Quienes serán las protagonistas de Patito Feo en el teatro: “Dos fans que se convierten en estrellas”

Se conocieron a las protagonistas de Patito Feo en el teatro (Video: Instagram)

A principios del mes de agosto, Adrián Pallares al aire de Intrusos (América TV) contó que luego de 17 años Patito Feo, la tira juvenil protagonizada por Laura Esquivel, Brenda Asnicar, Juan Darthes y Griselda Siciliani, iba a tener su regreso triunfal, pero sin las protagonistas originales al frente, lo que dio inicio a la controversia.

Esto dio inicio a una catarata de especulaciones sobre quienes serías las elegidas para retomar la historia y darle vida nuevamente a los personajes. Semanas más tarde, luego de que dos nombres resonaran con más fuerza, el misterio llegó a su fin.

“Es HOOOYYY, es HOYY! La CM más fan de Patito ya está lista para comunicarles lo que se vieneee“, comienza el posteo que hicieron desde la cuenta oficial de la nueva apuesta teatral. Y siguió: ”Misma magia, mismas canciones, nuevas historias. Julieta Poggio y Guadalupe Devoto, dos fans que se convierten en estrellas para vivir junto a vos las canciones que siguen marcando momentos“.

Así anunciaban a las protagonista de Patito Feo en el teatro

El nombre de Julieta estuvo desde el primer momento ligado a este proyecto y no es ninguna sorpresa, ya que dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe) se la vio bailando al ritmo de los temas de la novela juvenil y en más de una ocasión se declaró fan de la tira. Lo que sí fue una sorpresa fue el nombre de Guadalupe, puesto que en su lugar resonaba el de Albana Fuentes, la protagonista de La Sirenita. Devoto viene de protagonizar Mamma Mía! y allí llevaba adelante el papel de Sophie, también fue parte de Casi Normales y Querido Evan.

Las protagonistas no tardaron en reaccionar en sus redes a esta noticia. Por su parte, Poggio comenzó a subir fotos y videos del back de la sesión de fotos y tento a sus seguidores para que estén presentes: “Esto va a ser una verdadera fiesta. Primer aviso. Bailaremos y cantaremos tantas canciones icónicas”. Por su parte, Guadalupe compartió la publicación con varios emojis y reposteó los videos que compartió su compañera de elenco.

Si bien muchos de los fans se mostraron felices por este regreso, las dos mujeres que llevaron adelante los roles más importantes confesaron públicamente que se negaron a volver a asumir los papeles. La primera en pronunciarse fue Asnicar al aire del programa de streaming que conduce en eltrece: “Planean reemplazarnos y está muy bien porque nosotras dijimos que no… Disfrútenlo. Lejos de las cuestiones personales, ellas son muy talentosas. El proyecto es muy bonito y se merece ser bien recibido“.

La reacción de Juli al confirmarse su protagónico

Luego fue el turno de Esquivel, al aire de Mediodía Bien Arriba (TV Pública): “No tengo ganas de meterme en un personaje de nuevo. :“Yo largué el personaje cuando lo terminé de hacer. Me acuerdo que tenía 15 o 16 años. En Grecia, me despedí con un show de Patito. Mirá qué loco, ahí fue la última vez que interpreté el personaje, una locura hasta donde nos llevan los proyectos tan queridos de la República Argentina”.

La decisión de Laura se sustenta en una búsqueda profesional propia y un crecimiento personal que la llevó a priorizar su música: "Yo estuve en Italia cantando mi propia música y canciones también de la serie. Pasé por todas las etapas... hoy en día amo el proyecto con toda mi vida. Pero es un ‘no’ al personaje, aunque ‘sí’ a las canciones con las que crecimos con el público“.

Por su parte, Albana decidió no aceptar la propuesta por un tema de tiempo. La actriz, que fue seleccionada entre un centenar de aspirantes para el famoso personaje de la película de Disney, se refirió enLos profesionales de siempre(El Nueve) a por qué no encarnará a Patito en la versión teatral de la ficción.“No, no lo voy a hacer al final. Me lo ofrecieron, estuvimos charlando y todo, pero sentí que en este momentito necesitaba bajar un poquito la data de La Sirenita”, se sinceró Fuentes.