Teleshow

Albana Fuentes, la protagonista de La Sirenita, contó por qué no será parte de Patito Feo en el teatro

La actriz charló con Los profesionales de siempre sobre su decisión de no formar parte de la vuelta de la ficción, que popularizó a Laura Esquivel y Brenda Asnicar, en una obra en la calle Corrientes

Iván Basso

Por Iván Basso

Guardar
Albana Fuentes, la protagonista de La Sirenita, contó por qué no será parte de Patito Feo en el teatro (Video: Los profesionales de siempre/ Elnueve)

Hace casi un mes apareció la noticia de que regresaba Patito feo, la telenovela infantil protagonizada por Laura Esquivel y Brenda Asnicar, pero no a la televisión sino al teatro. Sin su elenco original y con los nombres de Julieta Poggio y Albana Fuentes en los roles centrales, la propuesta generó expectativas entre los fanáticos. Sin embargo, la joven que ganó popularidad gracias a su papel de Ariel en el musical de La Sirenita aseguró que no formará parte del proyecto.

La actriz, que fue seleccionada entre un centenar de aspirantes para el famoso personaje de la película de Disney, se refirió en Los profesionales de siempre (El Nueve) a por qué no encarnará a Patito en la versión teatral de la ficción. “No, no lo voy a hacer al final. Me lo ofrecieron, estuvimos charlando y todo, pero sentí que en este momentito necesitaba bajar un poquito la data de La Sirenita”, se sinceró Albana, quien formó parte de varios musicales, pero su rol de Ariel fue su primer protagónico.

“La obra terminó el domingo pasado, hace dos semanas, y ya al otro día tenía reuniones para charlar sobre el proyecto que me lo estaban ofreciendo y creo que este mismo sábado empezaba a ensayar”, contó, sobre los tiempos entre un proyecto y otro.

Albana Fuentes desistió de ser
Albana Fuentes desistió de ser parte de la versión teatral de Patito Feo (Diego Barbatto)

“Entonces, hablé con el director y sentí que era una gran responsabilidad de mi parte procesar todo lo que pasó, que fue muy intenso y muy nuevo para mí a nivel emocional y a nivel como físico. Por eso decidí que sería más responsable y mejor de mi parte dar un pasito al costado esta vez”, detalló la joven de 26 años que, en una nota con Infobae, aseguró que el ser elegida para el personaje principal de La Sirenita le cambió la vida.

Damasia Ochoa, panelista del programa que conduce Florencia de la V, dio más detalles de la negativa de la actriz. “Estuve hablando con ella. La situación y el contexto es el siguiente: a ella le ofrecieron este papel y ella escuchó la propuesta porque es cantante, aparte del éxito de La Sirenita”, aseveró.

“Me dijo ‘yo escuché la propuesta, pero nunca confirmé que iba a estar en Patito’. Me pareció raro que se filtre que iba a estar, pero desde la cuenta de Patito Feo, no figura su nombre. Eso hay que decirlo. Dejaron correr el rumor”, agregó la integrante del ciclo de El Nueve. “Fue una especulación. Yo no me bajé porque nunca estuve”, replicó, la palabra de la actriz.

Brenda Asnicar y Laura Esquivel
Brenda Asnicar y Laura Esquivel en sus personakes de Patito Feo, la telenovela infantil que fue un suceso en el mundo

“Ella lo que me dice es ‘Yo tengo muchas ganas de seguir trabajando, ya tengo propuestas de teatro y de otro tipo de cosas’. Entonces, ella debe querer descansar porque La Sirenita fue muy intenso y fue su primera experiencia de hacer tres funciones por día. Yo creo que ya después va a tener alguna otra oportunidad”, concluyó.

Brenda Asnicar, en su paso por la mesa de Juana Viale, contó que fue convocada para la puesta teatral sobre la telenovela, que subirá a escena en la calle Corrientes, y fue tajante sobre su negativa. “No. Ya está. Ya estamos en Firenze haciendo rock”, afirmó en primer lugar, dejando claro que su presente y sus intereses como artista van por otro camino.

La actriz y cantante remarcó que su vínculo con la ficción ya tuvo un cierre. “Tanto Lauri Esquivel como yo ya lo dimos todo. Hemos trabajado en muchos países. De hecho, yo sigo a veces cantando la canción de Las Divinas, pero le cambio la letra. Como que también ha ido cambiando todo el panorama social y lo que yo como artista quiero, es conducir hacia otro lado. Era una ficción. Entonces me parece hermoso que los escritores sigan haciendo lo mismo. Yo no”, detalló.

“A mí me pone muy contenta porque con Laurita hablamos mucho, que está buenísimo, que ya nunca más nos vamos a ver enfrentadas en un escenario. Y nos recompartimos. Estuvimos cantando en Milán, en un show como para 20.000 personas. No me acuerdo la cantidad, pero era un montón, y es lindo”, se sinceró.

Temas Relacionados

Patito feoLos profesionales de siempreAlbana Fuentes

Últimas Noticias

Araceli González mostró la intimidad del cumpleaños de Florencia Torrente: fiesta al aire libre, besos y una torta de flores

La actriz compartió en sus redes sociales el detrás de escena del día especial de su hija. La celebración íntima junto a su familia

Araceli González mostró la intimidad

La reflexión de Sabrina Rojas luego de los dichos de Flor Vigna contra Luciano Castro

La conductora habló en medio de la polémica que surgió entre el padre de sus hijos y quien fue su pareja durante tres años

La reflexión de Sabrina Rojas

Erika De Sautu Riestra de En el barro confirmó que su personaje está inspirado en Giselle Rímolo: “Fue el disparador”

La actriz que interpreta en la serie de Netflix a Olga Giuliani, una falsa médica que cae presa en la cárcel de La Quebrada, contó en Puro Show las similitudes de su historia con el mediático caso

Erika De Sautu Riestra de

La tajante reacción de Melody Luz ante la pregunta de una seguidora: “¿No era que tu marido es millo?"

La bailarina se ofuscó cuando publicó que su vehículo había sufrido un desperfecto y recibió un comentario que la hizo responder con firmeza

La tajante reacción de Melody

Los saludos a Cris Morena en uno de sus cumpleaños más dolorosos: “Guerrera de la luz”

La productora fue homenajeada en las redes sociales, a casi un mes de la muerte de su nieta Mila en un accidente náutico en Miami

Los saludos a Cris Morena
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vivir como nómade digital: cuáles

Vivir como nómade digital: cuáles son las 5 ciudades más atractivas

Un auto chocó con un camión en Pehuajó: murieron un padre y sus dos hijos

Un docente universitario se descompensó y murió durante una asamblea gremial en La Plata

El gobierno bonaerense realizó el simulacro final de las elecciones provinciales: resultados estarán a partir de las 21 horas

La paradoja del cobre: copa los más grandes proyectos del RIGI en medio de un colapso del precio internacional

INFOBAE AMÉRICA
Kathryn Bigelow elige un thriller

Kathryn Bigelow elige un thriller político sobre amenaza nuclear para su esperado regreso a la dirección

Protestas en varias ciudades del Reino Unido por el alojamiento de solicitantes de asilo en hoteles

Los servicios postales europeos suspendieron el envío de paquetes a EEUU por los aranceles de importación

Guillermo del Toro, Lucrecia Martel y Bud Bunny encabezan la ola latina en el Festival de Venecia

El jefe del Comando Sur de EEUU destacó en Paraguay la alianza bilateral para defender la democracia

TELESHOW
Araceli González mostró la intimidad

Araceli González mostró la intimidad del cumpleaños de Florencia Torrente: fiesta al aire libre, besos y una torta de flores

La reflexión de Sabrina Rojas luego de los dichos de Flor Vigna contra Luciano Castro

Erika De Sautu Riestra de En el barro confirmó que su personaje está inspirado en Giselle Rímolo: “Fue el disparador”

La tajante reacción de Melody Luz ante la pregunta de una seguidora: “¿No era que tu marido es millo?"

Los saludos a Cris Morena en uno de sus cumpleaños más dolorosos: “Guerrera de la luz”