Teleshow

La foto con la que Cazzu anunció su regreso a Only Fans: “Estoy de vuelta”

La cantante compartió en sus redes sociales una sensual imagen y un link a su perfil en la página azul

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar
Cazzu compartió una foto en
Cazzu compartió una foto en su Instagram anunciando su perfil en Only Fans

Luego del éxito de su álbum Latinaje, llevar su show a todo tipo de países, y tras de referirse públicamente a la cuota alimentaria que recibe de Christian Nodal para el cuidado de su hija, Cazzu impactó al anunciar su regreso a Only Fans. Con una llamativa y sensual publicación en redes sociales, la joven comunicó su decisión, causando furor entre sus fans.

Utilizando el formato de historias, la cantante compartió un mensaje claro dirigido tanto a sus seguidores habituales como al público interesado en su vida y carrera. En la imagen que acompañó su anuncio, Cazzu aparece retratada frente a un espejo, proyectando una atmósfera íntima y reflexiva, reforzada por la frase en inglés “I’m back bit...”, escrita en la propia fotografía.

En su regreso actual, la tarifa mensual para acceder a su perfil se ha fijado en 10 dólares. Esta suma busca mantener la accesibilidad para su audiencia y, al mismo tiempo, capitaliza la experiencia positiva de la etapa previa. El antecedente financiero y la respuesta del público subrayan la capacidad de la artista de transformar el interés mediático en resultados concretos dentro de OnlyFans.

La sensual publicación de Cazzu
La sensual publicación de Cazzu para anunciar su regreso a Only Fans

Cazzu no es ajena al universo de OnlyFans. Su primer acercamiento a la plataforma se remonta a noviembre de 2020, cuando sorprendió a sus seguidores con el anuncio de su perfil mediante Instagram. Al iniciar esta etapa, la cantante ofreció material sensual y exclusivo, estableciendo una conexión directa y personalizada con quienes decidieran suscribirse.

La reactivación de su perfil en OnlyFans no solo representa una estrategia relacionada con su actividad profesional, sino que además se inscribe en un momento de reorganización en el plano personal. La relevancia de este regreso radica no solo en la plataforma elegida, sino también en el marco emocional y familiar que la acompaña. El vínculo entre vida personal y profesional se vuelve especialmente visible cuando la artista comparte abiertamente sus decisiones, lo que incentiva diferentes reacciones y análisis sobre el significado y las consecuencias de su retorno.

Este nuevo inicio dentro de la plataforma de contenido exclusivo ocurre en una etapa personal luego de que la cantante hablara sobre la cuota alimentaria que recibe de Christian Nodal para el cuidado de su hija. Todo se dio cuando la joven aterrizó en aeropuerto de la capital mexicana, allí la artista fue abordada por un grupo de periodistas, los cuales le preguntaron por su relación con su expareja.

El perfil de Cazzu en
El perfil de Cazzu en la página azul

Luego de una serie de preguntas sobre su carrera, su libro y el cuidado de su hija Inti, una periodista le preguntó: “Eres una motivación para muchas mujeres porque eres un ícono a seguir por todo lo que has hecho, has salido adelante tu sola, ¿has recibido el apoyo de Christian Nodal?”. Luego de tres segundos de silencio, la joven preguntó: “¿Cómo? ¿En qué momento? ¿A mi?”. Una vez que la comunicadora aclaró que se refería al apoyo económico, Cazzu subrayó: “Se podría decir que sí, la verdad no tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”.

Fue entonces cuando la cronista quiso ahondar más en el tema: “¿Pelearás porque sea justo legalmente?”. Fiel a su estilo, firme y segura, la cantante devolvió: “Ahora mismo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero, el dinero para mantenerme, para mantener a mi hija, tengo el potencial de trabajar, y por eso puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear. Y una batalla legal, con un sistema de leyes familiar tan patriarcal, la verdad que en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino, mientras yo pueda sostener a mi hija lo voy a hacer”.

Temas Relacionados

CazzuOnly Fans

Últimas Noticias

Litto Nebbia celebra los 50 años del disco Melopea: “Hoy, la música masiva tiene que ser una que sepamos todos”

El músico rosarino repasará con un concierto su obra. La recuperación luego del accidente que lo dejó postrado durante un año “como la momia”, la emoción de recuperar canciones que no tocaba desde hace medio siglo y cómo cambió su “imagen de ogro”

Litto Nebbia celebra los 50

La dama de rojo: Mirtha Legrand volvió a apostar al color favorito de la temporada

La diva argentina eligió un look vibrante y elegante para recibir a sus invitados. Las imágenes

La dama de rojo: Mirtha

Marixa Balli confirmó que tiene una relación, a pesar de no estar enamorada: “No tengo ganas de pertenecer a alguien”

Cachaca abrió su corazón y contó intimidades de su vida. Además, la panelista se refirió a su salida de LAM y su futuro laboral

Marixa Balli confirmó que tiene

Mirtha Legrand contra Gimena Accardi: “Lo hizo quedar a Nicolás Vázquez como un cornudo”

La diva tuvo duras palabras en su programa para la actriz, luego de que confesó que le fue infiel al actor, con quien estaba en pareja desde hacía 18 años

Mirtha Legrand contra Gimena Accardi:

Gimena Accardi y Andrés Gil, juntos en Bahía Blanca tras el escándalo con Nicolás Vázquez: incomodidad y ovación en su obra

Secretos verdaderos, el ciclo de Luis Ventura, tuvo un móvil desde el teatro en el que los actores se presentaron con En otras palabras. Los videos

Gimena Accardi y Andrés Gil,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dinastía sindical: quiénes son los

Dinastía sindical: quiénes son los hijos de los líderes gremiales que irrumpieron en la escena y pueden heredar su poder

Menor presión fiscal y laboral: las empresas de alimentos preparan su agenda de reformas tras las elecciones de octubre

Javier Timerman: “Tenemos mucho trabajo por delante, pero lo que se hizo era impensado antes de este Gobierno”

Dólar en el sube y baja: cómo quedó la competitividad cambiaria para cada sector tras la volatilidad de los últimos meses

Durante las últimas 5 presidencias, Argentina acumuló un déficit comercial con China de casi USD 100.000 millones

INFOBAE AMÉRICA
Ataques rusos con bombas guiadas

Ataques rusos con bombas guiadas y drones dejaron al menos un civil muerto y nueve heridos en el este de Ucrania

María Negroni: “Yo no le pido a la literatura que me entetenga”

10 escritores argentinos eligen a su Borges favorito: el humorista, el mundano, el rupturista y mucho más

Algunas ideas sobre ‘El Aleph’ de Borges, ese punto que contiene el mundo

Spike Lee sobre Denzel Washington: “Es el Michael Jordan del cine”

TELESHOW
Litto Nebbia celebra los 50

Litto Nebbia celebra los 50 años del disco Melopea: “Hoy, la música masiva tiene que ser una que sepamos todos”

La dama de rojo: Mirtha Legrand volvió a apostar al color favorito de la temporada

Marixa Balli confirmó que tiene una relación, a pesar de no estar enamorada: “No tengo ganas de pertenecer a alguien”

Mirtha Legrand contra Gimena Accardi: “Lo hizo quedar a Nicolás Vázquez como un cornudo”

Gimena Accardi y Andrés Gil, juntos en Bahía Blanca tras el escándalo con Nicolás Vázquez: incomodidad y ovación en su obra