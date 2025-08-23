Albana Fuentes, la protagonista de La Sirenita, contó por qué no será parte de Patito Feo en el teatro (Video: Los profesionales de siempre/ Elnueve)

Hace casi un mes apareció la noticia de que regresaba Patito feo, la telenovela infantil protagonizada por Laura Esquivel y Brenda Asnicar, pero no a la televisión sino al teatro. Sin su elenco original y con los nombres de Julieta Poggio y Albana Fuentes en los roles centrales, la propuesta generó expectativas entre los fanáticos. Sin embargo, la joven que ganó popularidad gracias a su papel de Ariel en el musical de La Sirenita aseguró que no formará parte del proyecto.

La actriz, que fue seleccionada entre un centenar de aspirantes para el famoso personaje de la película de Disney, se refirió en Los profesionales de siempre (El Nueve) a por qué no encarnará a Patito en la versión teatral de la ficción. “No, no lo voy a hacer al final. Me lo ofrecieron, estuvimos charlando y todo, pero sentí que en este momentito necesitaba bajar un poquito la data de La Sirenita”, se sinceró Albana, quien formó parte de varios musicales, pero su rol de Ariel fue su primer protagónico.

“La obra terminó el domingo pasado, hace dos semanas, y ya al otro día tenía reuniones para charlar sobre el proyecto que me lo estaban ofreciendo y creo que este mismo sábado empezaba a ensayar”, contó, sobre los tiempos entre un proyecto y otro.

Albana Fuentes desistió de ser parte de la versión teatral de Patito Feo (Diego Barbatto)

“Entonces, hablé con el director y sentí que era una gran responsabilidad de mi parte procesar todo lo que pasó, que fue muy intenso y muy nuevo para mí a nivel emocional y a nivel como físico. Por eso decidí que sería más responsable y mejor de mi parte dar un pasito al costado esta vez”, detalló la joven de 26 años que, en una nota con Infobae, aseguró que el ser elegida para el personaje principal de La Sirenita le cambió la vida.

Damasia Ochoa, panelista del programa que conduce Florencia de la V, dio más detalles de la negativa de la actriz. “Estuve hablando con ella. La situación y el contexto es el siguiente: a ella le ofrecieron este papel y ella escuchó la propuesta porque es cantante, aparte del éxito de La Sirenita”, aseveró.

“Me dijo ‘yo escuché la propuesta, pero nunca confirmé que iba a estar en Patito’. Me pareció raro que se filtre que iba a estar, pero desde la cuenta de Patito Feo, no figura su nombre. Eso hay que decirlo. Dejaron correr el rumor”, agregó la integrante del ciclo de El Nueve. “Fue una especulación. Yo no me bajé porque nunca estuve”, replicó, la palabra de la actriz.

Brenda Asnicar y Laura Esquivel en sus personakes de Patito Feo, la telenovela infantil que fue un suceso en el mundo

“Ella lo que me dice es ‘Yo tengo muchas ganas de seguir trabajando, ya tengo propuestas de teatro y de otro tipo de cosas’. Entonces, ella debe querer descansar porque La Sirenita fue muy intenso y fue su primera experiencia de hacer tres funciones por día. Yo creo que ya después va a tener alguna otra oportunidad”, concluyó.

Brenda Asnicar, en su paso por la mesa de Juana Viale, contó que fue convocada para la puesta teatral sobre la telenovela, que subirá a escena en la calle Corrientes, y fue tajante sobre su negativa. “No. Ya está. Ya estamos en Firenze haciendo rock”, afirmó en primer lugar, dejando claro que su presente y sus intereses como artista van por otro camino.

La actriz y cantante remarcó que su vínculo con la ficción ya tuvo un cierre. “Tanto Lauri Esquivel como yo ya lo dimos todo. Hemos trabajado en muchos países. De hecho, yo sigo a veces cantando la canción de Las Divinas, pero le cambio la letra. Como que también ha ido cambiando todo el panorama social y lo que yo como artista quiero, es conducir hacia otro lado. Era una ficción. Entonces me parece hermoso que los escritores sigan haciendo lo mismo. Yo no”, detalló.

“A mí me pone muy contenta porque con Laurita hablamos mucho, que está buenísimo, que ya nunca más nos vamos a ver enfrentadas en un escenario. Y nos recompartimos. Estuvimos cantando en Milán, en un show como para 20.000 personas. No me acuerdo la cantidad, pero era un montón, y es lindo”, se sinceró.