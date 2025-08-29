Teleshow

Sofía “Jujuy” Jiménez recreó su casting de “En el barro” y habló de sus errores en el video: “Me sale el beboteo”

La modelo sorprendió al público al repetir su audición para la serie de Netflix durante una transmisión en vivo, generando risas y reflexiones sobre los desafíos de asumir nuevos roles actorales

Sol de María

Por Sol de María

Sofía Jujuy Jiménez recreó su casting viral de “En el barro” en un programa de streaming (Video: Instagram)

Después de la viralización de su casting para el spin-off de El Marginal, la serie del momento En el barro, Sofía “Jujuy” Jiménez se animó a repetir su audición. Entre risas, la modelo habló de sus errores durante su participación como invitada en el ciclo de streaming Rumis, transmitido a través de La Casa.

La joven habló de cómo impactó la publicación de Instagram que ella misma realizó con tres videos en los que mostraba cómo se postulaba para actuar en la entrega de Netflix. Sin embargo, lejos de que solo quede en una charla, los propios miembros del programa le propusieron recrear el personaje que se volvió viral en los últimos días.

“¿Sabés lo que le faltó?", le dijo Lizardo Ponce a la influencer. “Ambientación”, continuó ante la negativa de Jujuy. Fue entonces cuando la producción del programa de streaming acercó una pantalla verde improvisada y la usaron como fondo para poner una imagen de celda carcelaria. Allí, tanto la actriz como el conductor hicieron una divertida escena, interpretando reclusos que podrían ser parte de la serie.

La modelo compartió detalles sobre
La modelo compartió detalles sobre el impacto de su audición para la serie de Netflix y la reacción en redes sociales

La actuación no quedó ahí. Manu Dons también se unió a la escena como un presunto guardiacárcel, del que la influencer estaba enamorada. Después de momentos de risas, también abordaron distintos temas relacionados a la interpretación. Por ejemplo, ella misma reconoció: “Me sale el beboteo”, entendiendo lo distinto que es recrear un papel de una reclusa comparado a sus habituales sesiones de fotos como modelo.

El casting había sido grabado hace un año durante unas vacaciones en México, poco después de que Sofía finalizara una temporada teatral con la obra Permitidos. La oportunidad surgió a través de su agencia, que confió en ella y la animó a presentarse para la serie. En ese contexto, la modelo contó que estuvo acompañada por su hermana Pilar, que la ayudó a preparar el personaje y a superar los nervios que le provocaba asumir un papel fuera de su zona habitual. “No entienden los nervios que me generó grabar estas escenas. Párrafo aparte para la Pilus que me ayudó un montón a crear un personaje que claramente no estoy acostumbrada a hacer”, expresó en sus redes.

Al revisar el video del casting, la modelo admitió que le resultó impactante verse en ese rol y que, aunque sintió vergüenza, también experimentó ternura por su propia determinación. “Qué fuerte ver este material sin morirme de vergüenza. Yo también hice el casting para el serión En el barro. Me da mucha ternura ver a esa Sofi intentándolo”, reflexionó en la descripción de los videos que publicó en su cuenta de Instagram. La comunicadora subrayó que el verdadero valor de la experiencia estuvo en animarse, dejando de lado los temores: “La clave acá fue decir que sí, más allá de cualquier prejuicio, miedo, o lo que sea negativo que me generaba la situación”, afirmó.

El casting original fue grabado en México, con la ayuda de su hermana Pilar y tras una temporada teatral (Video: Instagram)

La influencer también reconoció la inspiración que le brindó Sofi Morandi, quien había compartido recientemente su propio video de casting, lo que la motivó a hacer público el suyo: “Gracias Sofi Morandi por ser inspiración y compartir el tuyo ayer, me hiciste acordar del mío”, escribió la modelo a modo de explicación de su posteo.

En su mensaje, se dirigió a sus seguidores para transmitirles un mensaje de motivación y autenticidad. Habló sobre la frecuencia con la que quienes trabajan en el mundo del espectáculo enfrentan rechazos y la importancia de mostrar también ese lado menos visible del trabajo actoral. “Por lo general se ve siempre lo lindo, y es una locura todo lo que hay detrás de poner el cuerpo, la mente y sobre todo el alma en cada rol que nos toque encarar”, reflexionó, y destacó el orgullo que siente por cada paso dado en su carrera, aunque no siempre sean visibles para el público.

Su publicación contó con mensajes de aliento y felicitaciones por su audición. Por su parte, Sofi Morandi le comentó: “Te animaste. Vamo’ arriba”. Además, otros usuarios escribieron: “Lo bueno de este video, es que queda claro que a veces hasta los famosos no obtienen lo que quieren. Gracias por compartir”, “Amo la versión Sofi fumanchera. Tu hermana, una grosa” y “Mujerón. Estuviste estupenda, Sofi”.

