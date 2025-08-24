Teleshow

La emotiva dedicatoria de Nancy Dupláa a su hija Morena en su cumpleaños número 22: la foto retro de ambas

La actriz homenajeó a la joven fruto de su relación con Pablo Echarri de una manera muy especial

Nancy Duplaa agasajó a su hija Morena por su cumpleaños 22 (Instagram)

Nancy Dupláa compartió un mensaje lleno de cariño y nostalgia para saludar a su hija Morena por su cumpleaños número 22. En su cuenta personal, la actriz publicó una imagen retro con su hija de pequeña, ambas abrazadas, para ilustrar el vínculo que mantienen desde hace más de dos décadas. Acompañando la fotografía, Nancy escribió: “Feliz cumple mi amorcito hermoso”, y eligió la canción “Lento”, de Julieta Venegas, como fondo musical para el montaje emotivo. El posteo no tardó en cosechar respuestas, sumándose a una jornada especial que se nutrió de recuerdos, palabras afectuosas y la tradicional torta de cumpleaños.

Nancy Duplaa celebró el cumpleaños de su hija Morena con una emotiva foto de ambas (Instagram)

En nuevas imágenes, Nancy mostró cómo transcurría el cumpleaños de Morena en la actualidad. La joven apareció junto a su torta, cuidadosamente decorada con un mensaje de humor y ternura escrito en chocolate blanco sobre cobertura oscura: “Pendejita de 22, amoor”. Cada imagen y palabra aportó detalles de un festejo íntimo que pone de relieve la cercanía familiar y el modo en que celebran los momentos importantes. La saluda la mamá, la acompaña el entorno y la escena remite a las costumbres que atraviesan distintas generaciones, presentes tanto en recuerdos como en los rituales del presente.

Morena es fruto de la relación entre Nancy Dupláa y Pablo Echarri, pareja reconocida no solo por su trayectoria artística sino también por la relación visible y cotidiana que mantienen con sus hijos. Las publicaciones del cumpleaños mantienen continuidad con celebraciones previas y con un estilo que combina lo público y lo privado, por medio de palabras sinceras y gestos que se comparten ante la audiencia. En cada foto, el clima de la casa y el trato familiar quedan reflejados a través de mensajes sencillos, risas y guiños.

Morena, hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri, festejó sus 22 años junto a su familia y amigos (Instagram)

En los primeros días de julio, la familia Dupláa-Echarri atravesó momentos de dolor tras la muerte de Elsa Quatrocchi, madre de Nancy. El fallecimiento dejó señales visibles de tristeza y una serie de despedidas en redes sociales de parte de sus hijos y nietos. Luca Martín, hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, publicó una foto emotiva con su abuela, cierre de ojos, abrazo apretado y una dedicatoria cargada de sentimientos. “Cuando se va un ser querido lo primero que nos viene a la cabeza a algunos es ‘pude pasar más tiempo con ella’”, escribió, dejando expuesto el deseo de repetir una tarde compartida. En el mismo mensaje, el joven agradeció públicamente a Elsa, recordando su costado afectuoso y la huella familiar: “Gracias abuela, fuiste amada por tus hijos, tus nietos y por todos los que supieron ver tu lado amoroso”.

El entorno se unió en el tributo. Nancy compartió una imagen de Elsa vestida de enfermera, con barbijo y una expresión serena, sumando el texto “Gracias para siempre, mamita” acompañado de un emoji de corazón partido. La actriz expresó así la importancia de su madre como sostén en su vida laboral, una figura que le transmitió valores y afecto en el tránsito cotidiano.

Pablo Echarri le dedicó su Martín Fierro de Teatro a su suegra (Video: Captura TV)

El fallecimiento se conoció públicamente durante la mañana de un sábado y la noticia fue confirmada por la propia familia. La información llegó luego de un período en el que Elsa atravesaba un estado de salud delicado, situación que se mencionó durante la última edición de los premios Martín Fierro de Teatro, realizada el 23 de junio. En esa ocasión, Echarri dedicó palabras a su suegra mientras agradecía un reconocimiento artístico: “A mi familia original, mi familia política. Sobre todo a Elsita, mi suegra, que está peleando tal vez su pelea más difícil. Este es un premio especial para ella, para que siga poniéndole fuerza”. El testimonio dejó en claro el acompañamiento y la sensibilidad del entorno ante días críticos.

