El llamativo tatuaje de Thiago Medina después de su polémica separación de Daniela Celis

A días de la polémica separación de Daniela Celis, Thiago Medina compartió el diseño que plasmó en su piel (Instagram)

Lo que comenzó como una separación amigable terminó consagrándose como uno de los escándalos mediáticos más resonantes del universo de Gran Hermano. Solo habían transcurrido tres meses desde que Daniela Celis y Thiago Medina resolvieron tomar caminos diferentes, cuando una bomba explotó al aire en LAM (América): la influencer se enteró en vivo de la infidelidad de su expareja y padre de sus gemelas, con Katia La Tana, otra exintegrante del reality. A contramano de la tensión, Thiago eligió el mismo día sorprender desde sus redes con una decisión inesperada: flamante tatuaje nuevo.

En medio del revuelo, el exparticipante de Gran Hermano mantuvo una actitud que sorprendió al público y a sus seguidores. Mientras las repercusiones seguían multiplicándose, el joven se mostró tranquilo, lejos de la polémica. Minutos después de la transmisión en la que se destapó el affaire, su cuenta de Instagram fue escenario de otra historia: compartió imágenes del impactante tatuaje que estaba realizando en su pierna izquierda. La imagen elegida no pasó desapercibida: Naruto Uzumaki, protagonista de la exitosa serie japonesa Naruto. El personaje, creación de Masashi Kishimoto, es un adolescente marcado por la ausencia de sus padres tras el ataque del Zorro Demonio de Nueve Colas, con el sueño muy claro de convertirse en Hokage, el líder respetado de su aldea, para ganarse el reconocimiento de todos.

El nuevo diseño del muchacho dio lugar a una ola de debates y reacciones encontradas entre los internautas. En los comentarios, algunos valoraron que mantuviera su estilo incluso en la tormenta mediática. Otros, en cambio, lo tildaron de inmaduro tanto por la elección de la imagen como por los costos del trabajo, considerando que tanto él como Daniela alquilan y tienen dos hijas que mantener. “Es un nene y parece que no tiene dimensión de las cosas que hace”; “Daniela la está pasando mal y él se va a hacer un tatuaje”; “¿No pensaste en agarrar la pala?”; “Dani cuidando a sus hijas y este usando la plata para un tatuaje, ridículo”, fueron apenas algunos de los mensajes más destacados que circularon bajo la publicación.

Thiago, emocionado, con el resultado final del diseño

Mientras tanto, la herida seguía abierta y la reacción de Celis se convertía en uno de los momentos televisivos del año. En medio de esta novela, Medina eligió cerrar filas en torno a su vida privada y se expresó personalmente a través de las redes. En una publicación previa, cuando la marea de críticas ya se había desatado, escribió: “Yo no voy a salir a hablar mal de nadie ni menos dar explicaciones de lo que hago y dejo de hacer porque yo no tengo que hablar de otros para que me levanten en los medios”. Y sumó: “Yo estoy bien y sé qué valores tengo. Si me confundí, pido perdón y listo, que lo quieran aceptar, eso ya no corre por mi cuenta. Gracias a todos y bueno, cada uno lo toma como quiere”.

El mensaje no pasó desapercibido. Thiago intentó bajarle el tono al escándalo e hizo referencia directa al affaire con Katia y a la reacción pública de Celis: “Y eso no es una guerra para que estén dando su apoyo o el apoyo a ella. Somos gente adulta que podemos arreglar las cosas sin hacer tanto teatro”. Lejos de seguir alimentando la polémica, dejó clara su postura de querer dar por cerrado el tema y salir del centro de la tormenta mediática.

El comunicado del exparticipante a poco tiempo de conocerse la infidelidad con Katia La Tana (Instagram)

El ciclo de Gran Hermano suma así un capítulo inesperado a su largo historial, atravesado por la pasión, la exposición televisiva y las contradicciones de la fama instantánea. En el centro de la escena, la reacción de Daniela terminó por desnudar la otra cara de la exposición viral. Son las pequeñas decisiones, como un tatuaje en plena crisis, o los instantes en que la verdad golpea la puerta de un estudio de televisión, las que revelan el pulso real detrás de las historias que millones de personas siguen minuto a minuto.