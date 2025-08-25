Noelia Marzol contó cómo superó la fuerte crisis con su marido: “Con Rami me voy a quedar hasta que sea viejita”

Noelia Marzol reconoció que vivió un momento duro en su relación y como logró superar ese obstáculo (Implacables - Canal Nueve)

Noelia Marzol y su pareja, Ramiro Arias, comparten no solo una familia con dos hijos, sino también una historia de amor que no oculta sus marcas. Todo comenzó cuando se cruzaron por primera vez en una función de la obra Sex, donde la bailarina desplegaba su talento y Arias presenció la química que los uniría. El romance avanzó rápido, lleno de complicidad y pasión, pero no tardó en mostrar que ni la pareja más enamorada está exenta de tropiezos.

En una reciente nota para Implacables (El Nueve), Noelia abrió su mundo íntimo y contó el momento difícil de crisis que vivieron junto a Ramiro. La bailarina fue transparente sobre un conflicto que los puso a prueba. “La verdad es que nos costó, no fue un período fácil. Hicimos terapia y nos recontra ayudó”, aseguró la artista, al revelar los detalles del problema y cómo encontraron la manera de revertirlo.

Lejos de disimular los altibajos y las diferencias, Marzol explicó que buscaron ayuda profesional y que esa decisión marcó un antes y un después. Durante las sesiones, lograron establecer un espacio de diálogo clave para entenderse mejor. Sobre aquella etapa, la artista fue contundente: “La terapia nos ayudó en esto de poder comunicarnos y contarnos más todo lo que nos está sucediendo”.

Noelia y Ramiro tienen dos hijos en común, Donatello y Alfonsina (Instagram)

La comunicación, admitió, había sido el nudo central del conflicto. Pero la intención de reconstruir fue más fuerte. Así, no solo resolvieron ese momento puntual, sino que sentaron las bases para seguir adelante de otra forma. “A Rami lo amo. Con Rami me voy a quedar hasta que seamos viejitos”, señaló emocionada ante las cámaras, e hizo foco en el amor profundo y el compromiso intransferible que sostiene su vínculo día a día. “Te puedo asegurar que lo único que me va a durar hasta ser vieja es él. No existe otro igual”, completó dejando en claro cuánto admira al papá de sus hijos.

El relato de la bailarina mostró una faceta honesta, alejada de los clichés. Frente al público, la bailarina señaló la importancia de pedir ayuda cuando aparecen crisis y destacó cuánto aportó a la pareja animarse a mostrar fragilidades. Su historia confirma que la decisión de construir una familia permanece firme, incluso después de las dificultades.

La pareja logró superar difíciles momentos de su relación al acudir a terapia (Instagram)

No fue la única vez que Marzol tocó el tema. Durante una entrevista con Infobae en abril, ahondó en las dificultades de la convivencia diaria y cómo la llegada de los dos hijos modificó la dinámica sentimental. “Y ahora estamos haciendo terapia de pareja. Nos cuesta mucho encontrar el momento para estar solos, mirar una película, ir a cenar, cosas simples. Antes Rami era muy atento conmigo, en cuanto a cuidarme, tener un esguince y ponerme hielo, llamarme para ver cómo estoy. Todo eso dejó de existir cuando tuvimos los dos nenes porque nos tenemos que ocupar más de ellos. Y a mí me agarró una angustia tremenda”, confesó Marzol a ese medio.

Los pequeños gestos y atenciones quedaron relegados por las demandas de la crianza. El cambio trajo angustia. Aun así, el deseo de seguir juntos siempre estuvo presente. Hubo un quiebre, sí, y fue en Córdoba, escenario de su mayor crisis: “Estuvimos muy mal, como diez días. Ahí decidimos hacer terapia. Nunca hubo falta de amor o deseo de separarnos, pero sí tuvimos una crisis grande y dejamos de salir porque ya no tenía ningún sentido, salíamos para pelear, así que nos propusimos tratar de arreglar esto primero”.

Al mirar el camino recorrido, Marzol dejó en claro la importancia del trabajo conjunto y la voluntad de darse segundas oportunidades. Hoy, junto con Arias, celebran haber apostado al diálogo y a la familia. Para la bailarina, amar también es saber enfrentar las tormentas y reconocer, sin vueltas, las estrategias que permiten seguir adelante.