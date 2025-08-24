La respuesta de Rocío Marengo luego de que Eduardo Fort le negara un antojo en medio de su embarazo: “Cuando el papá se pone exigente”

Eduardo Fort y Rocío Marengo viven la dulce espera con mucha emoción

Con la fecha del parto entre ceja y ceja, Rocío Marengo se prepara para la llegada de su primer hijo junto a Eduardo Fort. Si bien aún no definió el nombre de su pequeño, la modelo disfruta de la dulce espera. Sin embargo, entre controles y ecografías, la influencer también sufre algunos antojos. Así las cosas, este sábado, la actriz compartió una divertida charla con el empresario en la que le pedía ayuda para calmar sus ansias.

A través de sus redes sociales, la modelo mostró ante su millón de seguidores una captura de su chat con su pareja, a quien tiene agendado como “Edu”, junto a un emoji de una cara con ojos de corazones. “Gordi, ¿me hacen una picadita chiquita? Como para esperar la carne”, escribió Marengo junto a emojis de una cara con corazones y un pollito saliendo de un huevo. Lejos de darle lugar a los gustos de Rocío, quien inició la charla a las diez de la noche, Fort se puso firme y recordó la alimentación recomendada por el médico: “No podés comer picada, si querés te hago unos churrasquitos”.

Rocío Marengo mostró su conversación con Eduardo Fort en la que le contaba su antojo (Instagram)

Sorprendida por la contestación de su pareja, la influencer compartió la charla y agregó, con humor, una sincera opinión sobre la negativa del empresario: “Cuando el papá del bebito se pone exigente”. Semanas atrás, Marengo compartió una ecografía de cómo evoluciona su embarazo. “¡Semana 14! ¡Miren que ‘bebit@’! ¡Está enorme!“, escribió, desde las stories de Instagram junto a las imágenes. “En la eco se tapa la carita con la manito. Muy divin@”, comentó, enternecido.

En una reunión que tuvo con amigos celebrities, como Mica Viciconte, Belu Lucius y Juli Puente, Rocío adelantó que recién revelará el sexo de su bebé dentro de dos meses. “Todos a la fiesta de septiembre para saberlo”, afirmó, sobre un baby shower que también será una fiesta de revelación de género, una moda de los últimos años.

“Eduardo también lo buscó un montón. Él hizo mucho de este tratamiento y cuando le dije que estaba embarazada, quedó en shock. Me decía que no y yo ‘sí, te juro, estoy embarazada’. Relindo. La verdad que estoy al lado de un buen papá. Estoy orgullosa. Mejor papá no le puede haber tocado y mejor compañero de vida”, contó, en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

A finales de junio, Marengo dialogó con Ángel de Brito en LAM (América) y comenzó a relatar el paso a paso de su camino en búsqueda de su hijo. “Fueron cinco años, empezamos de manera natural, baja complejidad y alta complejidad. Todos los meses me sacaba óvulos. Con el tratamiento me aferré a la fe. Yo me ponía las inyecciones sola. Queríamos lo mejor, no nos importaba nada y queríamos nuestro bebé. Averigüé en clínicas de Miami, Chile, y Argentina. El tratamiento es ir a 1.000 ecografías, la medicación. La contención fue muy importante”, aseguró Rocío.

En ese sentido, la actriz también reveló los sacrificios que hizo y los pedidos que hizo a la fe: “Nunca bajé los brazos, se me hizo muy largo, no lo esperaba. Yo me fui a Luján mil veces, le pedí al padre Ignacio, tuve señales. El padre fue parte, yo estaba en un lugar que nunca estoy en la fábrica y viene un señor con estampitas, y me da la estampita del padre Ignacio. Llanto. Yo cumplí todo lo que me decía él. Son cosas a las que uno se aferra. Hay que naturalizarlo y ser empático. Edu también tuvo que hacer mucho, él también se tuvo que hacer una intervención, nunca imaginé que él lo iba a hacer. Para la familia fue una noticia hermosa. Eduardo tiene tres hijos grandes. Va a ser una alegría este bebé, ya trajo unión y paz”.

Rocío Marengo y Eduardo Fort compartieron la ecografía de su bebé (Instagram)

Rocío también comentó los nombres que tiene en mente, sin embargo destacó que, hasta ahora, ninguno era del gusto de su familia: “Los que tengo me los tiran abajo mis sobrinos. Yo tiro un nombre y ellos me dicen ‘no’. Yo quería algo cortito y original. Tiré Homero pero me lo bajaron. Por redes me pidieron que le ponga Ricardo”. Por último, la invitada reveló las posibles fechas de nacimiento y bromeó con su primer antojo: “La fecha es entre el 13 y 15 de enero. Mi primer antojo fue una cartera Chanel”.