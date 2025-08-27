“Me enteré a los cinco meses”: la increíble revelación en Los 8 escalones que dejó sin palabras a Pampita

La reacción de Pampita ante el embarazo de una participante de Los 8 Escalones (Video: Los 8 escalones, El Trece)

El estudio de Los 8 escalones respiraba expectativa, luces y competencia, cuando Pampita fijó su atención en una nueva concursante. “Hola Aldana, bienvenida ¿a qué te dedicás?”, indagó la conductora, con esa mezcla de curiosidad genuina y sonrisa cálida que la caracteriza. Del otro lado, una mujer joven, de actitud serena pero voz nerviosa, no dudó en presentar sus credenciales. “Un placer estar acá. Soy emprendedora junto con mi pareja, soy repostera también, tengo un emprendimiento de alfajores de maicena, vendo a los comercios, cafeterías, panaderías”, respondió Aldana.

El reproche, en tanto, no tardó en llegar por parte de Marcelo Polino, el jurado invitado, quien cuestionó que no haya llevado sus delicias al estudio para ser probadas por ellos.

Las palabras de la participante, entonces, fueron acompañadas por una disculpa espontánea: “Te juro que te iba a traer, pero me quedé sin. Dije ‘me van a matar, quedo re mal’”, para luego explicar que llega a producir hasta 25 docenas en un solo día.

Pampita se sorprendió con la declaración de una participante en Los 8 Escalones (El Trece)

La cámara giró, el público sonrió. “¿Y tu pareja está ahí, apoyando?“, consultó la conductora, a lo que la interlocutora, breve y certera, destacó: “Siempre”. Entonces fue Pampita quien reparó en lo que parecía innegable. “¿Y qué veo debajo de esa camisa? ¿Hay algo ahí?”, preguntó.

Lo que vino después fue la confesión: “Es mi bebita, Francesca. Me enteré a los cinco meses que estaba embarazada, estoy de siete”. Un suspiro colectivo recorrió el aire. La incredulidad se apoderó de Pampita, que no tardó en dejarlo salir: “Pero ¿cómo te enterás a los cinco meses?”.

Aldana no esquivó la pregunta. “Durante el proceso, tuve algunas pérdidas, entonces yo lo asimilé a mi regla. Y después fui al médico, me hicieron un chequeo y me dijeron ‘estás embarazada’”, relató, con esa mezcla de incredulidad y alivio que sólo tienen quienes han atravesado situaciones inexplicables. Luego llegó la autoexplicación, tan humana como sorprendente: “Yo dije primero ‘debo ser celíaca’, porque cuando como harinas o algo así, me sentía hinchada. Dije ‘seguramente debo ser celíaca’. Y con cinco meses no tenía pancita, estaba súper flaquita. Yo siempre fui una persona de contextura muy pequeña, siempre pesé 45 kilos, aproximadamente”.

Pampita volvió a la carga, negándose a rendirse ante semejante asombro. “Esperá, porque a los cinco meses ya patea, ¿no te diste cuenta?”. El tono, a medio camino entre la fascinación y el desconcierto, acentuó el clima de complicidad que reinaba en el set.

El asombro de Pampita con las palabras de una participante en Los 8 Escalones (El Trece)

La respuesta de Aldana llegó teñida de candor: “Sí, más o menos, es que tengo gases, tenía mucha hambre, no paraba de comer, me comía el mundo, una comida detrás de la otra”. Las carcajadas inundaron el ambiente. ¿Quién podría distinguir entre el hambre y el llamado de una nueva vida? ¿Cómo puede el cuerpo engañar tanto a quien lo habita?

Y ahí, en ese instante, Pampita cerró el círculo con humor y ternura: “Mirá lo bueno que tiene, porque tu embarazo va a durar cuatro meses nada más, una ganga. Te felicito”. El público, los participantes, las cámaras, todos testigos de una escena tan cotidiana como extraordinaria.

Hace poco más de dos semanas, Pampita asumió la conducción de Los 8 escalones, el ciclo que, durante años, llevó el sello inconfundible de Guido Kaczka. No sólo cambió de mano la conducción, también se marcó un cambio de clima, de ritmo, de tono.

La respuesta la ofreció la propia audiencia. La conductora inauguró una nueva etapa del ciclo y sin dudas se ganó el cariño del público, que no la abandona. Cada entrega la encuentra enfrentando ese desafío: ser continuidad y novedad a la vez. Su sonrisa franca, su capacidad para conectar con los participantes y su don para el guiño cómplice funcionaron como puente entre la tradición de Guido y las intenciones frescas de este tiempo.