencia...

Celeste: — Es natural. La escena es en cuarto de hotel. Él se enamora de su amante y surge la pregunta de qué pasa cuando te enamoras de dos personas. ¿Te la jugás? Obviamente el quilombo está en un momento, pero después es cómo se lo toman esas dos personas cuando te sincerás decís la verdad.

Rulo: — ¿Vos sos abierta con esos temas?

Celeste: — Con la mentira y la infidelidad no. Ya estamos grandes para esas cosas. La doble vida... Yo no tengo energía para eso. Es imposible. No hay tiempo. Tenés que estar muy al ped* para tener una doble vida. A nosotros no nos pasa. Estamos todo el tiempo craneando cosas nuevas.

Rulo: — Qué lindo cómo se lograron potenciaron, ¿no?

Celeste: — Sí, es hermoso y la verdad es que me di cuenta que el amor no es difícil, aunque suene goma. Al haber tenido tantas relaciones complicadas, decís: “¡Qué difícil es el amor!”. Y en realidad no. Cuando aparece la persona correspondida te das cuenta de que todo fluye, que no hay ningún problema y no tiene por qué haberlo.

Rulo: — Cuando Christian estuvo acá en Desencriptados contó que tuvieron un primer beso bajo la lluvia inolvidable.

Celeste: — Ese famoso beso de película fue tremendo. Él lo vivió como de película romántica y para mí fue una película de terror (risas). Yo había terminado de hacer tres funciones de Sex, tenía las pestañas postizas, me había terminado de sopletear a la tarde con ese color que te marmolás con el agua (risas).

Rulo: — Se te va el color…

Celeste: — Claro. Y de repente terminamos esas tres funciones, nos fuimos a comer y digo: “Bueno, listo. Que termine acá”. Y de repente bajo y me empieza a dar un beso y empieza a llover. Y, claro, él pensando qué cosa romántica. Pero yo pensaba ¡me desarmo!

Rulo: — ¡Flaco, soy una vela, me estoy derritiendo!

Celeste: — Yo sentía la pestaña despegada, me sentía toda marmolada, encima ese coso que te ponés se fermenta. Entonces, el olor todo un asco. Y de repente vemos un séquito de pibes que pasan medio ebrios y dicen: “¡Uy! Estos dos se están matando” (risas). Beso apasionado así furioso y después me dice: “¿Subís?” y yo le dije: “No”. Me subí al auto y me fui. Ahí lo dejé medio desconcertado y fui a pegarme un baño.

“Ese famoso beso de película con Christian para mí fue de terror”, bromeó la artista y explicó por qué. (Diego Barbatto)

Por sí o por no

El conductor invitó a Celeste a responder el cuestionario utilizando los carteles de Sí o No, según corresponda.

Rulo: — ¿Estuviste un año sin tener sexo?

Celeste: — Sí. Me daba paj* tener que juntarme con una persona, charlar de la vida. Estaba asexuada. ¿Viste que mientras menos hacés, menos ganas te dan?. No tenía ganas de juntarme con una persona, contarle mi vida, conocerla. Y si no se da de forma fluida… No quería organizar algo con alguien. Tampoco tenía mucho tiempo, estaba con cuatro trabajos en paralelo, ensayos, El Bailando y demás. Me concentré muchísimo en el trabajo y no tenía ganas… En este momento, sentía que era perder el tiempo conocer a alguien. Y en una época encima habíamos salido del COVID y estábamos con el temita de que los barbijos, que esto, que lo otro...

Rulo: — ¿Christian le hizo una escena hot a tu mamá?

Celeste: — ¡Ay! Dios. Sí, es verdad.

Rulo: — ¡¿Cómo fue esto?!

Celeste: — Él lo cuenta mejor, pero... Fue en Sex. Él no conocía a mi familia, todavía. Dije: “Los voy a invitar a que vengan a ver la obra. Y de paso, como yo soy muy de la cosa fluida, ahí los presento cuando termina la función”. Bueno, salió mal. Muy mal.

Rulo: — Fue una mala idea porque los sentaron en la mesa...

Celeste: — Él no sabía quién era. No la había visto ni por foto. De hecho, dijo: “No la quiero ver por foto, la quiero conocer en persona”. A mí me habían dicho que les iban a dar un lugar arriba. Se ve que se liberó uno de abajo y les dieron un lugar abajo a mis viejos que miraron todo en primer plano. Él tenía tres escenas que eran como de menor a mayor. La primera todo bien, la segunda todo bien. La tercera va a la mesa de mis viejos y empieza a hacer esa escena donde le frota la cara por la zunga…

Rulo: — Es decir, ¿le pasó el miembro por la cara a tu mamá?

Celeste: — Algo así. Una expoliación facial, según Christian. Entonces, sucede toda la parte esa que era la peor, la peor de todas. Y se va. Fuera de escena, me dice: “Che, ¿tus viejos dónde están? ¿Arriba?” “No, al final están abajo”, le respondo. Y le veo la cara como se le transformó. “Pará, ¿cuáles son?”, me pregunta. “Son esos que están ahí”, le digo. “¡¿Me estás jodiendo?!”, me dice. No lo podía creer...

Rulo: — Parece sacado de una comedia.

Celeste: — Cuando terminó la función no los quiso ir a saludar de la vergüenza que tenía. Y después mi vieja me dice: “No, todo bien. Lo conocí en profundidad” (risas). Ella relajada, mi papá una cara de ort*.

Rulo: — Es fuerte. Tu vieja porque es una copada y vos también. Pero le pasó el miembro por la cara.

Celeste: — Fue tremendo. Fue la anécdota cada vez que nos juntábamos. Estuvo divertido. En ese momento no, pero después sí.

“Cuando lo conocí a Christian dije: ‘Quiero todo y más con este hombre’”, admitió Celeste en diálogo con Rulo. (Diego Barbatto)

Rulo: — ¿Es verdad que Ricardo Fort te pidió que seas madre de sus hijos?

Celeste: — Sí.

Rulo: — ¿En esas propuestas locas que hacía Ricardo?

Celeste: — Lo conté un par de veces, pero después me puse a pensar que no sé si está tan bueno. Tengo muy buena relación con Martita y quiero mucho a Felipe también, los veo desde chiquititos y no sé cómo les puede llegar a sonar a ellos. Pero en su momento sí lo conté porque me lo habían preguntado. Igual él siempre fue un ser muy libre en ese sentido, tenía ganas de tener más hijos y nosotros teníamos una relación re linda de amistad. De hecho, él decía que yo era la hermanita de él y me cuidaba como tal.

Rulo: — ¿Cómo se conocieron?

Celeste: — A través de una audición, el día de mi cumpleaños, el 5 de abril, yo haciendo tres cuadras de cola con la mochilita. Fue un día eterno porque nos hacían cantar, actuar y bailar. Yo quería trabajar con él porque iba a ser una inversión increíble con la obra Fortuna en calle Corrientes. Era una comedia musical y teníamos que hacer de todo. Era como un sueño para mí quedar. A las 12 y pico de la noche, cuando me dicen que quedé, dicen la número 135, le aviso a mi mamá y le digo: “Me autoregalé quedar”.

Rulo: — ¿Cómo era tu relación con él?

Celeste: — Esa fue mi primera experiencia en obras. Yo a Ricardo le debo mucho. Primero porque él fue el que estaba empecinado en que yo quede. Él estaba re chocho y en un momento teníamos que hacer un trabajo en equipo de improvisación. Esto no lo conté nunca. A mí me había tocado hacer que buscaba a mi hermano y que no lo encontraba. Yo empiezo a improvisar, a buscar a mi supuesto hermano, que no sabía dónde estaba y me empiezo a poner mal. De repente veo que Ricardo sube al escenario y me dice: “¿A quién estás buscando?” Y yo le respondo: “A mi hermano. No lo encuentro”. Y me pongo mal de verdad porque es como que uno se encarna en esa piel. Él me dice: “No lo busques más. Tu hermano está acá”. Ahí nos abrazamos. Fue un abrazo tan lindo que sentí como que lo conocía de otra vida. Después la gente empezó a aplaudir. Él se metió en la improvisación y conectamos desde un lugar copado sin conocerlo más que por verlo en televisión. A partir de ahí no dejé de trabajar con él un segundo hasta sus últimos días. Él me eligió, me dio muchas oportunidades y confió más en mí de lo que yo misma confié, en mi potencial o en lo que podía dar arriba del escenario y le voy a estar siempre agradecida.