Pampita confesó cuál es el tratamiento estético que más utiliza: “Yo soy una fanática”

Desde la utilización de cremas a masajes o hasta inyecciones, las figuras del espectáculo utilizan diversos tratamientos para cuidar su imagen. En ese sentido, este jueves Pampita sorprendió al contar cuál es la práctica que ella más utiliza y que, para sorpresa de algunos, también eligen cientos de argentinos.

La situación se dio en medio de un nuevo programa de la modelo al frente de Los 8 Escalones (eltrece). “Paola, Marce, según el informe global realizado por Sunstar en el año 2021, ¿qué porcentaje de argentinos elegiría como tratamiento dental un blanqueamiento de dientes?”, expresó la pareja de Martín Pepa al anunciar una de las consignas de la jornada. Mientras Polino y la participante pensaban, la figura de la moda llamó la atención al revelar: “Yo me hago siempre, les quiero decir, me encanta”.

Siguiendo con la pregunta planteada, Pampita leyó las posibles respuestas: “Les doy las opciones: ¿31 por ciento, 41 por ciento o 51 por ciento?”. Con la idea de ser más certero, el jurado que acompañaba a la competidora pidió que la modelo les diera “un datito más”.

Pampita contó cómo cuida su belleza

Atenta al pedido de su compañero, la conductora accedió. “Estos números se desprenden de las respuestas proporcionadas por los mil argentinos que encuestaron acerca de sus hábitos dentales. Se les preguntó ‘si pudieras tener un nuevo tratamiento dental para mejorar tu sonrisa, ¿cuál sería?’. Y la gente que contestaba ‘el blanqueamiento’ fue la ganadora. Pero había muchas otras preguntas, digo para compensar, porque si no, los confundo con esto”, afirmó Carolina.

Como siguiente paso, Pampita procedió a leer el resto de las respuestas de las personas consultadas por este relevamiento: “Cosas que respondían: ‘también quiero enderezar los dientes’, o ‘quiero un implante dental’, o ‘quiero carillas dentales’. Otros querían un ‘empaste blanco’, otros ‘reparar sus dientes’, y otros decían ‘nada, estoy contento con mis dientes’. Había muchas respuestas. Pero había un porcentaje que era mayor, el del blanqueamiento, que ganó”, sumó la figura del espectáculo.

“¿Alguien se hizo blanqueamiento acá alguna vez?”, consultó la conductora, y comentó en la misma línea: “Pero tan seguido no hace bien. Pero yo soy una fanática, es una vez al año, porque a mí me gustan así, radiantes”, confesó, y luego resaltó el trabajo de su hermano: “Tengo uno bueno para recomendarte, que es mi hermano y no duele nada”.

Además de su buen presente laboral, Pampita también atraviesa un momento de alegría luego de su reconciliación con Martín Pepa. En diálogo conLAM(América TV), la conductora deLos 8 Escalones(Eltrece) se mostró transparente respecto a las razones, los tiempos, las tensiones y las expectativas en esta nueva oportunidad junto a su pareja.

El proceso de reencuentro, según sus palabras, estuvo marcado por una pausa extensa en la comunicación y un proceso de redescubrimiento mutuo. “No hablamos durante un mes y un día hablamos. Por otra cosa que no era nosotros. Y la conversación terminó siendo sobre nosotros. No sabíamos qué le pasaba al otro porque no habíamos estado comunicándonos. Y el sentimiento era parecido. Nos extrañábamos. Nos parecía que no había terminado todo ahí. Inclusive hasta nos habíamos valorado más desde otro lugar. Nos habíamos dado cuenta de muchas cosas”, relató la modelo, confirmando así que la iniciativa de volver surgió del diálogo.

La distancia física y la vida en diferentes países fueron factores clave en el desgaste de la relación inicial. Pampita detalló: “Nos costaba imaginarnos un futuro juntos, con los viajes, con las carreras de los dos, que cada uno disfruta mucho hacer lo que hace y países distintos, tener que criar a los chicos en países distintos”. Ese escenario llevó a un alejamiento, pero también permitió el desarrollo de una mirada más madura: “Crecimos un montón como pareja con esta distancia de este mes y medio. Empezando de cero, con mucha ilusión”.