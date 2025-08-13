Teleshow

La tajante respuesta de Cazzu al hablar de la cuota alimentaria que le pasa Christian Nodal: “No tenemos un acuerdo justo”

La cantante, que viajó a México para presentar su nuevo libro, se refirió al apoyo económico que recibe de su expareja

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

En medio del éxito de su álbum Latinaje y su participación en La Voz Argentina, Cazzu decidió realizar una visita significativa a la Ciudad de México para presentar su más reciente libro, titulado Perreo, una revolución. Justamente en ese contexto, al aterrizar en aeropuerto de la capital mexicana, la artista fue abordada por un grupo de periodistas, los cuales le preguntaron por su relación con Christian Nodal.

Luego de una serie de preguntas sobre su carrera, su libro y el cuidado de su hija Inti, una periodista le preguntó: “Heres una motivación para muchas mujeres porque eres un ícono a seguir por todo lo que has hecho, has salido adelante tu sola, ¿has recibido el apoyo de Christian Nodal?”. Luego de tres segundos de silencio, la joven preguntó: “¿Cómo?¿En qué momento?¿A mi?”.

Una vez que la comunicadora aclaró que se refería al apoyo económico, Cazzu subrayó: “Se podría decir que sí, la verdad no tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”.

Fue entonces cuando la cronista quiso ahondar más en el tema: “¿Pelearás porque sea justo legalmente?”. Fiel a su estilo, firme y segura, la cantante devolvió: “Ahora mismo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero, el dinero para mantenerme, para mantener a mi hija, tengo el potencial de trabajar, y por eso puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear. Y una batalla legal, con un sistema de leyes familiar tan patriarcal, la verdad que en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino, mientras yo pueda sostener a mi hija lo voy a hacer”.

La artista, considerada una de las referentes del trap y la música urbana de América Latina, utilizó la instancia para reforzar su presencia en el país azteca y acercar a su público mexicano el contenido de su publicación. Este lanzamiento literario viene a integrarse a su consolidada carrera musical y la sitúa en una nueva dimensión como autora.

De esta manera, la joven continúa con sus compromisos laborales en México. En ese sentido, en las últimas horas trascendió que Cazzu habría sido recomendada por Belinda para formar parte de La Voz México. La información fue comentada por el periodista Javier Ceriani.

La intérprete de “Con otra” viene de demostrar su capacidad al sumarse a la versión argentina en la etapa de knockouts como co-coach para acompañar a Luck Ra. En esa misma línea, Emmanuel Horvilleur trabajará junto al dúo pop Miranda!; Zoe Gotusso, colaborará con Lali Espósito; y el Chaqueño Palavecino, respaldará a Soledad Pastorutti.

De acuerdo con Ceriani detalló que Julieta Cazzuchelli se encuentra negociando una posible participación en el reality musical gracias a una recomendación de Belinda, quien, tras haber rechazado volver a ese rol, sugirió a la artista argentina como relevo. “Muy bien le ha ido con La Voz Argentina. Y viene a México a firmar su libro. Aparente, alegadamente, era lo más importante, el libro. Le preguntaron si tenía relación con Belinda (...) Finalmente, lo confirma. Cazzu y Belinda tienen conexión. Vamos a ver”, explicó.

Por otro lado, de acuerdo con la versión del periodista, la ex pareja de Nodal analizaba su residencia en México para avanzar en este proyecto, pero una cuestión migratoria se ha sumado como reto inesperado.

“Y lo lógico es que Cazzu haga residencia en México. A ella le pueden pedir la visa, pero tiene un problema que Nodal no quiere solucionar. Antes quería y ahora no lo quiere hacer (...) Nodal, ahora no le quiere dar el pasaporte mexicano a su hija”, expuso.

