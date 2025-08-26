Teleshow

Adabel Guerrero adelantó cómo será su jugada participación en En el barro: “No quiero que mi marido me vea”

La flamante panelista de LAM dio detalles del papel que encarnará en la segunda temporada de la serie de Netflix. Las escenas de sexo que protagoniza

Iván Basso

Por Iván Basso

Adabel Guerrero adelantó cómo será su participación en En el barro: "No quiero que mi marido me vea" (Video: LAM/ América)

“Es la primera vez que hago una escena de sexo y me costó mucho”, confesó Adabel Guerrero, quien acaba de debutar como panelista de LAM (América TV), sobre su labor como actriz en la segunda temporada de En el barro, la ficción que acaba de quedar en el primer puesto como la serie más vista en lengua no inglesa dentro de Netflix. La exvedette sorprendió al hablar sobre los desafíos que implicó su papel en la exitosa producción y la manera en que su abordaje impactó tanto en lo profesional como en lo personal. “No se lo había dicho a mi marido hasta hace muy poco que tuve escenas de sexo”, agregó, al describir cómo vivió el proceso de grabación.

“Todo lo que estás haciendo en actuación es muy bueno. Todas las series que te estuve viendo, estás muy bien, muy realista. Y en El barro te toca un personaje fuerte”, sostuvo Nazarena Vélez, a cargo de la conducción durante las vacaciones de Ángel de Brito, sobre la carrera actoral que viene desempeñando la bailarina, quien también fue parte de la serie Coppola, en el rol de Alejandra Pradón.

“No es un personaje principal, quiero aclarar, es un personaje secundario de las chicas que están en la cárcel”, contó, mientras se mostraba agradecida por la oportunidad. “Fue una gran oportunidad hacer algo despegado de lo que es mi physique du rol, la Pradon o la vedette del Maipo en la serie de Cris Miró”, señaló, celebrando la posibilidad de sumergirse en una propuesta distinta a las que venía interpretando.

Adabel Guerrero en su participación
Adabel Guerrero en su participación en la segunda temporada de En el barro (Instagram)

“En El barro me toca un personaje fuerte”, reiteró la actriz, remarcando la intensidad de su papel y la diferencia respecto a sus trabajos anteriores en televisión y teatro.

La actriz profundizó en el desafío que implicaron las escenas de sexo que le tocó interpretar en la serie. “Son fuertes, para mí lo fueron”, admitió, y no dudó en compartir su incomodidad ante el rodaje de esas secuencias. A pesar de haber realizado trabajos sensuales o posar para revistas como Playboy en el pasado, subrayó: “Esta es la primera vez que hago una escena de sexo y me costó mucho”.

La intérprete puntualizó la diferencia con otros trabajos previos y recalcó la crudeza de la experiencia. Explicó además que la situación representada en pantalla no corresponde a una escena romántica, sino a un acto violento: “La escena no es de amor, es de sexo violento”.

“No se lo había dicho a mi marido que tuve escenas de sexo hasta hace poco. Yo dije ‘voy a esperar a que salga’”, compartió Adabel, que está en pareja con el empresario Martín Lamela y es madre de Lola, sobre el desafío de grabar esas escenas tan intensas para la producción y aclaró que fue un prejuicio propio y no una imposición: “Mi marido jamás me dijo ni sí ni no a nada”. Sin embargo, reconoció su postura. “No, no quiero que las vea", señaló, en el mismo sentido que Nazarena Vélez quien en la primera temporada de la serie tiene a su pareja, Santiago Caamaño actuando en el papel de Rubén, un guardiacárcel abusador del penal de “La Quebrada”.

Adabel Guerrero junto a la
Adabel Guerrero junto a la China Suárez y el resto de las actrices de En el barro

“La vi. Es fuerte. La rompe toda porque lo odiás. De hecho, la noche que vi la escena lo tenía al lado durmiendo y casi le digo: ‘correte del lado mío‘”, contó Nazarena, y reconoció que quedó impactada al verlo en escenas de violencia sexual: “No me gustó porque fue fuerte. Él la rompe todo, es un actor increíble, pero es la primera vez que lo veo en una escena sexual y me generó una cosita acá en el pecho. Me shockeó”, confesó.

“Vamos a decir la verdad, el personaje del Bocha es un violador, es un guardiacárcel horrible, entonces cuando lo vi con los bigotes dije: ‘ay no me toqués, salí de acá’”, afirmó la madre de Barbie Vélez. “Yo pensé que no me iba a generar nada y me generó una cosita. De hecho, la serie la vimos juntos y él me dijo: ‘no mires esta escena’. Y yo dije ‘la quiero ver’. Imaginate cuando lo veo ahí”.

“Además, él es un actor de método, se mete realmente en la persona, se caracteriza, y pasa que durante dos meses sentís que estás viviendo con otro hombre”, concluyó, sobre el compromiso de su pareja con la actuación.

