Mirtha Legrand sorprendió a Raúl Lavié en el show por su cumpleaños número 88: “Estás más joven que nunca”

Mirtha Legrand sorprendió a Raúl Lavié en su cumpleaños 88

Además de ser el nombre actual de su histórico programa de televisión, La noche de Mirtha bien podría ser un diario de las salidas nocturnas de Mirtha Legrand y sus amigos. Defensora a ultranza del teatro y el espectáculo nacional, la diva de los almuerzos fue la invitada de honor, y de sorpresa, al show con el que Raúl Lavié celebró anoche su cumpleaños en el Teatro Broadway.

El histórico cantante argentino cumplió sus 88 años el pasado 22 de agosto y decidió festejarlo haciendo lo que más le gusta: cantar arriba de un escenario. El artista, que saltó a la fama como parte del elenco de El Club del Clan, brindó un espectáculo biográfico entre lo teatral y lo musical.

El Teatro Broadway albergó el show que denominó “88 años de honrar la vida”, en el que hizo un repaso por una trayectoria de más de sesenta años que lo ubicó entre las figuras populares más importantes de su tiempo. Allí estuvo acompañado por su hijo Gastón, además de una orquesta y ballet en vivo para nutrir de artistas el escenario.

Mirtha Legrand y Marita Guercio, productora del espectáculo y cómplice de la sorpresa

Lo que no imaginaba Lavié es que una estrella iba a brillar con luz propia desde la platea: ni más ni menos que la señora Mirtha Legrand. La visita de la Chiqui fue el regalo sorpresa de la producción encabezada por Marita Guercio, quien viajó especialmente desde España para armar el espectáculo y fue quien tuvo la idea de regalarle la visita de Mirtha al cumpleañero, algo que la conductora aceptó gustosa.

En una parada especial de su habitual tour por los teatros de la noche porteña, Mirtha llegó al Broadway acompañada por su amigo Alejandro Veroutis, su asesor de vestuario Héctor Vidal Rivas, su maquilladora Gladys Andrade y su asistente personal Elvira Guaraz. La diva lució un tailleur de su habitual diseñador Claudio Cosano y un abrigo de piel pensado especialmente para la ocasión. Siempre atenta a este tipo de detalles, Mirtha usó el tapado de visón con el que solía visitar a Lavié y Pinky en sus tantos encuentros a lo largo de sus carreras.

Raúl Lavié y Mirtha Legrand, amigos desde siempre

El contingente se ubicó en la quinta fila central y desde allí siguió el repertorio de tangos y boleros interpretados por la voz única del cantor. Hacia el final del espectáculo, el micrófono cambió de manos y, a sus 98 años, Chiquita le cantó el “Feliz cumpleaños” a Lavié, quien sopló las velitas en el escenario. Y en medio de una ovación inolvidable del público, le regaló unas cálidas palabras al cumpleañero.

“El show de hoy es una cosa que no se puede olvidar. Estás más joven que nunca”, le dijo la conductora al cumpleañero, cosechando los primeros aplausos del público que colmó la sala. “Te acordás de las canciones, te acordás de cada detalle”, agregó, con un coro de fondo de risas y mucha complicidad.

Mirtha Legrand con su amigo Alejandro Veroutis

“Qué linda noche, me alegra muchísimo. Estuve grabando hasta hace un rato y me vine de lejos, de muy lejos, para verte porque la otra vez no pude venir y no quería perdérmelo”, continuó la conductora, que reiteró sus felicitaciones: “Me quedé pensando: si los extranjeros ven esto, se desmayan”, agregó, haciendo referencia al carácter internacional del show.

“Es una maravilla, el espectáculo redondo y tu voz está mejor que nunca”, cerró, entre la última ovación de los presentes y el agradecimiento del cantor, quien por un rato se corrió del centro de la escena para recibir la sorpresa más emotiva y brillante de la noche.