Sofía “Jujuy” Jiménez reveló su pasión oculta durante Los 8 Escalones: “Es una herramienta de autoconocimiento”

Sofía “Jujuy” Jiménez sorprendió al revelar su pasión por la astrología en Los 8 Escalones (Video: Los 8 Escalones, Eltrece)

Durante la última emisión de Los 8 Escalones, el programa de entretenimiento emitido por Eltrece, Sofía “Jujuy” Jiménez sorprendió al público al compartir una faceta personal poco conocida. La modelo confesó que es fanática de la astrología y describió su relación con esta práctica en diálogo con Pampita Ardohain, la conductora del ciclo, y Marcelo Polino. La influencer definió a la carta astral como “un mapa de cómo estaba el cielo en el momento en el que naciste”.

El intercambio sirvió para profundizar en los motivos que llevan a la modelo a interesarse por la astrología. Según la propia Sofía, la interpretación de la carta natal no condiciona, pero sí ofrece una perspectiva que permite comprender aspectos de la personalidad y las relaciones. “Es como esa fotografía, te sirve como disparador para entenderte. Es como una herramienta de autoconocimiento”, manifestó ante la consulta de Pampita. La modelo explicó que, en su experiencia, conceptos como el “ascendente” o la posición de la “luna” pueden funcionar como elementos para analizar conductas propias y ajenas.

La conversación mostró un diálogo distendido en torno a los usos cotidianos de la astrología. Jiménez remarcó que esta disciplina debe verse como una guía y no como un destino inalterable. “Obviamente que tampoco hay que echarle toda la culpa a los signos”, advirtió.

La modelo explicó cómo la carta astral funciona como herramienta de autoconocimiento y análisis personal

Recientemente, la jujeña sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales el video de su casting para la serie del momento, En el Barro, el spin-off de El Marginal. Aunque no fue seleccionada para el elenco, la modelo y comunicadora celebró públicamente el valor de intentarlo y reflexionó sobre la importancia de la perseverancia en el mundo artístico. La influencer reconoció que le generaba vergüenza verse actuando, pero destacó la satisfacción de haberse animado a enfrentar un nuevo desafío.

El casting fue grabado hace un año durante unas vacaciones en México, poco después de que Sofía finalizara una temporada teatral con la obra Permitidos. La oportunidad surgió a través de su agencia, que confió en ella y la animó a presentarse para la serie. En ese contexto, la modelo contó que estuvo acompañada por su hermana Pilar, que la ayudó a preparar el personaje y a superar los nervios que le provocaba asumir un papel fuera de su zona habitual. “No entienden los nervios que me generó grabar estas escenas. Párrafo aparte para la Pilus que me ayudó un montón a crear un personaje que claramente no estoy acostumbrada a hacer”, expresó en sus redes.

Jiménez compartió su experiencia en el casting para la serie En el Barro y reflexionó sobre la perseverancia artística (Video: Instagram)

Al revisar el video del casting, la modelo admitió que le resultó impactante verse en ese rol y que, aunque sintió vergüenza, también experimentó ternura por su propia determinación. “Qué fuerte ver este material sin morirme de vergüenza. Yo también hice el casting para el serión En el Barro. Me da mucha ternura ver a esa Sofi intentándolo”, reflexionó en la descripción de los videos que publicó en su cuenta de Instagram. La comunicadora subrayó que el verdadero valor de la experiencia estuvo en animarse, dejando de lado los temores: “La clave acá fue decir que sí, más allá de cualquier prejuicio, miedo, o lo que sea negativo que me generaba la situación”, afirmó.

La influencer también reconoció la inspiración que le brindó Sofi Morandi, quien había compartido recientemente su propio video de casting, lo que la motivó a hacer público el suyo: “Gracias Sofi Morandi por ser inspiración y compartir el tuyo ayer, me hiciste acordar del mío”, escribió la modelo a modo de explicación de su posteo.

En su mensaje, se dirigió a sus seguidores para transmitirles un mensaje de motivación y autenticidad. Habló sobre la frecuencia con la que quienes trabajan en el mundo del espectáculo enfrentan rechazos y la importancia de mostrar también ese lado menos visible del trabajo actoral. “Por lo general se ve siempre lo lindo, y es una locura todo lo que hay detrás de poner el cuerpo, la mente y sobre todo el alma en cada rol que nos toque encarar”, reflexionó, y destacó el orgullo que siente por cada paso dado en su carrera, aunque no siempre sean visibles para el público.