El Peluca Brusca habló por primera vez desde su ruptura con Laurita Fernández: “Gente que trabaja conmigo me jugó por atrás”

Claudio “Peluca” Brusca rompió el silencio tras su separación de Laurita Fernández y reveló detalles de la ruptura (Video: Jotax)

Claudio “Peluca” Brusca rompió el silencio luego de que se confirmara su separación de Laurita Fernández, con quien mantuvo una relación de casi tres años. En una extensa entrevista brindada al programa de streaming Ya fue todo, el productor de Bienvenidos a ganar (Canal 9) detalló cómo continúa el vínculo con la conductora en el día a día, los motivos personales que desembocaron en el final de la relación y el trasfondo laboral que profundizó la crisis. Además, apuntó contra colegas del canal por haber difundido versiones falsas y reaccionó con ironía ante el acercamiento público entre su expareja y Fede Bal, otro exnovio de la actriz y conductora.

La pareja comenzó su relación a mediados de 2022 y la oficializó en octubre de ese año, luego de que fueran vistos juntos en varias salidas por la noche porteña. Desde entonces compartieron no solo la vida cotidiana sino también un proyecto laboral conjunto: el ciclo vespertino de Canal 9 producido por Kuarzo. Esa doble convivencia generó una dinámica particular que, según reconoció Brusca, sigue vigente: “Seguimos trabajando juntos. La relación es la misma, salvo que ahora tengo que obviar la palabra ‘amor’”.

El productor de Canal 9 explicó cómo continúa su vínculo laboral con Laurita Fernández pese al final de la relación

En la entrevista, Brusca relató cómo se reorganizó el trato cotidiano en el estudio de televisión tras la ruptura. “A ella le pasa lo mismo”, contó. “Yo laburo en un control de televisión y cuando la conductora era mi pareja, no hubo un técnico que se haya sentido incómodo. Eso siguió existiendo”. Pese a la separación, la dinámica profesional entre ambos continúa con normalidad. “Yo lo disfruto muchísimo”, agregó.

Consultado sobre el final de la relación, el productor reconoció que hubo diferencias de fondo que venían madurando. “Claramente hay un proyecto diferente, que hace que cuando llevás muchos años de relación, empieces a hacerte algunas preguntas. Y eso es lo que pasó con nosotros”. Aunque evitó responsabilizar a la actriz, reveló que no compartían los mismos objetivos. Uno de esos puntos tenía que ver con la posibilidad de formar una familia.

“Fuimos encontrando una manera de armar nuestra familia, con Miel y Moka”, explicó en referencia a las dos perritas que adoptaron juntos. “Pero obviamente que tenía ganas de seguir agrandándola. Uno tenía más ganas que el otro o no había ganas…”. Las mascotas, a quienes definió como “lo más hermoso que nos pasó”, se convirtieron en símbolo de una etapa que cerró. Aún así, el Peluca subrayó que mantiene un fuerte sentimiento hacia su expareja: “Mi relación con Laura es espectacular, le tengo un amor impresionante. Es la persona con la cual yo formé lo más importante de mi vida”.

Brusca desmintió rumores de infidelidad y apuntó contra colegas del canal por difundir versiones falsas

Sin embargo, el aspecto emocional no fue lo único que quedó afectado. En la entrevista también se refirió a la difusión de rumores de infidelidad que circularon tras la separación, versiones que apuntaban a terceros en discordia dentro del entorno laboral. Brusca desmintió esas versiones con dureza y se mostró molesto por el efecto que tuvieron en su entorno personal: “No me enoja que hablen de mi relación, me enoja que inventen y que el público, incluida mi familia, se crea la mentira”.

Al referirse al origen de los rumores, apuntó sin rodeos a personas del propio canal: “Siento que las personas que no me bancan y trabajan hoy conmigo, me jugaron por atrás y vendieron información falsa que nadie se ocupó de chequear”. En ese sentido, reveló que enfrentó a quienes alimentaron esas versiones. “Les mandé mensajes o les hablé en los pasillos del canal”, afirmó.

Entre los señalados por el productor está Pepe Ochoa, panelista de LAM, quien había deslizado en vivo que Laurita le habría sido infiel con un azafato del programa. También mencionó a Evelyn Von Brocke, que habló sobre un supuesto litigio por la tenencia de la perrita Miel. Según el productor, esas versiones no solo fueron falsas, también afectaron su reputación y su tranquilidad familiar.

El productor destacó el rol de las mascotas Miel y Moka como símbolo de la etapa compartida con Laurita Fernández

En paralelo, la situación se vio potenciada por un gesto de Fede Bal, exnovio de Laurita entre 2017 y 2018. Semanas atrás, el actor publicó una foto de Fernández en sus redes sociales. Sobre eso, lanzó un comentario que combinó humor, sarcasmo y un dejo de incomodidad: “Se ve que estaba melancólico. Le faltó el cartel ‘estoy disponible’. Capaz mañana Laurita vuelve con Fede Bal y tienen un hijo al mes”.

Pese al distanciamiento emocional y al ruido mediático, el Peluca Brusca aseguró que intenta preservar un trato cordial y profesional con Laurita Fernández. “Eso lo pongo por delante de todo”, dijo. “Después, me dolieron cosas que pasaron... A muchísima gente que trabaja en el medio los he frenado, porque estaban mintiendo”, explicó.