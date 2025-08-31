El sensual video de La Tora Villar en la cama a poco tiempo de su separación de Maxi Kilates

En la comodidad de su casa, la exparticipante de Gran Hermano causó furor con un particular clip en sus redes (Instagram)

Lejos de los días agitados en la casa de Gran Hermano, Lucila La Tora Villar vuelve a ocupar el centro de la escena, pero esta vez por cuestiones de su vida personal. A horas de conocerse el abrupto final de su relación con Maxi Kilates, líder de la banda de cumbia 18 Kilates y cuyo verdadero nombre es Maximiliano Appap, la influencer reapareció en sus redes sociales con un video que no tardó en convertirse en furor entre sus seguidores.

Horas después de la confirmación oficial, La Tora regresó virtualmente fiel a su estilo: con un video grabado desde su propia cama. La escena fue captada por la misma influencer, quien se grabó recostada y posando frente al espejo mientras sostenía el celular en alto. “Perdón Ati (mi vecino) si ves la historia con la música fuerte”, escribió para justificar el volumen en plena noche, aportando un toque de humor y desparpajo que caracteriza su perfil en redes.

El look elegido no pasó desapercibido ni para sus seguidores ni para el circuito mediático. Larga cabellera suelta, top blanco y ropa interior negra. Los comentarios sobre su outfit y su actitud se multiplicaron rápidamente, demostrando que la joven sigue consiguiendo repercusión con cada gesto, incluso en los momentos más personales de su cotidianeidad.

La dupla terminó su historia de amor luego de meses de relación (Instagram)

Este video llegó poco después de que Lucila eliminara de su perfil todas las imágenes en las que aparecía con Kilates, en una clara señal de que el vínculo había llegado a su fin. Lo llamativo fue que la decisión de eliminar las publicaciones llegó a tan solo unos días de haber compartido un video donde todavía se mostraban juntos. Además, la noticia de la ruptura no pasó desapercibida: la separación fue confirmada por Pepe Ochoa en la cuenta de X, previamente conocida como Twitter, de LAM (América). “Se separó La Tora de Gran Hermano, no va más, luego ampliaré, separados, terminó todo”, anunció el panelista en un video. El mensaje fue acompañado por un detalle que aclaró aún más el desenlace: "La Tora se separó de Maxi. Ella lo dejó a él. Quiere priorizar su carrera. Venían desencontrados”.

El recorrido de este romance tuvo sus comienzos hace tan solo unos meses, aunque desde el principio estuvo seguido de cerca por la prensa de espectáculos. Fue en el programa El Ejército de la Mañana (Bondi Live), conducido por Ochoa y Fefe Bongiorno, donde se reveló el primer indicio concreto del acercamiento entre Villar y Appap. “Esto arrancó así: ella lo invitó a él a su streaming. Ahí se conocen, hace dos meses y medio o tres meses”, relató Ochoa, detallando el inicio del vínculo.

Después de esa primera colaboración, el avance fue inmediato. “Después de eso, él le manda un mensajito a ella y empiezan a hablar. A la semana él la invita a salir a ella y desde ese momento no se separaron más”, completó el panelista, quien aseguró que la fuente era directa. Según el propio relato, Villar prefirió al principio mantener el perfil bajo respecto al romance, aunque las confirmaciones no tardaron en llegar.

Pepe Ochoa anunció la separación de Lucila La Tora Villar y Maxi Kilates, el líder de 18 kilates (X)

El momento clave llegó en mayo, cuando La Tora optó por ponerle fin a las especulaciones y blanqueó el noviazgo en Instagram. Una historia simple pero contundente selló semanas de rumores y marcó el inicio de la etapa pública de la pareja. A partir de entonces, la influencer y el cantante de cumbia no tuvieron reparos en mostrarse juntos. El vínculo se afianzó con el correr de los días, y juntos protagonizaron momentos de ternura, incluso durante la cobertura del Mundial de Clubes en Miami, Estados Unidos.

La cotidianidad se volvió parte del relato mediático: compartir tiempo juntos y dejar registro de sus encuentros fue una constante. El panel remarcó la seriedad de la pareja y el hecho de que convivían prácticamente a diario. “Se ha ido afianzando prácticamente todo el tiempo, ya que se ven casi todos los días”, confirmaron desde el ciclo, dando cuenta del vínculo tan estrecho que supieron consolidar en pocos meses.

Con el final de la relación, La Tora mantiene la consigna de priorizar su carrera y continuar marcando tendencia desde sus redes. Tras borrar las huellas de la historia compartida y reaparecer con actitud renovada, la influencer demuestra que la vida fuera del reality sigue bajo la lupa de miles y que cada uno de sus pasos, incluso los más íntimos, siguen generando conversación en el mundo del espectáculo.