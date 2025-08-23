Teleshow

La reconciliación de Alex y Charlotte Caniggia: “Hermanos unidos para siempre”

La mediática, en su programa de streaming en Eltrece Prende, dio detalles del acercamiento que tuvo con su mellizo después del viaje que compartieron con Marley en Por el mundo. El sentido posteo del influencer

Charlotte Caniggia contó que se reconcilió con su hermano Alex: "Estuve retriste" (Video: Qué tupé/ Eltrece Prende)

Los últimos meses fueron difíciles para los hermanos Alex Caniggia y Charlotte Caniggia, quienes rompieron el gran vínculo que siempre los unió por conflictos que atraviesan su relación como la batalla legal que mantienen sus padres, Claudio Caniggia y Mariana Nannis, y la mala relación de su madre con Melody Luz. El viaje de Marley en Por el mundo (Telefe) volvió a acercar las partes y los mellizos compartieron su alegría por estar reconciliados.

“Hoy ya estamos mejor, por suerte. Tuvimos muchos encuentros durante la grabación, eso sí, te voy a ser sincera, pero yo creo que un hermano siempre va a ser un hermano y uno puede perdonar”, manifestó Charlotte en Qué tupé, el programa de streaming que comparte con Enzo Aguilar en Eltrece Prende. Sonriente, expresó su felicidad por su acercamiento.

“Estamos reconciliados, sí. Ya estamos rebien, amigo. Me pone recontenta esto. Estuve muy triste. Ahora estoy mejor. Por suerte, pudimos hablar los temas que teníamos pendientes y ya estamos rebien. Eso me pone contenta”, manifestó la mediática, que dio detalles de cómo en su viaje a China pudieron limar asperezas.

La publicación que Alex Caniggia le dedicó a Charlotte confirmando su reconciliación (Instagram)
Charlotte Caniggia había hablado en su programa de strreaming sobre el acercamiento que había tenido con su hermano

“Hubo un momento en el que los primeros días fueron medio heavies porque todo el tiempo discutíamos o medio que él tiraba chistes y yo también y era medio como una pelea. Era una paja estar así, pero después de un par de días ya pudimos hablar como adultos y arreglarnos“, compartió la influencer.

A pesar de la reconciliación, Charlotte aseguró que su relación no es la misma. “Aunque todavía no nos llamamos... Antes nos llamábamos todo el tiempo por videollamada, tipo repesados. Ahora ya no pasa eso, ya no estamos tan unidos como antes”, se sinceró. En ese momento, su compañero de programa la aconsejó. “También volver de las reconciliaciones es un proceso. Lo que quizá la gente no entiende es que ustedes son hermanos mellizos y se hablaban constantemente todos los días. A partir de que él, como vos dijiste la otra vez, generó su propia familia puso una distancia”, opinó. ¿La reacción de la mediática? “Sí, calculo. Y si no, así se quedará todo y a la mierda”, lanzó, entre risas.

Un día después, a través de su cuenta de Instagram, Alex Caniggia le dedicó una publicación a su hermana para compartir con sus seguidores que había paz entre ambos. “Hemos chocado mil veces, pero siempre volvemos a estar lado a lado. Hermana, ahora más que nunca, hermanos unidos para siempre. Te amo, sis”, escribió, junto a algunas de las fotografías que se tomaron en los distintos lugares que visitaron del país asiático.

Una de las fotos que compartió Alex Caniggia con Charlotte arriba del avión en el que vijaron a China
Los hermanos Caniggia se había peleado por la pelea que tuvo Mariana Nannis con Melody Luz

Durante el paso de Charlotte por China con Marley, profundizó en el origen de la disputa con su hermano. “Estamos distanciados por eso, nunca me llevé bien con Melody”, reconoció al referirse a Melody Luz, pareja de Alex y madre de su hija Venezia. Según relató, la llegada de la bailarina intensificó las diferencias familiares y se convirtió en el principal obstáculo para recomponer el vínculo.

“El drama fue cuando salió ella a criticar a mi mamá y me salió a matar a mí”, explicó. La joven se posicionó abiertamente: “Yo soy ‘team Mariana’ porque, bueno, ella siempre dice las verdades. Y creo que no está bueno lo que hizo Melody. Por eso yo me puse de parte de mi mamá. Estaban todos atacándola y ella no paraba de ‘bardearla’ y también me bardeaba a mí”.

El distanciamiento entre los hermanos se profundizó cuando Charlotte decidió defender a su madre. “Me cansé y salí a matarla. Ahí se enojó mi hermano conmigo y me dejó de hablar”, relató. La situación familiar se complicó aún más él cortó el vínculo con su madre. “No, él no habla con mi mamá. Se pelearon hace un montón”, afirmó, y aseveró que su hermano ahora se identifica más con su padre: “Él ahora está en el lado de Claudio”. Consultada sobre su propio vínculo con el exfutbolista, la figura de MasterChef Celebrity y El hotel de los famosos fue tajante: “No lo veo a mi papá, no tengo ningún tipo de vínculo con él”.

