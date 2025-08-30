Teleshow

“Cachete” Sierra y Fio Giménez se mostraron juntos por primera vez luego de su reconciliación

La pareja, que se dio una nueva oportunidad hace un mes, viajó a los Estados Unidos y fue descubierta en Ezeiza. Luego, la bailarina publicó imágenes de ambos en sus redes sociales

Hugo Martin

Fio Giménez y Cachete Sierra se mostraron juntos por primera vez luego de su reconciliación

Fiorella Giménez y Agustín “Cachete” Sierra volvieron a mostrarse juntos en público. Todo quedó registrado cuando Fede Flowers publicó la imagen de ambos paseando por el free shop del aeropuerto de Ezeiza, justo antes de embarcar en un vuelo con rumbo a Miami.

Ya con la noticia en boca de todos, Fiorella se animó a compartir otras imágenes juntos en sus historias de Instagram. Primero subió la foto de una copa y escribió “Bueno, nos fuimos” con un emoji de avión, dejando en claro que el viaje era en pareja. Después, sumó otra historia en la que mostraba directamente a Sierra: “Y con él, @cachetesierra”, acompañado de un corazón celeste y sacando la lengua afuera, mostrando el buen humor y la cercanía que hay entre ellos. Y si quedaba alguna duda, la tercera imagen, que publicó Cachete, los mostraba bien cariñosos, a los besos, confirmando que la reconciliación ya era un hecho y no solo un rumor.

Hasta ese momento, Giménez y Sierra habían evitado mostarse juntos después de anunciar que le daban otra oportunidad a su historia. Pero esta movida en el aeropuerto y las publicaciones en Instagram terminaron dejando claro que la reconciliación es real.

Fede Flowers publicó la imagen de Cachete Sierra y Fio Giménez en Ezeiza antes de viajar juntos a Miami

El regreso de Fiorella Giménez y Agustín “Cachete” Sierra comenzó a tejerse mucho antes en las redes sociales, en el mes de julio, donde seguidores atentos y panelistas de televisión notaron pistas que levantaron sospechas. Todo empezó cuando ambos compartieron fotos desde la costa argentina. Aunque no aparecían juntos, los detalles en sus publicaciones llamaban la atención: balcones idénticos, sillas y fondos de ventana prácticamente iguales. Los panelistas de Puro Show, programa de Eltrece conducido por Pampito y Matías Vázquez, no dejaron pasar por entonces estas similitudes y lo llevaron inmediatamente a la mesa de debate: “Es el mismo balcón, la misma silla, el mismo fondo de ventana”, remarcaron, dejando en claro que esas coincidencias no eran pura casualidad.

Frente a la ola de especulaciones que se generó en redes y medios, la respuesta de los protagonistas no se hizo esperar, aunque ambos manejaron el tema con cautela. La bailarina, por ejemplo, le respondió a la periodista Fernanda Iglesias, evitando definiciones tajantes pero dejando ver la cercanía entre ambos: “No te quiero dejar en visto, pasa que no tengo mucho para decir porque al ser todo tan reciente, ni yo sé, jaja. Pero nos queremos mucho”. Y ante la pregunta de si estaban juntos, se animó a contestar: “Se podría (decir que sí)”.

La pareja, en el Bailando
La pareja, en el Bailando

Cachete Sierra, por su parte, prefirió el silencio ante los medios en lo inmediato. La realidad es que el vínculo nunca se rompió del todo y siempre estuvieron en contacto.

En enero de 2024, Sierra concedió una entrevista a LAM, el ciclo conducido por Ángel de Brito, donde habló con naturalidad sobre su relación con Giménez: “Yo le deseo lo mejor. La quise mucho, la quiero todavía, obviamente. Nosotros nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir”. Además, al referirse a su vínculo, destacó la confianza: “Cuando tengo una duda, sé que tengo línea directa con ella y si pasa algo, le escribo o la llamo”. Sierra también resaltó que cada vez que conversan, la relación termina fortaleciéndose: “Siempre que hablamos fue más sanador aún porque terminamos queriéndonos mucho y amándonos”.

A comienzos de 2023, luego de un año y medio de noviazgo, ambos hicieron pública su decisión de poner fin a su relación, pese a que lo hicieron “muy enamorados los dos”, según palabras del propio Sierra. En más de una oportunidad, los protagonistas admitieron haber intentado recomponer la relación con la esperanza de que algunos aspectos hubieran cambiado. Quizás esta vuelta sea la definitiva. Se verá.

