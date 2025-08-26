La inesperada reacción de Nico Vázquez a un posteo de Gimena Accardi luego de su divorcio

Nico Vázquez reaccionó de manera sorpresiva a un posteo de Gimena Accardi tras su divorcio

La reciente separación entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi sigue generando repercusión tanto en el ambiente artístico como entre sus seguidores. A menos de una semana de formalizar su divorcio, el actor sorprendió a todos con un gesto público hacia su expareja. Vázquez eligió responder a un posteo de Accardi en redes sociales con el emoji de un corazón blanco junto al símbolo del infinito, lo que rápidamente se interpretó como una señal de que, pese a la ruptura, el lazo afectivo entre ambos continúa vigente. El comentario llamó la atención de quienes siguen de cerca la historia de la pareja, quienes no esperaban una reacción tan cercana por parte de Vázquez justo después de un proceso tan difícil.

La vida personal y profesional de Gimena Accardi se entrelazó recientemente durante una visita a Bahía Blanca, ciudad de profundas raíces familiares. El fin de semana la actriz viajó junto a su compañero de elenco Andrés Gil, a la localidad de la provincia de Buenos Aires para subirse al escenario con la obra En otras palabras. Si bien el actor fue señalado como el tercero en discordia entre Accardi y Vázquez, ambos negaron rotundamente la situación.

El recuerdo de Gimena Accardi en Instagram al que reaccionó Nico Vázquez tras su divorcio express (Instagram)

Por su parte, luego de la función la actriz hizo una emotiva publicación en sus historias de Instagram. Allí recordó que en ese lugar habían nacido tanto su madre como su abuela materna. “Venir justo acá este finde fue muy importante para mí”, escribió. También mencionó con entusiasmo el recibimiento del público y la emoción vivida por estar allí en ese momento particular. Compartió la imagen de un entorno campestre, con un molino, el campo y un cielo despejado, evocando recuerdos de su infancia pasados en Pigüé durante los veranos.

La presencia de Andrés Gil en el viaje fue motivo suficiente para que los medios acentuaran su interés en el comportamiento de los actores fuera de escena. Se observó que Gil procuró mantener distancia física de Accardi, posando con amabilidad ante los seguidores, pero evitando prestar lugar a especulaciones sobre una supuesta cercanía. El actor abordó el tema en una entrevista para Intrusos (América) donde puntualizó su interés por priorizar su vida familiar junto a su esposa Cande Vetrano y el nacimiento reciente de su hijo. Explicó que intenta sobrellevar este contexto mediático de la mejor manera posible para no verse afectado por versiones infundadas sobre su vida privada.

La palabra de Andrés Gil habló tras los rumores de romance con Gimena Accardi (Video: Intrusos, América)

En tanto, Nicolás Vázquez está en un proceso de duelo tras 18 años de relación con Gimena. En los días posteriores al divorcio, el entorno teatral del actor fue testigo de manifestaciones visibles de dolor. Según trascendió en el programa Secretos Verdaderos, de América TV, Vázquez habría atravesado un episodio de llanto en su camarín del teatro Lola Membrives, donde actualmente protagoniza y produce la obra Rocky. Integrantes de su círculo profesional describieron una atmósfera de tristeza e incluso señalaron haberlo visto llorar en diversas ocasiones. Todo esto ocurrió poco después de la ruptura formal, en un contexto marcado por la confesión pública de infidelidad por parte de Accardi, pareja del actor durante casi dos décadas.

El anuncio de la separación y la concreción del divorcio sorprendieron tanto al círculo íntimo de la pareja como al ámbito mediático. El trámite legal, concretado en apenas tres días, fue interpretado por especialistas y periodistas del espectáculo como una acción urgente para evitar posibles intentos de reconciliación. Voces como la de Cora Debarbieri asociaron la rapidez del proceso a la necesidad de cerrar definitivamente una historia marcada por la acumulación de desencuentros y el dolor de ambos. Otros panelistas destacaron que la velocidad del trámite reflejaba el nivel de enojo y agotamiento emocional de la pareja, acelerando el final para evitar prolongar aún más el sufrimiento.

Nico Vázquez y Gime Accardi fueron pareja por 18 años en los que vivieron una profunda historia de amor

Sin embargo, pese a la formalización del divorcio, el trato entre Vázquez y Accardi no se cortó abruptamente. Tras firmar los papeles, los actores compartieron un almuerzo, aunque el vínculo ya no se sostiene en los términos de una relación de pareja. Fuentes cercanas señalaron que ambas partes coincidieron en la importancia de definir un límite claro para no recaer y evitar situaciones ambiguas que dificultaran el cierre definitivo del ciclo que compartieron durante casi veinte años.

